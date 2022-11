​​ We kindly draw your attention to the existence of pages on social networking sites that impersonate the name / capacity of government institutions, commercial banks or the Central Bank requesting confidential information, personal information, or information related to your bank accounts. ​

​" نرجو لفت انتباهكم لوجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسم/ صفة مؤسسات حكومية أو بنوك تجارية أو البنك المركزي تطلب معلومات سرية أو معلومات شخصية أو معلومات متعلقة بحساباتكم البنكية، ونؤكد على أن هذه الصفحات هدفها الاحتيال المالي وسرقة معلوماتكم فلا تتعاملوا معها بأي صورة كانت" .