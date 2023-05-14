Arabian Steel Pipes Manufacturing : Board Of Directors Decision-(ASPMM)-2023-05-14

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: ARABIAN STEEL PIPES
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ﺔﻴﻧﺪﻌﻤﻟﺍ ﺮﻴﺳﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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MANUFACTURING
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PM 05:12:53 2023-05-13 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Date: 13-05-2023 05:12:53 PM
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ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻋ ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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Subject: Forming committees emanating from the Board
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of Directors
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Kindly be informed that the Board of Directors of
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ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭﺃ
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ARABIAN STEEL PIPES MANUFACTURING on the meeting
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-04-02 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺭﺮﻗ ﺔﻴﻧﺪﻌﻤﻟﺍ ﺮﻴﺳﺍﻮﻤﻟﺍ
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held on 02-04-2023 decided the formation of the
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.ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺘﺑ 2023
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following committees emanating from the Board.
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Date of Committee's formation: 02-04-2023
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2023-04-02 :ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ
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The committee
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ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ
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Audit Committee
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:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ
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Name
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Designation
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ﻦﻴﻴﻌﺗ
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ﻢﺳﺍ
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ﺽﻮﻋ ﺪﻤﺣﺍ ﺪﻤﺤﻣ
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Chairman of the
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ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ
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ﺽﻮﻋ ﺪﻤﺣﺍ ﺪﻤﺤﻣ
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ﻲﺗﻮﻳﺮﻘﻟﺍ
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Committee
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ﻲﺗﻮﻳﺮﻘﻟﺍ
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ﺭﻮﻤﻐﻳ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﻥﺍﻭﺮﻣ
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Vice Chairman of the
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ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧ
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ﺭﻮﻤﻐﻳ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﻥﺍﻭﺮﻣ
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Committee
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ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻮﻀﻋ
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ﻦﺴﺣ ﺪﻴﻌﺳ ﺪﻤﺤﻣ ﻑﺮﺷﺍ
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jordan islamic bank
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Committee member
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ﻥﺍﺪﻌﻗ
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Nomination and Remuneration Committee
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:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺂﻓﺎﻜﻤﻟﺍ ﻭ ﺕﺎﺤﻴﺷﺮﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ
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Name
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Designation
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ﻦﻴﻴﻌﺗ
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ﻢﺳﺍ
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ﻝﻮﻐﻟﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﺩﻭﺍﺩ ﺪﻤﺤﻣ
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Chairman of the
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ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ
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ﻝﻮﻐﻟﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﺩﻭﺍﺩ ﺪﻤﺤﻣ
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Committee
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ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧ
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ﺭﻮﻤﻐﻳ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﻥﺍﻭﺮﻣ
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ﺭﻮﻤﻐﻳ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﻥﺍﻭﺮﻣ
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Vice Chairman of the
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Committee
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ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻮﻀﻋ
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ﻦﺴﺣ ﺪﻴﻌﺳ ﺪﻤﺤﻣ ﻑﺮﺷﺍ
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jordan islamic bank
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Committee member
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ﻥﺍﺪﻌﻗ
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