June 9 (Reuters) - SAUDI ARABIAN OIL CO:
* SAUDI ARAMCO - SHAREHOLDERS ARE COMPRISED OF INTERNATIONAL INSTITUTIONAL INVESTORS (APPROXIMATELY 0.73% OF ISSUED SHARES)
* SAUDI ARAMCO - SHAREHOLDERS ARE COMPRISED OF DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTORS (APPROXIMATELY 0.89% OF ISSUED SHARES)
* SAUDI ARAMCO - SHAREHOLDERS ARE COMPRISED OF RETAIL INVESTORS (APPROXIMATELY 0.76% OF ISSUED SHARES)
* SAUDI ARAMCO - OTHER SHAREHOLDINGS, INCLUDING GOVERNMENT OF SAUDI ARABIA, COMPRISE APPROXIMATELY 97.62% OF ISSUED SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: