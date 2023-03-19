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    UNAI   JO3124711016

ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING P.L.C

(UNAI)
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2023-03-15
0.6800 JOD   -4.23%
01:47aArab Investors Union For Real Estates Developing P L C : Disclosure (UNAI) 2023 03 19
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Arab Investors Union For Real Estates Developing P L C : Disclosure (UNAI) 2023 03 19

03/19/2023 | 01:47am EDT
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ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: ARAB INVESTORS UNION CO. FOR

ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻥﻭﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟﺍ ﺩﺎﺤﺗﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

REAL ESTATES DEVELOPING

PM 07:45:44 2023-03-18 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 18-03-2023 07:45:44 PM

ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺍ

ﺔﻳﺎﻐﻟ ﻭ 2023 / 3 / 6 ﻦﻴﺑ ﺎﻣ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺍ

ﺔﻳﺎﻐﻟ ﻭ 2023 / 3 / 6 ﻦﻴﺑ ﺎﻣ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺍ

ﺭﻮﻣﺃ ﻭﺃ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ ﺔﻳﺃ ﻙﺎﻨﻫ ﺲﻴﻟ ﻪﻧﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ، 2023 / 3 / 14

ﺭﻮﻣﺃ ﻭﺃ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ ﺔﻳﺃ ﻙﺎﻨﻫ ﺲﻴﻟ ﻪﻧﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ، 2023 / 3 / 14

ﻰﻟﺇ ﺕﺩﺃ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺃ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻭﺃ ﺔﻣﺎﻫ ﺙﺍﺪﺣﺃ ﻭﺃ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ

ﻰﻟﺇ ﺕﺩﺃ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺃ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻭﺃ ﺔﻣﺎﻫ ﺙﺍﺪﺣﺃ ﻭﺃ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ

ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻧ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺍ ﻥﺃ ﻭ ، ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺍ

ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻧ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺍ ﻥﺃ ﻭ ، ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺽﺎﻔﺨﻧﺍ

ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻭ ﺽﺮﻌﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ .

. ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻭ ﺽﺮﻌﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ

15-03-2023

15-03-2023

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Fouz alnabulsi

Fouz alnabulsi :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Arab Investors Union Co. for Real Estates Developing PSC published this content on 19 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 March 2023 05:46:06 UTC.


© Publicnow 2023
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Sales 2022 0,11 M 0,15 M 0,15 M
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Yield 2022 -
Capitalization 2,04 M 2,87 M 2,87 M
EV / Sales 2021 22,5x
EV / Sales 2022 13,3x
Nbr of Employees -
Free-Float 43,2%
Chart ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING P.L.C
Duration : Period :
Arab Investors Union Co. For Real Estates Developing P.L.C Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Fayad Ahmed Abdelkarim Al-Nabulsi Chief Executive Officer & Director
Adnan Ibrahim Mohammed Al-Sabban Chief Financial & Administrative Officer
Thabit Hassan Abdul Latif Al-Nabulsi Chairman
Abdulkarim Ahmed Abdulkarim Al-Nabulsi Vice Chairman
Fawz Ahmad Abdul Karim Al-Nabulsi Non-Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING P.L.C41.67%3
GECINA2.15%7 650
MIRVAC GROUP1.41%5 707
THE GPT GROUP3.81%5 593
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND, INC.-9.63%5 255
ICADE10.64%3 596