ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS CO. LTD

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS

ﺔﻴﻧﺎﺳﺮﺨﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺱﺎﺳﺃ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

CO. LTD

AM 09:59:10 2024-05-19 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 19-05-2024 09:59:10 AM

ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ

ﺔﻴﻧﺎﺳﺮﺤﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺱﺎﺳﺃ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻤﻫﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ

ﺔﻴﻧﺎﺳﺮﺤﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺱﺎﺳﺃ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻤﻫﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ

ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗ ﺀﻮﺿ ﻲﻓ .2023 ﻡﺎﻋ ﻦﻋ

ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗ ﺀﻮﺿ ﻲﻓ .2023 ﻡﺎﻋ ﻦﻋ

ﻱﺬﻟﺍ ﺎﻬﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻧﺎﺳﺮﺨﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺱﺎﺳﺃ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺮﺸﻋ

ﻱﺬﻟﺍ ﺎﻬﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻧﺎﺳﺮﺨﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺱﺎﺳﺃ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺮﺸﻋ

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺡﺍﺮﺘﻗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺎﺑ 2024-04-07 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻋ

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺡﺍﺮﺘﻗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺎﺑ 2024-04-07 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻋ

ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻦﻣ % 3 ﺔﺒﺴﻨﺑ 2023 ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻳﺪﻘﻧ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﻊﻳﺯﻮﺘﺑ

ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻦﻣ % 3 ﺔﺒﺴﻨﺑ 2023 ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻳﺪﻘﻧ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﻊﻳﺯﻮﺘﺑ

ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺔﻓﺎﻛ ﻰﻠﻋ ﺪﺣﺍﻭ ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍ ﻢﻬﺴﻠﻟ ﺔﻴﻤﺳﻻﺍ

ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺔﻓﺎﻛ ﻰﻠﻋ ﺪﺣﺍﻭ ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍ ﻢﻬﺴﻠﻟ ﺔﻴﻤﺳﻻﺍ

ﻡﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ 2024/04/04 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﻼﺠﺳ ﻲﻓ ﻦﻴﻠﺠﺴﻤﻟﺍ

ﻡﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ 2024/04/04 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﻼﺠﺳ ﻲﻓ ﻦﻴﻠﺠﺴﻤﻟﺍ

ﺭﺮﻘﻤﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻊﻓﺩ ﻢﺘﻴﺳ ﻪﻧﺄﺑ ﻡﺍﺮﻜﻟﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

ﺭﺮﻘﻤﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻊﻓﺩ ﻢﺘﻴﺳ ﻪﻧﺄﺑ ﻡﺍﺮﻜﻟﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

ﻮﻋﺪﻧ 2024/05/21 ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺀﺎﺛﻼﺜﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ًﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺎﻬﻌﻳﺯﻮﺗ

ﻮﻋﺪﻧ 2024/05/21 ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺀﺎﺛﻼﺜﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ًﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺎﻬﻌﻳﺯﻮﺗ

ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﻰﻨﺒﻣ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺓﺭﺎﻳﺯ ﻰﻟﺍ ﻡﺍﺮﻜﻟﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ

ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﻰﻨﺒﻣ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺓﺭﺎﻳﺯ ﻰﻟﺍ ﻡﺍﺮﻜﻟﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ

ﺪﻨﻋ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺔﻴﺗﻮﺒﺜﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺯﺍﺮﺑﺇﻭ

ﺪﻨﻋ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺔﻴﺗﻮﺒﺜﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺯﺍﺮﺑﺇﻭ

ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻰﻨﺒﻣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻬﻌﻓﺩ ﻢﺘﻴﺳ ﻲﺘﻟﺍﻭ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻡﻼﺘﺳﺍ

ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻰﻨﺒﻣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻬﻌﻓﺩ ﻢﺘﻴﺳ ﻲﺘﻟﺍﻭ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻡﻼﺘﺳﺍ

ﺀﺎﺟﺭ . ﻡ . ﻞﻄﺴﻘﻟﺍ ﺩﺪﻧﻮﺑ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻊﻧﺎﺼﻤﻟﺍ ﻉﺭﺎﺷ ﻞﻄﺴﻘﻟﺍ ﻲﻓ

ﺀﺎﺟﺭ . ﻡ . ﻞﻄﺴﻘﻟﺍ ﺩﺪﻧﻮﺑ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻊﻧﺎﺼﻤﻟﺍ ﻉﺭﺎﺷ ﻞﻄﺴﻘﻟﺍ ﻲﻓ

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ

21-05-2024

21-05-2024

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: HAYTHAM ABUANZA

HAYTHAM ABUANZA :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Assas for Concrete Products PSC published this content on 19 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 May 2024 07:15:03 UTC.