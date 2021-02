Communiqué de presse – mardi 16 février 2021 – 17h45

ARGAN poursuit le développement de son site de Meung-sur-Loire (45) avec la signature d’un BEFA de 13 000 m²

ASTR’IN, organisateur de transports terrestres et logistique, signe avec ARGAN un bail en l’état futur d’achèvement sur le site de Meung-sur-Loire (45).

Cette signature marque le coup d’envoi de la seconde phase de développement du site ARGAN de Meung-sur-Loire, débuté en 2018 avec la livraison de deux cellules à l’enseigne ANIMALIS pour une surface de 13 000 m². Cette nouvelle phase sera composée de trois cellules de 6 000 m² environ dont deux seront louées à ASTR’IN dans le cadre d’un bail de neuf ans fermes. Cette extension, dont la livraison est attendue pour décembre 2021, portera la surface totale de l’ensemble à 32 000 m².

Ce nouveau site répond à la volonté d’ASTR’IN de déployer de nouvelles implantations logistiques afin d’accompagner la croissance de ses activités.

Avec cet investissement ARGAN confirme son intérêt pour le territoire orléanais, un territoire qui s’impose année après année comme un pôle logistique majeur.

Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

25 mars : Assemblée Générale annuelle

1 er avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2021

avril : Chiffre d’affaires du 1 trimestre 2021 1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2021

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2021 15 juillet : Résultats semestriels 2021

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2020, son patrimoine représente 3 millions de m², se décomposant en 87 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3 Mds€ et générant 152 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

Philippe Ronceau – Relations Investisseurs

Tel : 06 64 12 53 61

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

