Arab Union International Insurance : Disclosure (AIUI) 2021 11 29
ARAB UNION INTERNATIONAL INSURANCE
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: ARAB UNION INTERNATIONAL
ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻲﻟﻭﺪﻟﺍ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
INSURANCE
PM 03:39:41 2021-11-28 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Date: 28-11-2021 03:39:41 PM
ﺀﺎﻄﻋ ﺔﻟﺎﺣﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
Subject: ﺀﺎﻄﻋ ﺔﻟﺎﺣﺍ
2021/11/28 : ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
2021/11/28 : ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ ﺓﺮﺋﺍﺩ
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ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﻭ ﺔﻴﺤﺗ ,,
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ﻡﺮﻜﺘﻟﺍ ﻮﺟﺮﻧ ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺍﺪﺣﻻﺍﻭ ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻊﻣ ًﺎﻴﺷﺎﻤﺗ
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ﺕﺯﺎﻓ ﺪﻗ ﻉ.ﻡ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻲﻟﻭﺪﻟﺍ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻥﺍ ﻢﻠﻌﻟﺎﺑ
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ﺔﻧﺎﻣﺍ ﺕﺍﺪﻌﻣ ﻭ ﺓﺰﻬﺟﺍﻭ ﺕﺎﻋﺩﻮﺘﺴﻣﻭ ﻲﻧﺎﺒﻣ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺀﺎﻄﻌﺑ
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ﺭﺎﻨﻳﺩ 712.058 ﻪﺘﻤﻴﻗ ﻎﻟﺎﺒﻟﺍﻭ 2022/2021 ﻡﺎﻌﻟ ﻯﺮﺒﻜﻟﺍ ﻥﺎﻤﻋ
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ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﺴﻤﺧﻭ ﺔﻴﻧﺎﻤﺛﻭ ﻒﻟﺍ ﺮﺸﻋ ﻰﻨﺛﺍﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺒﺳ) ﻲﻧﺩﺭﺍ
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ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺑﺎﺠﻳﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻚﻟﺫ ﺲﻜﻌﻳ ﻥﺍ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟﺍ ﻦﻣﻭ ( ﻂﻘﻓ
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ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻻﺍ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ .
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ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﺍﻮﻠﺒﻗﺍﻭ ,,,
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ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺮﻳﺪﻤﻟﺍ
ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺮﻳﺪﻤﻟﺍ
22-11-2021
22-11-2021
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: ﻥﺎﻤﺸﺧ ﺙﺭﺎﺣ
ﻥﺎﻤﺸﺧ ﺙﺭﺎﺣ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
Disclaimer
Arab Union International Insurance Co. PSC published this content on 29 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 November 2021 06:29:01 UTC.
© Publicnow 2021
All news about ARAB UNION INTERNATIONAL INSURANCE PLC
Sales 2019
8,87 M
12,5 M
12,5 M
Net income 2019
0,10 M
0,14 M
0,14 M
Net cash 2019
1,87 M
2,64 M
2,64 M
P/E ratio 2019
80,8x
Yield 2019
-
Capitalization
9,42 M
13,3 M
13,3 M
EV / Sales 2018
0,68x
EV / Sales 2019
0,67x
Nbr of Employees
74
Free-Float
12,8%
Chart ARAB UNION INTERNATIONAL INSURANCE PLC
Duration :
Auto.
2 months
3 months
6 months
9 months
1 year
2 years
5 years
10 years
Max.
Period :
Day
Week
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