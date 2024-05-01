ARAB BANKING CORPORATION /(JORDAN)

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: ARAB BANKING CORPORATION

ﻥﺩﺭﻻﺍ/ﺔﻴﻓﺮﺼﻤﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻚﻨﺑ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

/(JORDAN)

AM 09:24:16 2024-05-01 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 01-05-2024 09:24:16 AM

ﺡﺎﺑﺭﻻﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺕﺎﻧﻼﻋﺍ ﺮﺸﻧ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: ads related to the GAM and profits distribution

details attached

ﻚﻨﺑ " ﻥﺍﻮﻨﻌﺑ ﻲﻔﺤﺼﻟﺍ ﺄﺒﻨﻟﺍ ﺮﺸﻧ ﻢﺗ ﻪﻧﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺎﺑ ﻡﺮﻜﺘﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ

ﺮﺒﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻠﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺪﻘﻌﻳ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻲﻓ ABC

ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻴﻓﺍﻭ ﺔﺻﻼﺧﻭ" ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍﻭ ﻲﺋﺮﻤﻟﺍ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﻞﺋﺎﺳﻭ

ﻖﻗﺪﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗﻭ "ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺔﻤﻠﻛ" ﺲﻠﺠﻤﻠﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ

ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﺔﻤﺋﺎﻗﻭ ﺓﺪﺣﻮﻤﻟﺍ ﻲﻟﺎﻤﻟﺍ ﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﺔﻤﺋﺎﻗﻭ ﺕﺎﺑﺎﺴﺤﻟﺍ

ﺎﻤﻛ ﻚﻨﺒﻠﻟ ﺓﺪﺣﻮﻤﻟﺍ ﻞﻣﺎﺸﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﻤﺋﺎﻗﻭ ﺓﺪﺣﻮﻤﻟﺍ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟﺍﻭ

ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺪﻐﻟﺍﻭ ﻱﺃﺮﻟﺍ ﻲﺘﻔﻴﺤﺻ ﻲﻓ 2023 ﻝﻭﻷﺍ ﻥﻮﻧﺎﻛ 31 ﻲﻓ

ﻰﻠﻋ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺄﺒﻧ ﺮﺸﻧ ﺎﻀﻳﺃ ﻢﺗﻭ .2024/4/28 ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ

ﻡﻮﻳ ﻱﺃﺮﻟﺍ ﺔﻔﻴﺤﺻ .ﺔﻋﺍﺫﻻﺍﻭ ﺓﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﻒﺤﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ

ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ ﻡﻮﻳ onlineﻭ (7 ﻭ 5 ﺹ) 2024/4/28 ﺪﺣﻻﺍ

2024/4/28 ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺪﻐﻟﺍ ﺔﻔﻴﺤﺻ ،(6 ﻭ 5 ﺹ) 2024/4/26

15 ﺹ) 2024/4/26 ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ ﻡﻮﻳ onlineﻭ (13ﻭ 4 ﺹ)

.(16ﻭ

28-04-2024

28-04-2024

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Fakhri Al Hassani

Fakhri Al Hassani :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

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Arab Banking Corporation (Jordan) PSC published this content on 01 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 May 2024 06:55:05 UTC.