THE ARAB INTERNATIONL FOR EDUCATION & INVESTMENT.
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: THE ARAB INTERNATIONL FOR
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
EDUCATION & INVESTMENT.
AM 08:51:58 2023-08-16 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Date: 16-08-2023 08:51:58 AM
ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
Subject: ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ
ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺍ ﺹﻮﺼﺨﺑ 2022 ﻡﺎﻌﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻠﻟ ﺎﻘﺣﻻ
ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺍ ﺹﻮﺼﺨﺑ 2022 ﻡﺎﻌﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻠﻟ ﺎﻘﺣﻻ
ﻊﺿﻮﻟﺍ ﺺﺨﻳ ﺎﻤﺑ ﺍﺪﻳﺪﺤﺗﻭ ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻦﻣ (5-ﺏ/4)
ﻊﺿﻮﻟﺍ ﺺﺨﻳ ﺎﻤﺑ ﺍﺪﻳﺪﺤﺗﻭ ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻦﻣ (5-ﺏ/4)
ﻮﻫ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟ ﻲﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻝﺎﺠﻤﻟﺍ ﻥﺍ ﺚﻴﺣ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ
ﻮﻫ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟ ﻲﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻝﺎﺠﻤﻟﺍ ﻥﺍ ﺚﻴﺣ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ
ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺔﻜﻠﻤﻤﻟﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﻦﻣ ﺔﺒﻠﻄﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﺗﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ
ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺔﻜﻠﻤﻤﻟﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﻦﻣ ﺔﺒﻠﻄﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﺗﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ
ﺓﺩﺎﺣ ﺔﺴﻓﺎﻨﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﺪﻬﺸﻳ ﺚﻴﺣ ﺎﻬﺟﺭﺎﺧ ﻦﻣﻭ ﺔﻴﻤﺷﺎﻬﻟﺍ
ﺓﺩﺎﺣ ﺔﺴﻓﺎﻨﻣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﺪﻬﺸﻳ ﺚﻴﺣ ﺎﻬﺟﺭﺎﺧ ﻦﻣﻭ ﺔﻴﻤﺷﺎﻬﻟﺍ
ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟﺍ ﺕﺎﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟﺍ ﺕﺎﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﺩﺪﻌﺘﻟ
ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟﺍ ﺕﺎﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟﺍ ﺕﺎﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﺩﺪﻌﺘﻟ
ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ ﺔﺼﺤﻟﺍ ﻭ ﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑﻭ
ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ ﺔﺼﺤﻟﺍ ﻭ ﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑﻭ
ﺕﺎﻃﺎﺸﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺍ ﺖﻐﻠﺑ ﺚﻴﺣ ﺎﻴﺟﺭﺎﺧﻭ ﺎﻴﻠﺤﻣ
ﺕﺎﻃﺎﺸﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺍ ﺖﻐﻠﺑ ﺚﻴﺣ ﺎﻴﺟﺭﺎﺧﻭ ﺎﻴﻠﺤﻣ
2022 ﻡﺎﻋ ﻝﻼﺧ ﺭﺎﻨﻳﺩ 21,332,632ﺔﻴﺳﺎﺳﻻﺍ.
.2022 ﻡﺎﻋ ﻝﻼﺧ ﺭﺎﻨﻳﺩ 21,332,632ﺔﻴﺳﺎﺳﻻﺍ
ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ،،،
،،، ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
14-08-2023
14-08-2023
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: ahmad atieh
ahmad atieh :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Arab International for Education and Investment Co. PSC published this content on 16 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 August 2023 06:36:07 UTC.