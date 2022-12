UK shareholder meetings calendar - next 7 days

<table style="width: 773px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="325" /> <col width="448" /> </colgroup><tbody><tr><td class="xl67" width="325" height="21"><strong>Monday 5 December</strong></td><td class="xl66" width="448"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Amur Minerals Corp</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">JPMorgan UK Smaller Cos Investment Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Lift Global Ventures PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl70" height="21">Schroder Japan Growth Fund PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Tuesday 6 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">accesso Technology Group PLC</td><td class="xl66">GM re purchase of accesso shares</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Gattaca PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Greatland Gold PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">International Biotechnology Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">MyHealthChecked PLC</td><td class="xl66">GM re proposed capital reduction</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Target Healthcare REIT PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Wednesday 7 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Alternative Liquidity Fund Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Agriterra Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Alphawave IP Group PLC</td><td class="xl66">GM re share number amendment</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Cornerstone FS PLC</td><td class="xl66">GM re approval of new shares</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Europa Oil & Gas Holdings PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl70" height="21">Henderson International Income Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Volta Finance Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Thursday 8 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl71" height="21">Ashoka India Equity Investment Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Bioventix PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Blackrock Greater Europe Investment Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Falanx Group Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl70" height="21">Lok 'n Store Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Netcall PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Red Rock Resources PLC</td><td class="xl66">GM re signing of the arbitral award </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Upland Resources Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Westmount Energy Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">YouGov PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Friday 9 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl71" height="21">Asia Dragon Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Associated British Foods PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Boston International Holdings PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Critical Metals PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Doric Nimrod Air One Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Doric Nimrod Air Three Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Doric Nimrod Air Two Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Frontier IP Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Gelion PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">TechFinancials Inc</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21"> </td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl69" colspan="2" height="21">Copyright 2022 Alliance News Limited. All Rights Reserved.</td></tr></tbody></table>