ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS CO. LTD
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS
ﺔﻴﻧﺎﺳﺮﺨﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺱﺎﺳﺃ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
CO. LTD
AM 09:59:10 2024-05-19 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Date: 19-05-2024 09:59:10 AM
ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
Subject: ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ
ﺔﻴﻧﺎﺳﺮﺤﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺱﺎﺳﺃ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻤﻫﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ
ﺔﻴﻧﺎﺳﺮﺤﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺱﺎﺳﺃ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻤﻫﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ
ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗ ﺀﻮﺿ ﻲﻓ .2023 ﻡﺎﻋ ﻦﻋ
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ﻱﺬﻟﺍ ﺎﻬﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻧﺎﺳﺮﺨﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺱﺎﺳﺃ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺮﺸﻋ
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺡﺍﺮﺘﻗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺎﺑ 2024-04-07 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻋ
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺡﺍﺮﺘﻗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺎﺑ 2024-04-07 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻋ
ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻦﻣ % 3 ﺔﺒﺴﻨﺑ 2023 ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻳﺪﻘﻧ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﻊﻳﺯﻮﺘﺑ
ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻦﻣ % 3 ﺔﺒﺴﻨﺑ 2023 ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻳﺪﻘﻧ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﻊﻳﺯﻮﺘﺑ
ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺔﻓﺎﻛ ﻰﻠﻋ ﺪﺣﺍﻭ ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍ ﻢﻬﺴﻠﻟ ﺔﻴﻤﺳﻻﺍ
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ﻡﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ 2024/04/04 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﻼﺠﺳ ﻲﻓ ﻦﻴﻠﺠﺴﻤﻟﺍ
ﻡﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ 2024/04/04 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﻼﺠﺳ ﻲﻓ ﻦﻴﻠﺠﺴﻤﻟﺍ
ﺭﺮﻘﻤﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻊﻓﺩ ﻢﺘﻴﺳ ﻪﻧﺄﺑ ﻡﺍﺮﻜﻟﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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ﻮﻋﺪﻧ 2024/05/21 ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺀﺎﺛﻼﺜﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ًﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺎﻬﻌﻳﺯﻮﺗ
ﻮﻋﺪﻧ 2024/05/21 ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺀﺎﺛﻼﺜﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ًﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺎﻬﻌﻳﺯﻮﺗ
ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﻰﻨﺒﻣ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺓﺭﺎﻳﺯ ﻰﻟﺍ ﻡﺍﺮﻜﻟﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ
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ﺪﻨﻋ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺔﻴﺗﻮﺒﺜﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺯﺍﺮﺑﺇﻭ
ﺪﻨﻋ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺔﻴﺗﻮﺒﺜﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺯﺍﺮﺑﺇﻭ
ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻰﻨﺒﻣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻬﻌﻓﺩ ﻢﺘﻴﺳ ﻲﺘﻟﺍﻭ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻡﻼﺘﺳﺍ
ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻰﻨﺒﻣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻬﻌﻓﺩ ﻢﺘﻴﺳ ﻲﺘﻟﺍﻭ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻡﻼﺘﺳﺍ
ﺀﺎﺟﺭ . ﻡ . ﻞﻄﺴﻘﻟﺍ ﺩﺪﻧﻮﺑ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻊﻧﺎﺼﻤﻟﺍ ﻉﺭﺎﺷ ﻞﻄﺴﻘﻟﺍ ﻲﻓ
ﺀﺎﺟﺭ . ﻡ . ﻞﻄﺴﻘﻟﺍ ﺩﺪﻧﻮﺑ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻊﻧﺎﺼﻤﻟﺍ ﻉﺭﺎﺷ ﻞﻄﺴﻘﻟﺍ ﻲﻓ
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ
21-05-2024
21-05-2024
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: HAYTHAM ABUANZA
HAYTHAM ABUANZA :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Assas for Concrete Products PSC published this content on 19 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 May 2024 07:15:03 UTC.