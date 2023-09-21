ARAB EAST FOR REAL ESTATE INVESTMENTS CO
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: ARAB EAST FOR REAL ESTATE
ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
INVESTMENTS CO
PM 03:39:41 2023-09-20 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Date: 20-09-2023 03:39:41 PM
ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
Subject: Other Material Information
ARAB EAST FOR REAL ESTATE INVESTMENTS CO
ﻉﻮﻗﻭ ﻦﻋ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻠﻌﺗ
announces the occurrence of the following material
:ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻩﺎﻧﺩﺃ ﻦﻴﺒﻤﻟﺍ ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ
event:
Material Event
ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ
Date of event: 20-09-2023
2023-09-20 :ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ
Other
ﻯﺮﺧﺃ
ﺃﺪﺒﻤﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻣ ًﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍﻭ ﺡﺎﺼﻓﻹﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﺑ ًﻼﻤﻋ
ﺃﺪﺒﻤﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻣ ًﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍﻭ ﺡﺎﺼﻓﻹﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﺑ ًﻼﻤﻋ
ﻢﻜﺘﺌﻴﻫ ﻡﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ ﺎﻨﻧﺈﻓ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻤﻫﺎﺴﻣ ﻩﺎﺠﺗﺇ ﺔﻴﻓﺎﻔﺸﻟﺍ
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ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻬﺟﺍﻮﻣ ﻲﻓ ﺔﻴﺋﺎﻀﻗ ﻯﻮﻋﺩ ﻞﻴﺠﺴﺗ ﻢﺗ ﻪﻧﺄﺑ ﺓﺮﻗﻮﻤﻟﺍ
ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻬﺟﺍﻮﻣ ﻲﻓ ﺔﻴﺋﺎﻀﻗ ﻯﻮﻋﺩ ﻞﻴﺠﺴﺗ ﻢﺗ ﻪﻧﺄﺑ ﺓﺮﻗﻮﻤﻟﺍ
ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻥﻼﻄﺒﺑ ﺔﺒﻟﺎﻄﻤﻠﻟ ﺎﻬﺗﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣﻭ
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ﻪﻨﻋ ﻩﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻟﺍﻭ 2023/07/30 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ
ﻪﻨﻋ ﻩﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻟﺍﻭ 2023/07/30 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ
ﺐﺴﺣﻭ . ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻤﻫﺎﺴﻣ ﻦﻣ ﻦﻴﻨﺛﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻚﻟﺫﻭ
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ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻒﻗﻮﻣ ﻥﺈﻓ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺭﺎﺸﺘﺴﻤﻟﺍ ﻱﺃﺭ
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ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻢﻴﻠﺳ ﻯﻮﻋﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻲﻓ
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ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻱﺮﻫﻮﺟ ﻭﺍ ﻱﺩﺎﻣ ﺮﺛﺍ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ .
. ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻱﺮﻫﻮﺟ ﻭﺍ ﻱﺩﺎﻣ ﺮﺛﺍ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors
User Name: Omar krayyemi hammad alkharaki
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ Omar krayyemi hammad alkharaki :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Arab East for Real Estate Investments Co. PSC published this content on 21 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 September 2023 05:44:03 UTC.