Financials JPY USD Sales 2022 76 679 M 624 M 624 M Net income 2022 11 892 M 96,8 M 96,8 M Net cash 2022 16 624 M 135 M 135 M P/E ratio 2022 54,2x Yield 2022 0,52% Capitalization 649 B 5 286 M 5 286 M EV / Sales 2022 8,25x EV / Sales 2023 7,27x Nbr of Employees 9 409 Free-Float 80,3% Chart ASAHI INTECC CO., LTD. Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends ASAHI INTECC CO., LTD. Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Neutral Bearish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 13 Last Close Price 2 390,00 JPY Average target price 3 008,33 JPY Spread / Average Target 25,9% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Masahiko Miyata Manager-Planning Office Munechika Matsumoto Managing Director & GM-Basic Technology Research Mizuho Ito Deputy Manager-Business Strategy Kiyomichi Ito Independent Outside Director Akinori Shibazaki Independent Outside Director Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) ASAHI INTECC CO., LTD. -3.28% 5 286 GETINGE AB -4.00% 11 033 NOVOCURE LIMITED 16.76% 9 153 PENUMBRA, INC. -20.88% 8 559 MASIMO CORPORATION -48.18% 8 399 SHOCKWAVE MEDICAL, INC. 16.71% 7 421