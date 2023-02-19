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    UNAI   JO3124711016

ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING P.L.C

(UNAI)
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2023-02-15
0.7600 JOD    0.00%
12:40aArab Investors Union For Real Estates Developing P L C : Disclosure (UNAI) 2023 02 19
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02/08Arab Investors Union For Real Estates Developing P L C : Trading (UNAI) 2023 02 08
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Arab Investors Union For Real Estates Developing P L C : Disclosure (UNAI) 2023 02 19

02/19/2023 | 12:40am EST
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ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: ARAB INVESTORS UNION CO. FOR

ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻥﻭﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟﺍ ﺩﺎﺤﺗﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

REAL ESTATES DEVELOPING

PM 04:44:53 2023-02-18 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 18-02-2023 04:44:53 PM

ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﺓﻮﻋﺩ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﺓﻮﻋﺩ

ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﻴﺌﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﻴﺌﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍﻭ ﺔﻴﺤﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ :

: ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍﻭ ﺔﻴﺤﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ

ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺪﻘﻋ ﺭﺮﻗ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺎﺑ ﻡﺮﻜﺘﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ

ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺪﻘﻋ ﺭﺮﻗ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺎﺑ ﻡﺮﻜﺘﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ

ﺍﺬﻫ ، 2023/03/ 12 ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ 2023 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ

ﺍﺬﻫ ، 2023/03/ 12 ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ 2023 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ

ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﺬﺧﺍ ﺪﻨﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟﺍ ﺔﻓﺎﻜﺑ ﻢﻜﺗﺎﻓﺍﻮﻣ ﻢﺘﻴﺳﻭ .

. ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﺬﺧﺍ ﺪﻨﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟﺍ ﺔﻓﺎﻜﺑ ﻢﻜﺗﺎﻓﺍﻮﻣ ﻢﺘﻴﺳﻭ

15-02-2023

15-02-2023

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Fouz alnabulsi

Fouz alnabulsi :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Arab Investors Union Co. for Real Estates Developing PSC published this content on 19 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 February 2023 05:39:05 UTC.


© Publicnow 2023
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Capitalization 2,28 M 3,21 M 3,21 M
EV / Sales 2020 -
EV / Sales 2021 22 489 840x
Nbr of Employees -
Free-Float 43,2%
Chart ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING P.L.C
Duration : Period :
Arab Investors Union Co. For Real Estates Developing P.L.C Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Fayad Ahmed Abdelkarim Al-Nabulsi Chief Executive Officer & Director
Adnan Ibrahim Mohammed Al-Sabban Chief Financial & Administrative Officer
Thabit Hassan Abdul Latif Al-Nabulsi Chairman
Abdulkarim Ahmed Abdulkarim Al-Nabulsi Vice Chairman
Fawz Ahmad Abdul Karim Al-Nabulsi Non-Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING P.L.C58.33%3
GECINA15.71%8 665
THE GPT GROUP10.71%6 103
MIRVAC GROUP4.69%6 029
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND, INC.-6.26%5 361
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.10.31%3 936