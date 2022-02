Arab Jordan Investment Bank : Disclosure (AJIB) 2022 02 13

ARAB JORDAN INVESTMENT BANK

To: Jordan Securities Commission, ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: ARAB JORDAN INVESTMENT BANK ﻲﻧﺩﺭﻻﺍ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻚﻨﺑ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Date: 13-02-2022 10:32:53 AM AM 10:32:53 2022-02-13 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Subject: Ordinary General Assembly Meeting ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻹﺍ ﻚﻨﺑ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻴﻟﺎﻌﻣ ﻡﻼﻋﺇ ﻮﺟﺮﻧ

ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺪﻋﻮﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﺭﺮﻗ ﺪﻗ ﻲﻧﺩﺭﻷﺍ

Please note that Arab Jordan Investment Bank board ﺔﻠﻴﺳﻭ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ 2022 / 4 / 7 ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺲﻴﻤﺨﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻚﻨﺒﻠﻟ

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺈﺑ ًﻼﻤﻋ ﻚﻟﺫﻭ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻹﺍﻭ ﻲﺋﺮﻤﻟﺍ ﻝﺎﺼﺗﻹﺍ

of Directors decided in its meeting to conduct the

ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻋ ﺓﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺘﺟﺍ

Ordinary General Assembly meeting on Thursday 7

ﺮﻣﺃ ﻦﻣ ًﺎﻴﻧﺎﺛ ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﻦﻣ 2 ﺪﻨﺒﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﻷ ًﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ

th / 4 / 2022, Through visual and electronic ﻦﻋ ﺔﺨﺴﻨﺑ ﻢﻛﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻴﺳﻭ ﺍﺬﻫ ،2020 ﺔﻨﺴﻟ 5 ﻢﻗﺭ ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ

communication, in accordance with the procedures ﺎﻤﻫﺩﺍﺪﻋﺇ ﻦﻣ ﺀﺎﻬﺘﻧﻹﺍ ﻝﺎﺣ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍﻭ ﺓﻮﻋﺪﻟﺍ

for organizing the general assembly meetings issued

by the Minister of Industry and Trade in accordance

with the provisions of Clause 2 of Paragraph Two of

Defense Order No. 5 of 2020. A copy of the

invitation and the annual report will be sent to you