(Convenience Translation of Consolidated Financial Statements and Related Disclosures and Footnotes

Originally Issued in Turkish)

ASELSAN ELEKTRONİK

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AND ITS SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF AND FOR THE YEAR

ENDED 31 DECEMBER 2023 WITH INDEPENDENT

AUDITORS' REPORT THEREON

26 March 2024

This report contains independent audit report comprising consolidated financial statements and footnotes comprising 97 pages.

CONTENT PAGE CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION .......................................................................................... 1-3 CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME .................................... 4-5 CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY ........................................................................................... 6 CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS ...................................................................................................... 7 NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS ...................................................................................... 8-97 NOTE

1. ORGANIZATION AND OPERATIONS OF THE GROUP ............................................................................................................................. 8

2. BASIS OF PRESENTATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS .............................................................................................. 9

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS ......................................................................................................................................................... 35

4. INTERESTS IN OTHER ENTITIES ........................................................................................................................................................... 36

5. RELATED PARTY DISCLOSURES ........................................................................................................................................................... 37

6. TRADE RECEIVABLES AND PAYABLES ................................................................................................................................................. 42

7. OTHER RECEIVABLES AND PAYABLES ................................................................................................................................................. 43

8. EQUITY ACCOUNTED INVESTMENTS .................................................................................................................................................. 44

9. INVENTORIES ..................................................................................................................................................................................... 46

10. PREPAID EXPENSES AND DEFERRED INCOME .................................................................................................................................... 47

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT ................................................................................................................................................. 48

12. INTANGIBLE ASSETS ........................................................................................................................................................................... 52

13. GOVERNMENT GRANTS AND INCENTIVES ......................................................................................................................................... 54

14. BORROWING COSTS ........................................................................................................................................................................... 55

15. PROVISIONS, CONTINGENT ASSETS AND LIABILITIES ......................................................................................................................... 56

16. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES .............................................................................................................................................. 59

17. EMPLOYEE BENEFITS .......................................................................................................................................................................... 62

18. OTHER ASSETS AND LIABILITIES ......................................................................................................................................................... 64

19. SHARE CAPITAL, RESERVES AND OTHER EQUITY ITEMS ..................................................................................................................... 65

20. REVENUE AND COST OF SALES ........................................................................................................................................................... 67

21. GENERAL ADMINISTRATIVE EXPENSES, MARKETING EXPENSES, RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES .................................... 68

22. OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES ..................................................................................................................................... 70

23. INCOME FROM INVESTING ACTIVITIES .............................................................................................................................................. 70

24. FINANCIAL INCOME ........................................................................................................................................................................... 70

25. FINANCIAL EXPENSES ......................................................................................................................................................................... 71

26. ANALYSIS OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME ITEMS ..................................................................................................................... 71

27. INCOME TAXES ................................................................................................................................................................................... 73

28. EARNINGS PER SHARE ........................................................................................................................................................................ 78

29. FINANCIAL INVESTMENTS .................................................................................................................................................................. 78

30. FINANCIAL LIABILITIES ........................................................................................................................................................................ 80

31. NATURE AND LEVEL OF RISKS RELATED TO FINANCIAL INSTRUMENTS ............................................................................................. 82

32. FINANCIAL INSTRUMENTS FAIR VALUE DISCLOSURES AND EXPLANATIONS ON HEDGE ACCOUNTING ............................................. 95

33. EXPLANATIONS RELATED TO THE STATEMENT OF CASH FLOW ......................................................................................................... 97

34. FEES FOR SERVİCES RENDERED FROM INDEPENDENT AUDIT FIRMS ................................................................................................. 97

35. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD ............................................................................................................................................ 97

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AND ITS SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF 31 DECEMBER 2023

(Amounts are expressed in Turkish Lira ("TL") in terms of the purchasing power of the TL at 31 December 2023, unless otherwise indicated.)

Audited

Note 31 December 31 December References 2023 2022 ASSETS Current Assets 72.883.922 72.918.181 Cash and Cash Equivalents 3 6.610.029 9.370.629 Trade Receivables 6 20.593.129 24.531.953 From Related Parties 5 9.045.886 10.286.133 From Third Parties 11.547.243 14.245.820 Other Receivables 7 1.650.505 1.691.631 From Related Parties 5 -- 9.194 From Third Parties 1.650.505 1.682.437 Inventories 9 32.176.371 27.648.036 Prepaid Expenses 10 9.092.223 8.110.695 From Related Parties 5 1.564.808 3.833.163 From Third Parties 7.527.415 4.277.532 Other Current Assets 18 2.761.665 1.565.237 Non-Current Assets 77.693.963 71.884.446 Financial Investments 29 5.918.788 7.072.640 Trade Receivables 6 31.609.340 31.263.879 From Related Parties 5 23.896.740 23.565.113 From Third Parties 7.712.600 7.698.766 Other Receivables 7 7.279 9.859 From Third Parties 7.279 9.859 Equity Accounted Investments 8 859.834 1.352.414 Property, Plant and Equipment 11 23.729.789 18.454.534 Intangible Assets 12 12.147.761 9.131.083 Prepaid Expenses 10 2.459.368 2.167.465 From Related Parties 5 1.431.818 325.380 From Third Parties 1.027.550 1.842.085 Deferred Tax Assets 27 718.601 -- Other Non-Current Assets 18 243.203 2.432.572 TOTAL ASSETS 150.577.885 144.802.627

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AND ITS SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF 31 DECEMBER 2023

(Amounts are expressed in Turkish Lira ("TL") in terms of the purchasing power of the TL at 31 December 2023, unless otherwise indicated.)

Audited

Note 31 December 31 December References 2023 2022 LIABILITIES Current Liabilities 50.178.593 51.665.811 Short-term Financial Liabilities 30 11.691.438 9.231.463 Short-term Portion of Long-term Financial Liabilities 30 7.116.874 6.856.863 Trade Payables 6 14.864.081 16.106.999 To Related Parties 5 3.202.670 4.374.560 To Third Parties 11.661.411 11.732.439 Employee Benefit Obligations 17 1.204.662 1.049.998 Other Payables 7 342.042 609.567 To Related Parties 5 266.947 505.834 To Third Parties 75.095 103.733 Government Grants and Incentives 13 57.473 115.104 Deferred Income 10 8.889.349 9.564.172 To Related Parties 5 2.598.300 4.324.329 To Third Parties 6.291.049 5.239.843 Corporate Tax Liability 27 -- 300 Short-term Provisions 6.002.403 8.043.165 For Employee Benefits 17 1.597.757 1.435.720 Other 15 4.404.646 6.607.445 Other Current Liabilities 18 10.271 88.180 Non-Current Liabilities 12.018.914 12.330.813 Long-term Financial Liabilities 30 1.129.602 1.762.548 Trade Payables 6 75.501 119.823 To Third Parties 75.501 119.823 Other Payables 7 36.646 26.839 To Third Parties 36.646 26.839 Deferred Income 10 5.908.723 4.755.433 To Related Parties 5 3.663.188 2.929.436 To Third Parties 2.245.535 1.825.997 Deferred Tax Liabilities 27 -- 367.961 Long-term Provisions 4.863.565 5.290.191 Long-term Provisions for Employee Benefits 17 1.063.278 954.689 Other 15 3.800.287 4.335.502 Other Non-Current Liabilities 18 4.877 8.018

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AND ITS SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF 31 DECEMBER 2023

(Amounts are expressed in Turkish Lira ("TL") in terms of the purchasing power of the TL at 31 December 2023, unless otherwise indicated.

Audited

Note 31 December 31 December References 2023 2022 EQUITY 88.380.378 80.806.003 Equity Attributable to Equity Holders of the Parent 87.311.033 79.850.889 Share Capital 19 4.560.000 2.280.000 Inflation Adjustments on Share Capital Differences 19 15.359.232 14.418.756 Share Premiums 14.548.374 14.548.374 Other Comprehensive Income / (Expense) that will not be Reclassified to Profit or (Loss) 2.200.775 15.712 Gain on Revaluation of Property, Plant and Equipment 2.905.335 549.350 Gain/ Loss on Remeasurement of Defined Benefit Plans (704.560) (533.638) Other Cumulative Comprehensive Income / (Expense) will be Reclassified to Profit/Loss 56.262 1.412.564 Gain (Loss) on Financial Assets That Fair Value Difference Reflect in Other Comprehensive income -- 1.084.352 Cumulative Translation Adjustments 56.262 328.212 Restricted Reserves 19 3.482.082 3.424.966 Retained Earnings 39.813.833 42.468.554 Net Profit for the Year 7.290.475 1.281.963 Non-Controlling Interests 1.069.345 955.114 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 150.577.885 144.434.666

3