Advanced search
Log in
Log in
Or log in with
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Sign up
Email Registration
Or log in with
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Homepage
  2. Equities
  3. United States
  4. Nyse
  5. Archer Aviation Inc.
  6. News
  7. Summary
    ACHR   US03945R1023

ARCHER AVIATION INC.

(ACHR)
  Report
Delayed Nyse  -  04:00:02 2023-04-20 pm EDT
1.920 USD   -1.03%
04:16pArcher Aviation : Investor Overview - April 2023
PU
04:10pArcher To Report First Quarter 2023 Operating Update and Financial Results on May 11, 2023
BU
03/24United Airlines and Archer Aviation Announce First Commercial Electric Air Taxi Route in Chicago
AQ
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisionsFunds 
SummaryMost relevantAll NewsAnalyst Reco.Other languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector newsMarketScreener Strategies

Archer Aviation : Investor Overview - April 2023

04/20/2023 | 04:16pm EDT
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

of>I$*f¡I]

ÂEoɁÂ*Ɂ'*

ŴþĥĉŴɁĩźɁŇáňƉĞáþƃƉŴĩňğɁáɁźáĞĉȓɁźƉźƃáĩňáýŀĉȓɁ ŀőƤɁňőĩźĉȓɁáŀŀȪĉŀĉþƃŴĩþɁƣĉŴƃĩþáŀɁƃáĽĉȪőǅɁáňĄɁ ŀáňĄĩňğɁáĩŴþŴáĞƃɁƤĩƃĥɁƃĥĉɁğőáŀɁőĞɁýĉĩňğɂǈŴźƃɁƃőɁ ŇáŴĽĉƃɁĩňɁǔǒǔǗ

Ǖ

§ŴýáňɁőňğĉźƃĩőňɁ IźɁfőƃɁ˜Ɖźƃáĩňáýŀĉ

  • IňɁǔǒǓǚȓɁǗǗɾɁőĞɁƃĥĉɁƤőŴŀĄȸźɁűőűƉŀáƃĩőňɁŀĩƣĉĄɁĩňɁƉŴýáňɁáŴĉáźɁ
    áþþőŴĄĩňğɁƃőɁƃĥĉɁ§ňĩƃĉĄɁfáƃĩőňźȓɁáɁűŴőűőŴƃĩőňɁƃĥáƃɁƃĥĉƪɁ
    űŴőĺĉþƃɁƃőɁĩňþŴĉáźĉɁƃőɁǘǚɾɁýƪɁǔǒǗǒ
  • ¡ŴáǆþɁþőňğĉźƃĩőňɁþőźƃɁƃĥĉɁ§˜ɁĉþőňőŇƪɁňĉáŴŀƪɁɊǚǙɁýĩŀŀĩőňɁĩňɁ ǔǒǓǚ
  • ÁáźƃɁŇáĺőŴĩƃƪɁőĞɁƃŴĩűźɁĩňɁƉŴýáňɁáŴĉáźɁáŴĉɁŀĉźźɁƃĥáňɁǗǒɁŇĩŀĉźɁ
    ŀőňğȓɁýƉƃɁƃáĽĉɁŇőŴĉɁƃĥáňɁáňɁĥőƉŴ
  • eáĺőŴɁþĩƃĩĉźɁáþŴőźźɁƃĥĉɁƤőŴŀĄɁĥáƣĉɁáɁźĩŇĩŀáŴɁĄƪňáŇĩþȓɁ
    ĉźűĉþĩáŀŀƪɁƃŴĩűźɁĞŴőŇɁáĩŴűőŴƃɁƃőɁþĩƃƪɁþĉňƃĉŴɂ

of>I$*f¡I]

Ǖ

ĩŴþŴáĞƃɁoƣĉŴƣĩĉƤ

*'>o'ef*

$Áf¡?*˜

*]*¡'IɁÁ*'¡I]Ɂ¡[*Ȫo>>Ɂf$Ɂ]f$If?

ɁɁ

Ȭ

'áňğĉȔɁƉűɁƃőɁǓǒǒɁŇĩŀĉźȓɁőűƃĩŇĩƳĉĄɁĞőŴɁǔǒȪǗǒɁ

Ȭ

˜áĞĉƃƪȔɁƤĩŀŀɁýĉɁþĉŴƃĩǈĉĄɁáƃɁŀĉƣĉŀźɁźĩŇĩŀáŴɁƃőɁ

ŇĩŀĉɁŴáűĩĄɁýáþĽȪƃőȪýáþĽɁƃŴĩűźɁƤĩƃĥɁŇĩňĩŇáŀɁ

ƃőĄáƪȸźɁþőŇŇĉŴþĩáŀɁáĩŴŀĩňĉŴźɁȤňőɁźĩňğŀĉɁűőĩňƃźɁ

þĥáŴğĉɁƃĩŇĉ

őĞɁĞáĩŀƉŴĉȥ

Ȭ ˜űĉĉĄȔɁƉűɁƃőɁǓǗǒɁeE

Ȭ

főĩźĉȔɁǓǒǒƩɁųƉĩĉƃĉŴɁƃĥáňɁáɁĥĉŀĩþőűƃĉŴ

Ȭ

áƪŀőáĄȔɁĩňĄƉźƃŴƪɁŀĉáĄĩňğɁǓȓǒǒǒɁŀýźȓɁűĩŀőƃɁɣɁǖɁ

Ȭ őźƃȔɁáűűŴőƩĩŇáƃĉŀƪɁѿɁőĞɁþőźƃɁƃőɁŇáňƉĞáþƃƉŴĉɁ

űáźźĉňğĉŴź

áňĄɁőűĉŴáƃĉɁƃĥáňɁáɁƃŴáĄĩƃĩőňáŀɁĥĉŀĩþőűƃĉŴ

of>I$*f¡I]

őŇűáňƪɁ˜ňáűźĥőƃ

oefÈ

  • 'áĩźĉĄɁɯɊǓɁýĩŀŀĩőňɁőĞɁþáűĩƃáŀɁ
  • ÂĉňƃɁűƉýŀĩþɁĩňɁǔǒǔǓɁőňɁfÈ˜
  • [ĉƪɁĩňƣĉźƃőŴźȔɁ§ňĩƃĉĄɁĩŴŀĩňĉźȓɁ˜ƃĉŀŀáňƃĩźɁȤőňĉɁőĞɁŀáŴğĉźƃɁ áƉƃőɁo*eźɁĩňɁƤőŴŀĄɁƤĩƃĥɁýŴáňĄźɁŀĩĽĉɁYĉĉűȓɁĉƉğĉőƃȓɁ>ĩáƃɁʉɁ eáźĉŴáƃĩȥȓɁeáŴþɁ]őŴĉɁȤĞőƉňĄĉŴɁőĞɁYĉƃȒþőŇȥȓɁeőĉŀĩź
  • ɯǘǒǒɁűĉŴźőňɁƤőŴĽĞőŴþĉ

[*ÈɁEI?E]I?E¡˜

  • IňĄƉźƃŴƪɁŀĉáĄĩňğɁĉňğĩňĉĉŴĩňğɁƃĉáŇ
    • ooɁáňĄɁĥĩĉĞɁ*ňğĩňĉĉŴɁĥáƣĉɁĉáþĥɁűŴĉƣĩőƉźŀƪɁýƉĩŀƃɁǙɁɁ ĉÁ¡o]ɁáĩŴþŴáĞƃ
    • ɁǓǒǒɁűĉŴźőňɁűőƤĉŴƃŴáĩňɁƃĉáŇɁŀĉĄɁýƪɁĉƩȪÁɁőĞɁ *ňğĩňĉĉŴĩňğɁʈɁ¡ĉźŀáɁ
  • [ĉƪɁźƃŴáƃĉğĩþɁűáŴƃňĉŴźɁĩňþŀƉĄĉɁ§ňĩƃĉĄɁĩŴŀĩňĉźɁʉɁ˜ƃĉŀŀáňƃĩźɁ
  • ¡áŴğĉƃĩňğɁɁþőŇŇĉňþĉŇĉňƃɁőĞɁőűĉŴáƃĩőňźɁĩňɁǔǒǔǗ

of>I$*f¡I]

Disclaimer

Archer Aviation Inc. published this content on 20 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 April 2023 20:15:45 UTC.


© Publicnow 2023
All news about ARCHER AVIATION INC.
04:16pArcher Aviation : Investor Overview - April 2023
PU
04:10pArcher To Report First Quarter 2023 Operating Update and Financial Results on May 11, 2..
BU
03/24United Airlines and Archer Aviation Announce First Commercial Electric Air Taxi Route i..
AQ
03/23Archer Aviation, United Airlines to Launch Air Taxi Route in Chicago
MT
03/23United Airlines and Archer Announce First Commercial Electric Air Taxi Route in Chicago
BU
03/15Archer Aviation Inc. : Other Events (form 8-K)
AQ
03/15ARCHER AVIATION INC. Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and R..
AQ
03/15Transcript : Archer Aviation Inc. Presents at J.P. Morgan 2023 Industrials Co..
CI
03/13Archer Confirms the Silicon Valley Bank Receivership Has No Impact on Its Business or O..
BU
03/10Archer Aviation Inc. - After Unveiling Its Production Aircraft, Midnight, Last November..
AQ
More news
Analyst Recommendations on ARCHER AVIATION INC.
More recommendations
Financials (USD)
Sales 2023 - - -
Net income 2023 -461 M - -
Net cash 2023 87,1 M - -
P/E ratio 2023 -1,04x
Yield 2023 -
Capitalization 480 M 480 M -
EV / Sales 2023 -
EV / Sales 2024 49,1x
Nbr of Employees 390
Free-Float 52,5%
Chart ARCHER AVIATION INC.
Duration : Period :
Archer Aviation Inc. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends ARCHER AVIATION INC.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 6
Last Close Price 1,94 $
Average target price 8,42 $
Spread / Average Target 334%
EPS Revisions
Managers and Directors
Adam Goldstein Co-Chairman & Chief Executive Officer
Mark Mesler Chief Financial Officer
Geoff Bower Chief Engineer
Tom Muniz Chief Operating Officer
Fred M. Diaz Lead Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
ARCHER AVIATION INC.3.74%480
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION3.71%151 774
LOCKHEED MARTIN CORPORATION3.07%125 401
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION-12.12%72 537
GENERAL DYNAMICS CORPORATION-7.78%62 742
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.-2.24%38 664
Stock markets for all
100% Free Registration
fermer