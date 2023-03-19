Arab Investors Union For Real Estates Developing P L C : Disclosure (UNAI) 2023 03 19

ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING
|
To: Jordan Securities Commission,
|
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
|
Amman Stock Exchange
|
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
|
Company's Name: ARAB INVESTORS UNION CO. FOR
|
ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻥﻭﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟﺍ ﺩﺎﺤﺗﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
|
REAL ESTATES DEVELOPING
|
PM 07:45:44 2023-03-18 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
|
Date: 18-03-2023 07:45:44 PM
|
ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
|
Subject: ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺍ
|
|
|
|
ﺔﻳﺎﻐﻟ ﻭ 2023 / 3 / 6 ﻦﻴﺑ ﺎﻣ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺍ
|
ﺔﻳﺎﻐﻟ ﻭ 2023 / 3 / 6 ﻦﻴﺑ ﺎﻣ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺍ
|
ﺭﻮﻣﺃ ﻭﺃ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ ﺔﻳﺃ ﻙﺎﻨﻫ ﺲﻴﻟ ﻪﻧﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ، 2023 / 3 / 14
|
ﺭﻮﻣﺃ ﻭﺃ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ ﺔﻳﺃ ﻙﺎﻨﻫ ﺲﻴﻟ ﻪﻧﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ، 2023 / 3 / 14
|
ﻰﻟﺇ ﺕﺩﺃ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺃ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻭﺃ ﺔﻣﺎﻫ ﺙﺍﺪﺣﺃ ﻭﺃ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ
|
ﻰﻟﺇ ﺕﺩﺃ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺃ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻭﺃ ﺔﻣﺎﻫ ﺙﺍﺪﺣﺃ ﻭﺃ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ
|
ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻧ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺍ ﻥﺃ ﻭ ، ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺍ
|
ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻧ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺍ ﻥﺃ ﻭ ، ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺍ
|
ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻭ ﺽﺮﻌﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ .
|
. ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻭ ﺽﺮﻌﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ
|
|
|
15-03-2023
|
15-03-2023
|
|
|
Please accept our sincere thanks and appreciation.
|
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
|
Chairman of Board of Directors
|
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
|
User Name: Fouz alnabulsi
|
Fouz alnabulsi :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
|
|
|