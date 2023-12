It's been said before and we'll say it again: 2023 was not a great year for the auction houses. The ongoing soft market was most visible at this Fall's auctions, which crept along, and there was a noticeable lack of energy during many of the art fairs this year. Don't let the numbers get you too down, though: the art market never comes to a full standstill.

Below you'll find listed the 300 most searched artists from the year 2023, according to data from Artnet's Price Database. The top five have not changed since 2022, but the more intriguing shifts come at the bottom of the list, with newcomers such as Vija Celmins, Mike Kelley, Katherine Bradford, David Hammons, Miriam Cahn, Park Seo-Bo, and Henry Taylor making their first appearance, likely indicating a boost in their markets.

Other artists saw a large shift in how often they were searched for. Cecily Brown moved up ten spots in the ranking this year on the heels of her knockout show at The Metropolitan Museum of Art, Peter Doig moved up 37 slots after departing Michael Werner earlier this year and his major exhibition at the Courtauld, and similarly, Tracey Emin moved up by 32 spaces, as her current show at White Cube in New York draws hefty crowds.

Take a look below at who made this year's list, and who did not.

Last Name First Name Nationality Gender Birth Year Death Year Total Searches Total Unique Searches Picasso Pablo Spanish Male 1881 1973 64375 59923 Warhol Andy American Male 1928 1987 47735 43829 Kusama Yayoi Japanese Female 1929 22035 19777 Chagall Marc Belarusian/French Male 1887 1985 19456 17875 Hockney David British Male 1937 18113 17350 Richter Gerhard German Male 1932 16526 15593 Miró Joan Spanish Male 1893 1983 15746 14765 Basquiat Jean-Michel American Male 1960 1988 13481 12374 Hirst Damien British Male 1965 12834 11777 Calder Alexander American Male 1898 1976 12552 11350 Lichtenstein Roy American Male 1923 1997 12069 11564 Matisse Henri French Male 1869 1954 11612 10629 Haring Keith American Male 1958 1990 11375 10459 Ruscha Ed American Male 1937 10813 10358 Condo George American Male 1957 9578 8998 Fontana Lucio Argentine/Italian Male 1899 1968 9181 8074 Renoir Pierre-Auguste French Male 1841 1919 9059 8066 Dalí Salvador Spanish Male 1904 1989 8945 8410 Nara Yoshitomo Japanese Male 1959 8305 7831 Banksy British Male 1974 8262 7939 Dubuffet Jean French Male 1901 1985 7855 7567 Katz Alex American Male 1927 7691 7379 Magritte René Belgian Male 1898 1967 7651 7266 Monet Claude French Male 1840 1926 7317 6972 Moore Henry British Male 1898 1986 7198 6888 Kooning Willem de American/Dutch Male 1904 1997 6722 6431 Giacometti Alberto Swiss Male 1901 1966 6680 6234 Mitchell Joan American Female 1925 1992 6635 6462 Prince Richard American Male 1949 6448 6096 Francis Sam American Male 1923 1994 6250 5738 Rembrandt van Rijn Dutch Male 1606 1669 6223 5988 Rauschenberg Robert American Male 1925 2008 5821 5614 Boetti Alighiero Italian Male 1940 1994 5820 5467 KAWS American Male 1974 5745 5269 Léger Fernand French Male 1881 1955 5655 5252 Stella Frank American Male 1936 5643 5440 Twombly Cy American Male 1928 2011 5429 5234 Wesselmann Tom American Male 1931 2004 5404 5169 Degas Edgar French Male 1834 1917 5306 4832 Frankenthaler Helen American Female 1928 2011 5301 5107 Johns Jasper American Male 1930 5291 5081 Zao Wou-Ki Chinese/French Male 1920 2013 5204 4968 Man Ray American Male 1890 1976 5163 4781 Botero Fernando Colombian Male 1932 2023 5144 4758 Lalanne François-Xavier French Male 1927 2008 5124 4935 Brown Cecily British Female 1969 5046 4944 Buffet Bernard French Male 1928 1999 4934 4363 Baselitz Georg German Male 1938 4929 4770 Thiebaud Wayne American Male 1920 2021 4750 4545 Albers Josef American/German Male 1888 1976 4518 4374 Murakami Takashi Japanese Male 1962 4501 4233 Koons Jeff American Male 1955 4395 4154 LeWitt Sol American Male 1928 2007 4345 4098 Judd Donald American Male 1928 1994 4295 3996 Rodin Auguste French Male 1840 1917 4294 4087 Soulages Pierre French Male 1919 2022 4181 4024 Ernst Max German Male 1891 1976 4122 3874 Motherwell Robert American Male 1915 1991 4106 3880 Bourgeois Louise American/French Female 1911 2010 4069 3906 Sherman Cindy American Female 1954 3918 3511 Gormley Antony British Male 1950 3913 3770 Bacon Francis British Male 1909 1992 3822 3657 Dufy Raoul French Male 1877 1953 3665 3190 Förg Günther German Male 1952 2013 3582 3370 Pissarro Camille Danish/French Male 1830 1903 3568 3319 Emin Tracey British Female 1963 3538 3435 Picabia Francis French Male 1879 1953 3519 3228 Kelly Ellsworth American Male 1923 2015 3511 3432 Dürer Albrecht German Male 1471 1528 3502 3477 Indiana Robert American Male 1928 2018 3488 3342 Kandinsky Wassily Russian Male 1866 1944 3476 3273 Wood Jonas American Male 1977 3471 3357 Bonnard Pierre French Male 1867 1947 3468 3234 Foujita Léonard Tsuguharu French/Japanese Male 1886 1968 3427 2956 Wool Christopher American Male 1955 3406 3282 Toulouse-Lautrec Henri de French Male 1864 1901 3386 3204 Diebenkorn Richard American Male 1922 1993 3376 3315 Braque Georges French Male 1882 1963 3374 3160 Lee Ufan Korean Male 1936 3351 3030 Dine Jim American Male 1935 3251 3145 Polke Sigmar German Male 1941 2010 3179 3031 Rothko Mark American Male 1903 1970 3177 3099 Riley Bridget British Female 1931 3114 3039 Klein Yves French Male 1928 1962 3094 2968 Hepworth Barbara British Female 1903 1975 3071 2988 Johnson Rashid American Male 1977 3058 2998 Doig Peter Scottish Male 1959 3046 2961 Party Nicolas Swiss Male 1980 3042 2973 Gilliam Sam American Male 1933 2022 2996 2869 Mapplethorpe Robert American Male 1946 1989 2954 2703 Salvo Italian Male 1947 2015 2946 2806 Freud Lucian British Male 1922 2011 2933 2847 Schiele Egon Austrian Male 1890 1918 2913 2628 Auerbach Frank British/German Male 1931 2885 2809 Vasarely Victor French/Hungarian Male 1906 1997 2851 2613 Tàpies Antoni Spanish Male 1923 2012 2848 2634 Appel Karel Dutch Male 1921 2006 2845 2705 Gogh Vincent van Dutch Male 1853 1890 2820 2697 Modigliani Amedeo Italian Male 1884 1920 2806 2644 Chirico Giorgio de Italian Male 1888 1978 2712 2471 Kirchner Ernst Ludwig German Male 1880 1938 2699 2412 Oehlen Albert German Male 1954 2696 2616 Longo Robert American Male 1953 2688 2578 Kiefer Anselm German Male 1945 2653 2583 Guston Philip American Male 1913 1980 2642 2599 Tillmans Wolfgang German Male 1968 2639 2500 Arp Jean (Hans) French/German Male 1886 1966 2624 2435 Klee Paul German Male 1879 1940 2583 2387 Lalanne Claude French Female 1924 2019 2553 2456 Giacometti Diego Swiss Male 1902 1985 2544 2447 Martin Agnes American/Canadian Female 1912 2004 2523 2498 Chu Teh-Chun Chinese/French Male 1920 2014 2512 2326 Cézanne Paul French Male 1839 1906 2510 2434 Gauguin Paul French Male 1848 1903 2503 2386 Arman American/French Male 1928 2005 2503 2346 Vlaminck Maurice de French Male 1876 1958 2487 2150 Dongen Kees van Dutch/French Male 1877 1968 2473 2218 Tiffany Studios American Unknown 1878 1938 2448 2277 Munch Edvard Norwegian Male 1863 1944 2424 2355 Kapoor Anish British/Indian Male 1954 2413 2269 Chadwick Lynn British Male 1914 2003 2412 2303 Adams Ansel American Male 1902 1984 2397 2310 Sugimoto Hiroshi Japanese Male 1948 2393 2278 Nolde Emil German Male 1867 1956 2383 2212 Rosenquist James American Male 1933 2017 2354 2305 Drexler Lynne American Unknown 1928 1999 2352 2334 Christo and Jeanne-Claude American Both 2324 2154 Scully Sean American/Irish Male 1945 2322 2286 Boudin Eugène French Male 1824 1898 2318 2082 Peyton Elizabeth American Female 1965 2307 2252 Whitney Stanley American Male 1946 2296 2269 Chamberlain John American Male 1927 2011 2284 2194 Serra Richard American Male 1938 2274 2215 Klimt Gustav Austrian Male 1862 1918 2246 2020 Oldenburg Claes American Male 1929 2022 2231 2171 Matta Roberto Chilean Male 1911 2002 2228 1987 Goya Francisco Spanish Male 1746 1828 2226 2191 Penck A.R. German Male 1939 2017 2206 2036 Uecker Günther German Male 1930 2205 2076 Hartung Hans French/German Male 1904 1989 2195 2083 Saint Phalle Niki de French Female 1930 2002 2180 2040 Hodgkin Howard British Male 1932 2017 2174 2144 Lowry L.S. British Male 1887 1976 2167 2025 Avedon Richard American Male 1923 2004 2124 2032 Nevelson Louise American Female 1899 1988 2120 2043 Marden Brice American Male 1938 2023 2112 2060 Opie Julian British Male 1958 2108 2018 Bradford Mark American Male 1961 2104 2088 Vuillard Édouard French Male 1868 1940 2101 1890 Rokkaku Ayako Japanese Female 1982 2098 1977 Noland Kenneth American Male 1924 2010 2077 1985 Utrillo Maurice French Male 1883 1955 2071 1887 Le Pho French/Vietnamese Male 1907 2001 2038 1720 Lam Wifredo Cuban Male 1902 1982 2037 1931 Baldessari John American Male 1931 2020 2035 1968 Walker Caroline Scottish Unknown 1982 2032 2028 Riopelle Jean-Paul Canadian Male 1923 2002 2022 1966 Penn Irving American Male 1917 2009 2003 1923 Muniz Vik Brazilian Male 1961 2001 1936 Kruger Barbara American Female 1945 1996 1945 Poliakoff Serge Russian Male 1906 1969 1968 1800 Hughes Shara American Female 1981 1946 1901 Mehretu Julie American Female 1970 1942 1916 Lalique René French Male 1860 1945 1942 1890 Beckmann Max German Male 1884 1950 1940 1889 Shiraga Kazuo Japanese Male 1924 2008 1935 1873 Signac Paul French Male 1863 1935 1913 1803 Avery Milton American Male 1885 1965 1881 1788 Tamayo Rufino Mexican Male 1899 1991 1879 1759 Stingel Rudolf Italian Male 1956 1863 1785 O'Keeffe Georgia American Female 1887 1986 1854 1786 Grotjahn Mark American Male 1968 1848 1784 Yiadom-Boakye Lynette British Female 1977 1848 1846 Beard Peter American Male 1938 2020 1842 1743 Christo Bulgarian Male 1935 2020 1828 1755 Liu Ye Chinese Male 1964 1810 1721 Hofmann Hans American/German Male 1880 1966 1806 1751 Dumas Marlene South African Female 1953 1795 1763 Pettibon Raymond American Male 1957 1758 1644 Kippenberger Martin German Male 1953 1997 1752 1642 Ai Weiwei Chinese Male 1957 1749 1644 Fini Leonor Argentine/Italian Female 1907 1996 1742 1555 Masson André French Male 1896 1987 1735 1576 Kentridge William South African Male 1955 1731 1646 Marini Marino Italian Male 1901 1980 1719 1605 Grosz George German Male 1893 1959 1716 1450 Feininger Lyonel American/German Male 1871 1956 1701 1657 Ryman Robert American Male 1930 2019 1698 1688 Nicholson Ben British Male 1894 1982 1692 1641 Adnan Etel Lebanese Female 1925 2021 1676 1650 Morandi Giorgio Italian Male 1890 1964 1668 1604 Schifano Mario Italian Male 1934 1998 1667 1529 Delaunay Sonia French/Ukrainian Female 1885 1979 1660 1474 Maillol Aristide French Male 1861 1944 1657 1554 Scharf Kenny American Male 1958 1652 1587 West Franz Austrian Male 1947 2012 1651 1492 Derain André French Male 1880 1954 1611 1455 Shrigley David British Unknown 1968 1609 1555 Rivera Diego Mexican Male 1886 1957 1608 1462 Schnabel Julian American Male 1951 1603 1525 Duchamp Marcel French Male 1887 1968 1586 1543 Calleja Javier Spanish Male 1971 1582 1549 Goldin Nan American Female 1953 1579 1527 Neel Alice American Female 1900 1984 1579 1557 Ghenie Adrian Romanian Male 1977 1574 1533 Beuys Joseph German Male 1921 1986 1560 1480 Gursky Andreas German Male 1955 1553 1519 Carrington Leonora British/Mexican Female 1917 2011 1551 1473 Cragg Tony British Male 1949 1541 1472 Invader French Unknown 1969 1539 1465 César French Male 1921 1998 1528 1482 Fadojutimi Jadé British Unknown 1993 1514 1509 Cassatt Mary American Female 1844 1926 1504 1418 Cartier-Bresson Henri French Male 1908 2004 1502 1448 Soto Jesús Rafael Venezuelan Male 1923 2005 1485 1375 Chillida Eduardo Spanish Male 1924 2002 1478 1416 Sisley Alfred French Male 1839 1899 1467 1411 Mathieu Georges French Male 1921 2012 1466 1377 Newton Helmut Australian/German Male 1920 2004 1461 1397 Royère Jean French Male 1902 1981 1459 1356 Eggleston William American Male 1939 1459 1299 Valtat Louis French Male 1869 1952 1446 1260 Luce Maximilien French Male 1858 1941 1441 1297 Holzer Jenny American Female 1950 1440 1395 Wong Matthew Canadian Male 1984 2019 1438 1420 Heckel Erich German Male 1883 1970 1427 1284 Zeng Fanzhi Chinese Male 1964 1415 1339 Staël Nicolas de French/Russian Male 1914 1955 1413 1365 Close Chuck American Male 1940 2021 1407 1389 Fairey Shepard American Male 1970 1396 1355 Corot Jean-Baptiste-Camille French Male 1796 1875 1395 1198 Raza Sayed Haider Indian Male 1922 2016 1386 1195 Pollock Jackson American Male 1912 1956 1385 1358 Prouvé Jean French Male 1901 1984 1384 1295 Laurencin Marie French Female 1883 1956 1382 1267 Mr. Brainwash French Male 1966 1379 1325 Arbus Diane American Female 1923 1971 1378 1340 Rouault Georges French Male 1871 1958 1371 1248 Rubens Peter Paul Flemish Male 1577 1640 1370 1225 Hollowell Loie American Female 1983 1365 1362 Steir Pat American Female 1940 1361 1336 Ancart Harold Belgian Male 1980 1355 1321 Mangold Robert American Male 1937 1354 1323 Knoebel Imi German Male 1940 1343 1226 Dorazio Piero Italian Male 1927 2005 1339 1250 Pistoletto Michelangelo Italian Male 1933 1318 1252 Jawlensky Alexej von Russian Male 1864 1941 1317 1206 Lempicka Tamara de Polish Female 1898 1980 1314 1234 Rivers Larry American Male 1923 2002 1312 1261 Marquet Albert French Male 1875 1947 1312 1182 Frank Robert American/Swiss Male 1924 2019 1308 1226 Park Seo-Bo Korean Male 1931 2023 1307 1231 Martinez Eddie American Male 1977 1306 1274 Miller Harland British Male 1964 1303 1285 Barnes Ernie American Male 1938 2009 1301 1276 Ligon Glenn American Male 1960 1301 1283 Rondinone Ugo Swiss Male 1964 1288 1236 Ruby Sterling American Male 1972 1286 1258 Kline Franz American Male 1910 1962 1285 1224 Pechstein Max German Male 1881 1955 1278 1221 Schütte Thomas German Male 1954 1264 1232 Bearden Romare American Male 1911 1988 1242 1208 Husain M.F Indian Male 1913 2011 1236 1025 Ruff Thomas German Male 1958 1234 1152 Valdés Manolo Spanish Male 1942 1233 1188 Cahn Miriam Swiss Unknown 1949 1231 1217 Kollwitz Käthe German Female 1867 1945 1228 1064 Clemente Francesco Italian Male 1952 1227 1167 Fautrier Jean French Male 1898 1964 1220 1176 Boafo Amoako Ghanaian Male 1984 1215 1212 Krasner Lee American Female 1908 1984 1213 1185 Kisling Moïse French/Polish Male 1891 1953 1212 971 Burri Alberto Italian Male 1915 1995 1208 1163 Liebermann Max German Male 1847 1935 1198 1083 Archipenko Alexander American/Ukrainian Male 1887 1964 1198 1138 Gottlieb Adolph American Male 1903 1974 1194 1172 Gilbert & George British Male 1192 1159 Lipchitz Jacques American/French Male 1891 1973 1187 1122 Pomodoro Arnaldo Italian Male 1926 1185 1090 Venet Bernar French Male 1941 1180 1147 Wu Guanzhong Chinese Male 1919 2010 1180 1011 Nauman Bruce American Male 1941 1174 1144 Mondrian Piet Dutch Male 1872 1944 1173 1125 Kelley Mike American Male 1954 2012 1173 1143 Nitsch Hermann Austrian Male 1938 2022 1172 1099 Bas Hernan American Male 1978 1172 1149 Andre Carl American Male 1935 1170 1141 Weston Edward American Male 1886 1958 1170 1059 Castellani Enrico Italian Male 1930 2017 1170 1126 Noguchi Isamu American Male 1904 1988 1165 1127 Bochner Mel American Male 1940 1163 1137 Celmins Vija American/Latvian Female 1938 1163 1154 Delvaux Paul Belgian Male 1897 1994 1156 1118 Guyton Wade American Male 1972 1155 1111 Hammons David American Male 1943 1151 1139 Plans Edgar Spanish Unknown 1977 1127 1091 Nakashima George American Male 1905 1990 1123 1048 Whistler James Abbott McNeill American Male 1834 1903 1121 1070 Bernhardt Katherine American Female 1975 1120 1077 Perry Grayson British Male 1960 1120 1059

*data as of December 20, 2023

More Trending Stories:

