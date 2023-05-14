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    ASPMM   JO4109811011

ARABIAN STEEL PIPES MANUFACTURING CO.

(ASPMM)
  Report
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2023-05-09
0.8500 JOD   -2.30%
02:07aArabian Steel Pipes Manufacturing : Board Of Directors Decision-(ASPMM)-2023-05-14
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04/10Arabian Steel Pipes Manufacturing : Assembly Decision-(ASPMM)-2023-04-10
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Arabian Steel Pipes Manufacturing : Board Of Directors Decision-(ASPMM)-2023-05-14

05/14/2023 | 02:07am EDT
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ARABIAN STEEL PIPES MANUFACTURING

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: ARABIAN STEEL PIPES

ﺔﻴﻧﺪﻌﻤﻟﺍ ﺮﻴﺳﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

MANUFACTURING

PM 05:12:53 2023-05-13 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 13-05-2023 05:12:53 PM

ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻋ ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: Forming committees emanating from the Board

of Directors

Kindly be informed that the Board of Directors of

ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭﺃ

ARABIAN STEEL PIPES MANUFACTURING on the meeting

-04-02 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺭﺮﻗ ﺔﻴﻧﺪﻌﻤﻟﺍ ﺮﻴﺳﺍﻮﻤﻟﺍ

held on 02-04-2023 decided the formation of the

.ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺘﺑ 2023

following committees emanating from the Board.

Date of Committee's formation: 02-04-2023

2023-04-02 :ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ

The committee

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ

Audit Committee

:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ

Name

Designation

ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﻢﺳﺍ

ﺽﻮﻋ ﺪﻤﺣﺍ ﺪﻤﺤﻣ

Chairman of the

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ

ﺽﻮﻋ ﺪﻤﺣﺍ ﺪﻤﺤﻣ

ﻲﺗﻮﻳﺮﻘﻟﺍ

Committee

ﻲﺗﻮﻳﺮﻘﻟﺍ

ﺭﻮﻤﻐﻳ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﻥﺍﻭﺮﻣ

Vice Chairman of the

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧ

ﺭﻮﻤﻐﻳ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﻥﺍﻭﺮﻣ

Committee

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻮﻀﻋ

ﻦﺴﺣ ﺪﻴﻌﺳ ﺪﻤﺤﻣ ﻑﺮﺷﺍ

jordan islamic bank

Committee member

ﻥﺍﺪﻌﻗ

Nomination and Remuneration Committee

:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺂﻓﺎﻜﻤﻟﺍ ﻭ ﺕﺎﺤﻴﺷﺮﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ

Name

Designation

ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﻢﺳﺍ

ﻝﻮﻐﻟﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﺩﻭﺍﺩ ﺪﻤﺤﻣ

Chairman of the

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ

ﻝﻮﻐﻟﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﺩﻭﺍﺩ ﺪﻤﺤﻣ

Committee

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧ

ﺭﻮﻤﻐﻳ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﻥﺍﻭﺮﻣ

ﺭﻮﻤﻐﻳ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﻥﺍﻭﺮﻣ

Vice Chairman of the

Committee

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻮﻀﻋ

ﻦﺴﺣ ﺪﻴﻌﺳ ﺪﻤﺤﻣ ﻑﺮﺷﺍ

jordan islamic bank

Committee member

ﻥﺍﺪﻌﻗ

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ARABIAN STEEL PIPES MANUFACTURING

Corporate Governance Committee

:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ

Name

Designation

ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﻢﺳﺍ

ﻝﻮﻐﻟﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﺩﻭﺍﺩ ﺪﻤﺤﻣ

Chairman of the

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ

ﻝﻮﻐﻟﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﺩﻭﺍﺩ ﺪﻤﺤﻣ

Committee

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧ

ﺽﻮﻋ ﺪﻤﺣﺍ ﺪﻤﺤﻣ

ﺽﻮﻋ ﺪﻤﺣﺍ ﺪﻤﺤﻣ

Vice Chairman of the

ﻲﺗﻮﻳﺮﻘﻟﺍ

ﻲﺗﻮﻳﺮﻘﻟﺍ

Committee

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻮﻀﻋ

ﻒﺳﻮﻳ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﻪﻠﻟﺍﺪﺒﻋ

Abdullah Mahmoud

Committee member

ﻱﺭﺎﺼﻧﻻﺍ

Yousef al Ansari

Risk Management Committee

:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺔﻨﺠﻟ

Name

Designation

ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﻢﺳﺍ

ﺽﻮﻋ ﺪﻤﺣﺍ ﺪﻤﺤﻣ

Chairman of the

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ

ﺽﻮﻋ ﺪﻤﺣﺍ ﺪﻤﺤﻣ

ﻲﺗﻮﻳﺮﻘﻟﺍ

Committee

ﻲﺗﻮﻳﺮﻘﻟﺍ

ﻒﻴﻄﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﺎﻧﺪﻋ ﻥﺯﺎﻣ

Vice Chairman of the

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧ

ﻒﻴﻄﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﺎﻧﺪﻋ ﻥﺯﺎﻣ

ﻲﺠﻧﺎﺨﻟﺍ

Committee

ﻲﺠﻧﺎﺨﻟﺍ

Abdullah Mahmoud

Committee member

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻮﻀﻋ

ﻒﺳﻮﻳ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﻪﻠﻟﺍﺪﺒﻋ

Yousef al Ansari

ﻱﺭﺎﺼﻧﻻﺍ

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Eyad Yaghmour

Eyad Yaghmour :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

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Disclaimer

Arabian Steel Pipes Manufacturing Co. PSC published this content on 14 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 May 2023 06:06:01 UTC.


© Publicnow 2023
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Financials
Sales 2022 9,20 M 13,0 M 13,0 M
Net income 2022 0,83 M 1,17 M 1,17 M
Net Debt 2022 0,17 M 0,23 M 0,23 M
P/E ratio 2022 9,89x
Yield 2022 -
Capitalization 7,65 M 10,8 M 10,8 M
EV / Sales 2021 0,85x
EV / Sales 2022 0,92x
Nbr of Employees -
Free-Float 13,2%
Chart ARABIAN STEEL PIPES MANUFACTURING CO.
Duration : Period :
Arabian Steel Pipes Manufacturing Co. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Mazen Adnan Abdul Latif Al-Khaneji GM & Non-Independent Executive Director
Iyad Owni Yaghmour Chief Financial Officer
Musa Abdulaziz Mohamed Shihadeh Chairman
Saleh Moussa Saleh Al-Shanteer Vice Chairman
Mohammed Daud Mohammed Al-Ghoul Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
ARABIAN STEEL PIPES MANUFACTURING CO.-7.61%11
JSW STEEL LIMITED-8.46%20 524
BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.16.46%20 485
CHINA STEEL CORPORATION-2.68%14 496
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD-6.12%11 686
TERNIUM S.A.22.19%7 330
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