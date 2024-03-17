THE ARAB INTERNATIONL FOR EDUCATION & INVESTMENT.
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: THE ARAB INTERNATIONL FOR
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
EDUCATION & INVESTMENT.
PM 02:10:14 2024-03-17 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Date: 17-03-2024 02:10:14 PM
ﺮﻴﻐﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻹ ﻲﻟﻭﺍ ﺪﻋﻮﻣ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
Subject: ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻐﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻹ ﻲﻟﻭﺍ ﺪﻋﻮﻣ
ﻱﺩﺎﻋ
ﺪﻌﺑﻭ ﺔﺒﻴﻃ ﺔﻴﺤﺗ ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔﺌﻴﻫ / ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ،،،
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ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻐﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺪﻋﻮﻣ:ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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2024 ﻡﺎﻌﻟ ﻝﻭﻻﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺮﻀﺤﻣ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﻻﺎﺑ
2024 ﻡﺎﻌﻟ ﻝﻭﻻﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺮﻀﺤﻣ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﻻﺎﺑ
ﺲﻠﺠﻣ ﺭﺮﻗ ﻪﻧﺎﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺍ ﺩﻮﻧ 2024/03/17 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻧﺍ ﻱﺬﻟﺍﻭ
ﺲﻠﺠﻣ ﺭﺮﻗ ﻪﻧﺎﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺍ ﺩﻮﻧ 2024/03/17 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻧﺍ ﻱﺬﻟﺍﻭ
ﺮﻴﻐﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻ ﻲﻟﻭﺍ ﺪﻋﻮﻣ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ
ﺮﻴﻐﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻ ﻲﻟﻭﺍ ﺪﻋﻮﻣ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ
ﻡﺎﻤﺗ ﻲﻓ ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﻑﺩﺎﺼﻳ ﻱﺬﻟﺍﻭ 2024/04/28 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻱﺩﺎﻋ
ﻡﺎﻤﺗ ﻲﻓ ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﻑﺩﺎﺼﻳ ﻱﺬﻟﺍﻭ 2024/04/28 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻱﺩﺎﻋ
ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﻢﻜﺗﺎﻓﺍﻮﻣ ﻢﺘﻴﺳﻭ ًﺎﺣﺎﺒﺻ ﺮﺸﻋ ﺔﻳﺩﺎﺤﻟﺍ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ
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ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻦﻣ.
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ﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍﻭ ﻡﺍﺮﺘﺣﻹﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ،،،
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧ
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧ
ﺔﺠﻳﺪﺧ ﻮﺑﺍ ﻪﻠﻟﺍﺪﺒﻋ ﻢﺜﻴﻫ .ﺩ
ﺔﺠﻳﺪﺧ ﻮﺑﺍ ﻪﻠﻟﺍﺪﺒﻋ ﻢﺜﻴﻫ .ﺩ
17-03-2024
17-03-2024
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: ahmad atieh
ahmad atieh :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Arab International for Education and Investment Co. PSC published this content on 17 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2024 11:38:02 UTC.