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ARAB UNION INTERNATIONAL INSURANCE PLC

(AIUI)
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Arab Union International Insurance : Disclosure (AIUI) 2021 11 29

11/29/2021 | 01:30am EST
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ARAB UNION INTERNATIONAL INSURANCE

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: ARAB UNION INTERNATIONAL

ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻲﻟﻭﺪﻟﺍ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

INSURANCE

PM 03:39:41 2021-11-28 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 28-11-2021 03:39:41 PM

ﺀﺎﻄﻋ ﺔﻟﺎﺣﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: ﺀﺎﻄﻋ ﺔﻟﺎﺣﺍ

2021/11/28 : ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

2021/11/28 : ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

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ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ ﺓﺮﺋﺍﺩ

ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ ﺓﺮﺋﺍﺩ

ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﻭ ﺔﻴﺤﺗ ,,

,, ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﻭ ﺔﻴﺤﺗ

ﻡﺮﻜﺘﻟﺍ ﻮﺟﺮﻧ ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺍﺪﺣﻻﺍﻭ ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻊﻣ ًﺎﻴﺷﺎﻤﺗ

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ﺕﺯﺎﻓ ﺪﻗ ﻉ.ﻡ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻲﻟﻭﺪﻟﺍ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻥﺍ ﻢﻠﻌﻟﺎﺑ

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ﺔﻧﺎﻣﺍ ﺕﺍﺪﻌﻣ ﻭ ﺓﺰﻬﺟﺍﻭ ﺕﺎﻋﺩﻮﺘﺴﻣﻭ ﻲﻧﺎﺒﻣ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺀﺎﻄﻌﺑ

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ﺭﺎﻨﻳﺩ 712.058 ﻪﺘﻤﻴﻗ ﻎﻟﺎﺒﻟﺍﻭ 2022/2021 ﻡﺎﻌﻟ ﻯﺮﺒﻜﻟﺍ ﻥﺎﻤﻋ

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ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﺴﻤﺧﻭ ﺔﻴﻧﺎﻤﺛﻭ ﻒﻟﺍ ﺮﺸﻋ ﻰﻨﺛﺍﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺒﺳ) ﻲﻧﺩﺭﺍ

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ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺑﺎﺠﻳﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻚﻟﺫ ﺲﻜﻌﻳ ﻥﺍ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟﺍ ﻦﻣﻭ ( ﻂﻘﻓ

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ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻻﺍ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ .

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ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﺍﻮﻠﺒﻗﺍﻭ ,,,

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ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺮﻳﺪﻤﻟﺍ

ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺮﻳﺪﻤﻟﺍ

22-11-2021

22-11-2021

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: ﻥﺎﻤﺸﺧ ﺙﺭﺎﺣ

ﻥﺎﻤﺸﺧ ﺙﺭﺎﺣ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Arab Union International Insurance Co. PSC published this content on 29 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 November 2021 06:29:01 UTC.


© Publicnow 2021
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Sales 2019 8,87 M 12,5 M 12,5 M
Net income 2019 0,10 M 0,14 M 0,14 M
Net cash 2019 1,87 M 2,64 M 2,64 M
P/E ratio 2019 80,8x
Yield 2019 -
Capitalization 9,42 M 13,3 M 13,3 M
EV / Sales 2018 0,68x
EV / Sales 2019 0,67x
Nbr of Employees 74
Free-Float 12,8%
Chart ARAB UNION INTERNATIONAL INSURANCE PLC
Duration : Period :
Arab Union International Insurance PLC Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Muhammad Arrabi General Manager
Hareth Mohammad Ali Al-Khashman Chief Financial Officer
Salem Ahmed Jamil Al-Khazaalah Chairman
Saleem Abdul Rahman Hasan Hamdan Director
Alaa Shaker Hanna Haddad Vice Chairman
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
ARAB UNION INTERNATIONAL INSURANCE PLC-4.85%13
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.48.05%46 538
THE TRAVELERS COMPANIES9.47%37 802
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC.12.51%35 921
THE ALLSTATE CORPORATION4.72%33 002
SAMPO OYJ23.72%26 634