THE ARAB INTERNATIONL FOR EDUCATION & INVESTMENT.
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: THE ARAB INTERNATIONL FOR
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
EDUCATION & INVESTMENT.
PM 02:43:40 2023-07-30 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Date: 30-07-2023 02:43:40 PM
ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
Subject: ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ
ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
،،، ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﻋ ،،،
،،، ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ،،،
،،، ﺪﻌﺑﻭ ﺔﺒﻴﻃ ﺔﻴﺤﺗ
ﺪﻌﺑﻭ ﺔﺒﻴﻃ ﺔﻴﺤﺗ ،،،
ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺡﺎﺼﻓﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻦﻣ ( 11 ) ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﻷ ًﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍ
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2004 ﺔﻨﺴﻟ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺮﻴﻳﺎﻌﻣﻭ ﺔﻴﺒﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟﺍﻭ ﺓﺭﺪﺼﻤﻟﺍ
2004 ﺔﻨﺴﻟ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺮﻴﻳﺎﻌﻣﻭ ﺔﻴﺒﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟﺍﻭ ﺓﺭﺪﺼﻤﻟﺍ
ﺓﺫﺎﺘﺳﻻﺍ ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ ﻝﻮﺒﻗ ﻢﺗ ﻪﻧﺄﺑ ﺎﻤﻠﻋ ﻢﻜﻄﻴﺤﻧ
ﺓﺫﺎﺘﺳﻻﺍ ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ ﻝﻮﺒﻗ ﻢﺗ ﻪﻧﺄﺑ ﺎﻤﻠﻋ ﻢﻜﻄﻴﺤﻧ
ﺪﻗﻭ 2023 /07 / 25 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻲﺘﻴﺸﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﻦﻴﻣﺍ ﻥﺎﻤﻳﺍ ﺓﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ
ﺪﻗﻭ 2023 /07 / 25 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻲﺘﻴﺸﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﻦﻴﻣﺍ ﻥﺎﻤﻳﺍ ﺓﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ
ﺩﻮﻤﺤﻣ ﻞﻴﻠﺧ ﺢﻟﺎﺻ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻻﺍ ﺲﻴﺋﺮﻟﺍ ﺐﺋﺎﻧ ﻒﻴﻠﻜﺗ ﻢﺗ
ﺩﻮﻤﺤﻣ ﻞﻴﻠﺧ ﺢﻟﺎﺻ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻻﺍ ﺲﻴﺋﺮﻟﺍ ﺐﺋﺎﻧ ﻒﻴﻠﻜﺗ ﻢﺗ
/07 / 26 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ًﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ ﻝﺎﻤﻋﺄﺑ ﻡﺎﻴﻘﻠﻟ ﻩﺪﻘﻌﻟﺍ
/07 / 26 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ًﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ ﻝﺎﻤﻋﺄﺑ ﻡﺎﻴﻘﻠﻟ ﻩﺪﻘﻌﻟﺍ
. 2023
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،،، ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ،،،
25-07-2023
25-07-2023
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: ahmad atieh
ahmad atieh :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Arab International for Education and Investment Co. PSC published this content on 30 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 July 2023 12:10:08 UTC.