Arab Investors Union For Real Estates Developing P L C : Disclosure (UNAI) 2023 02 19

ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING
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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: ARAB INVESTORS UNION CO. FOR
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ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻥﻭﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟﺍ ﺩﺎﺤﺗﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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REAL ESTATES DEVELOPING
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PM 04:44:53 2023-02-18 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Date: 18-02-2023 04:44:53 PM
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ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﺓﻮﻋﺩ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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Subject: ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﺓﻮﻋﺩ
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ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﻴﺌﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﻴﺌﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍﻭ ﺔﻴﺤﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ :
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: ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍﻭ ﺔﻴﺤﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ
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ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺪﻘﻋ ﺭﺮﻗ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺎﺑ ﻡﺮﻜﺘﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ
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ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺪﻘﻋ ﺭﺮﻗ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺎﺑ ﻡﺮﻜﺘﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ
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ﺍﺬﻫ ، 2023/03/ 12 ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ 2023 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ
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ﺍﺬﻫ ، 2023/03/ 12 ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ 2023 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ
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ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﺬﺧﺍ ﺪﻨﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟﺍ ﺔﻓﺎﻜﺑ ﻢﻜﺗﺎﻓﺍﻮﻣ ﻢﺘﻴﺳﻭ .
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. ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﺬﺧﺍ ﺪﻨﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟﺍ ﺔﻓﺎﻜﺑ ﻢﻜﺗﺎﻓﺍﻮﻣ ﻢﺘﻴﺳﻭ
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15-02-2023
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15-02-2023
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: Fouz alnabulsi
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Fouz alnabulsi :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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