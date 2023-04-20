Archer Aviation : Investor Overview - April 2023
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Disclaimer
Archer Aviation Inc. published this content on 20 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 April 2023 20:15:45 UTC.
© Publicnow 2023
All news about ARCHER AVIATION INC.
Analyst Recommendations on ARCHER AVIATION INC.
Sales 2023
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Net income 2023
-461 M
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Net cash 2023
87,1 M
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P/E ratio 2023
-1,04x
Yield 2023
-
Capitalization
480 M
480 M
-
EV / Sales 2023
-
EV / Sales 2024
49,1x
Nbr of Employees
390
Free-Float
52,5%
Chart ARCHER AVIATION INC.
Duration :
Auto.
2 months
3 months
6 months
9 months
1 year
2 years
5 years
10 years
Max.
Period :
Day
Week
Technical analysis trends ARCHER AVIATION INC.
Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Neutral Neutral
Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts.
Mean consensus
BUY
Number of Analysts
6
Last Close Price
1,94 $
Average target price
8,42 $
Spread / Average Target
334%
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