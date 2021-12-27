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AROUNDTOWN SA

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Aroundtown SA resolves on extension of share buy-back programme 2021 until 30 June 2022

12/27/2021 | 11:51am EST
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DGAP-Ad-hoc: Aroundtown SA / Key word(s): Share Buyback/Real Estate
Aroundtown SA resolves on extension of share buy-back programme 2021 until 30 June 2022

27-Dec-2021 / 17:49 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION (IN WHOLE OR IN PART) IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

AROUNDTOWN SA RESOLVES ON EXTENSION OF SHARE BUY-BACK PROGRAMME 2021 UNTIL 30 JUNE 2022

Grand Duchy of Luxembourg, 27 December 2021

The Board of Directors of Aroundtown SA (the "Company") has resolved to extend the share buy-back programme announced on 25 March 2021 for additional six months until 30 June 2022.

DISCLAIMER

THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES.

THE SECURITIES MENTIONED IN THIS ANNOUNCEMENT HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT), AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE SECURITIES ACT. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF THE SECURITIES IN THE UNITED STATES.

THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED AT AND IS ONLY BEING DISTRIBUTED IN THE UNITED KINGDOM TO (I) PERSONS WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE ORDER), (II) HIGH NET WORTH ENTITIES, AND OTHER PERSONS TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED FALLING WITHIN ARTICLE 49 OF THE ORDER, AND (III) PERSONS TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS RELEVANT PERSONS). THIS COMMUNICATION MUST NOT BE READ, ACTED ON OR RELIED ON BY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS.

IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA), THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF DIRECTIVE 2003/71/EC, AS AMENDED (THE PROSPECTUS DIRECTIVE) (QUALIFIED INVESTORS). ANY PERSON IN THE EEA WHO ACQUIRES THE SECURITIES IN ANY OFFER (AN INVESTOR) OR TO WHOM ANY OFFER OF THE SECURITIES IS MADE WILL BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT IT IS A QUALIFIED INVESTOR. ANY INVESTOR WILL ALSO BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT ANY SECURITIES ACQUIRED BY IT IN THE OFFER HAVE NOT BEEN ACQUIRED ON BEHALF OF PERSONS IN THE EEA OTHER THAN QUALIFIED INVESTORS, NOR HAVE THE SECURITIES BEEN ACQUIRED WITH A VIEW TO THEIR OFFER OR RESALE IN THE EEA TO PERSONS WHERE THIS WOULD RESULT IN A REQUIREMENT FOR PUBLICATION BY AROUNDTOWN OR ANY OF THE MANAGERS OF A PROSPECTUS PURSUANT TO ARTICLE 3 OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE.

THIS ANNOUNCEMENT MAY CONTAIN PROJECTIONS OR ESTIMATES RELATING TO PLANS AND OBJECTIVES RELATING TO OUR FUTURE OPERATIONS, PRODUCTS, OR SERVICES, FUTURE FINANCIAL RESULTS, OR ASSUMPTIONS UNDERLYING OR RELATING TO ANY SUCH STATEMENTS, EACH OF WHICH CONSTITUTES A FORWARD-LOOKING STATEMENT SUBJECT TO RISKS AND UNCERTAINTIES, MANY OF WHICH ARE BEYOND THE CONTROL OF AROUNDTOWN SA. ACTUAL RESULTS COULD DIFFER MATERIALLY, DEPENDING ON A NUMBER OF FACTORS.

27-Dec-2021 CET/CEST The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.dgap.de
Language: English
Company: Aroundtown SA
40, Rue du Curé
L-1368 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Phone: +352 288 313
E-mail: info@aroundtown.de
Internet: http://www.aroundtown.de
ISIN: LU1673108939, XS1227093611, XS1336607715, XS1403685636, XS1449707055, XS1532877757, XS1540071724, XS1586386739, XS1649193403, XS1700429308, XS1715306012, XS1761721262, XS1815135352, XS1753814141, CH0398677689, XS1857310814
WKN: A2DW8Z, A1Z07A, A18V71, A180VY, A1839S, A1899S, A19LQR, A19QUX, A19Q3W, A19VK9, A19Z76, A19U7Q
Indices: MDAX, MSCI, STOXX Europe 600, S&P 350, FTSE EPRA/NAREIT, GPR 250
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Stuttgart; Dublin, Luxembourg Stock Exchange, SIX
EQS News ID: 1262553

 
End of Announcement DGAP News Service

1262553  27-Dec-2021 CET/CEST

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Net income 2021 779 M 881 M 881 M
Net Debt 2021 9 753 M 11 041 M 11 041 M
P/E ratio 2021 8,86x
Yield 2021 4,44%
Capitalization 7 956 M 9 010 M 9 007 M
EV / Sales 2021 14,5x
EV / Sales 2022 14,8x
Nbr of Employees 711
Free-Float 87,1%
Chart AROUNDTOWN SA
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Number of Analysts 18
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Average target price 7,38 €
Spread / Average Target 40,4%
EPS Revisions
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1st jan.Capi. (M$)
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SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED-6.50%34 739
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