ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: ARAB INVESTORS UNION CO. FOR
ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻥﻭﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟﺍ ﺩﺎﺤﺗﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
REAL ESTATES DEVELOPING
PM 04:49:40 2024-07-13 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Date: 13-07-2024 04:49:40 PM
ﺲﻠﺠﻣ ﺀﺎﻀﻋﺍ ﺏﺎﺨﺘﻧﻻ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻ ﻯﻮﻋﺩ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
Subject: ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﺓﻮﻋﺪﻟﺍ
2024/07/28 ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﻩﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻹﺍ ﻝﺎﻤﻋﺃ ﻝﻭﺪﺟﻭ
2024/07/28 ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﻩﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻹﺍ ﻝﺎﻤﻋﺃ ﻝﻭﺪﺟﻭ
ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻥﻭﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟﺍ ﺩﺎﺤﺗﺇ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻤﻫﺎﺴﻣ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺕﺍﺮﻀﺣ
ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻥﻭﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟﺍ ﺩﺎﺤﺗﺇ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻤﻫﺎﺴﻣ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺕﺍﺮﻀﺣ
ﺲﻠﺠﻣ ﻑﺮﺸﺘﻳ : ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍﻭ ﺔﻴﺤﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻡ.ﻉ.ﻡ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ
ﺲﻠﺠﻣ ﻑﺮﺸﺘﻳ : ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍﻭ ﺔﻴﺤﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻡ.ﻉ.ﻡ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ
ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﻢﻜﺗﻮﻋﺪﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ
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2024/07/28 ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺮﻬﻇ ﻦﻣ ﺓﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﺪﻘﻌﻴﺳ ﻱﺬﻟﺍ
2024/07/28 ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺮﻬﻇ ﻦﻣ ﺓﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﺪﻘﻌﻴﺳ ﻱﺬﻟﺍ
ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺮﻓﻮﻳ ﻑﻮﺳ ﻱﺬﻟﺍﻭ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍ ﻂﺑﺍﺮﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟﺫﻭ
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ﻡﺎﻈﻧ ( ZOOM ) ، ﻊﻗﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺭﻮﺸﻨﻤﻟﺍ ﻂﺑﺍﺮﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣﻭ
ﻊﻗﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺭﻮﺸﻨﻤﻟﺍ ﻂﺑﺍﺮﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣﻭ ، ( ZOOM ) ﻡﺎﻈﻧ
ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ. https://unaijo2021.wixsite.com/unai ، ﻚﻟﺫﻭ
ﻚﻟﺫﻭ ، https://unaijo2021.wixsite.com/unai .ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ
ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺓﺪﻣ ﺀﺎﻬﺘﻧﻻ ﻚﻟﺫﻭ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺪﻳﺪﺟ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺏﺎﺨﺘﻧﻻ
ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺓﺪﻣ ﺀﺎﻬﺘﻧﻻ ﻚﻟﺫﻭ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺪﻳﺪﺟ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺏﺎﺨﺘﻧﻻ
ﻢﻛﺭﻮﻀﺣ ﻰﺟﺮﻳ2024/7/25 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻲﻬﺘﻨﺗ ﻲﺘﻟﺍﻭ ﻲﻟﺎﺤﻟﺍ ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ
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ﻢﻫﺎﺴﻣ ﻞﻴﻛﻮﺗ ﻭﺍ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍ ﻂﺑﺍﺮﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺍﺬﻫ
ﻢﻫﺎﺴﻣ ﻞﻴﻛﻮﺗ ﻭﺍ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍ ﻂﺑﺍﺮﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺍﺬﻫ
ﻰﻠﻋ ﻪﻌﻴﻗﻮﺗﻭ ﻖﻓﺮﻤﻟﺍ ﺾﻳﻮﻔﺘﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ ﺔﺌﺒﻌﺘﺑ ﻚﻟﺫﻭ ﻢﻜﻨﻋ ﺮﺧﺍ
ﻰﻠﻋ ﻪﻌﻴﻗﻮﺗﻭ ﻖﻓﺮﻤﻟﺍ ﺾﻳﻮﻔﺘﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ ﺔﺌﺒﻌﺘﺑ ﻚﻟﺫﻭ ﻢﻜﻨﻋ ﺮﺧﺍ
ﻰﻟﺍ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍ ﺪﻳﺮﺒﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﺎﻴﻧﻭﺮﺘﻜﻟﺍ ﻞﺳﺮﻳ ﻥﺍ
ﻰﻟﺍ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍ ﺪﻳﺮﺒﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﺎﻴﻧﻭﺮﺘﻜﻟﺍ ﻞﺳﺮﻳ ﻥﺍ
:Unaijo2006@gmail.com ﺔﺛﻼﺜﺑ ﻉﺎﻤﺘﺟﻼﻟ ﺩﺪﺤﻤﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ ﻞﺒﻗ
ﺔﺛﻼﺜﺑ ﻉﺎﻤﺘﺟﻼﻟ ﺩﺪﺤﻤﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ ﻞﺒﻗ Unaijo2006@gmail.com:
ﻲﺴﻠﺑﺎﻨﻟﺍ ﺪﻤﺣﺃ ﻢﻳﺮﻜﻟﺍﺪﺒﻋ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ . ﻡﺎﻳﺍ
ﻲﺴﻠﺑﺎﻨﻟﺍ ﺪﻤﺣﺃ ﻢﻳﺮﻜﻟﺍﺪﺒﻋ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ . ﻡﺎﻳﺍ
04-07-2024
04-07-2024
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: ﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺩﺎﻤﻋ
ﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺩﺎﻤﻋ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Arab Investors Union Co. for Real Estates Developing PSC published this content on 14 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 July 2024 05:23:02 UTC.