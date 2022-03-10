Asset Resolution : Director's Report - Signed
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,QWKH'LUHFWRUV¶ RSLQLRQ
D 7KHILQDQFLDOVWDWHPHQWVDQGQRWHVDUHLQDFFRUGDQFH ZLWKWKH&RUSRUDWLRQV$FWLQFOXGLQJ
L FRPSOLQJ ZLWK $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV $$6% ,QWHULP 5HSRUWLQJ WKH &RUSRUDWLRQV5HJXODWLRQVDQG
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0U*LOHV&UDLJ
&KDLUPDQ
WK 0DUFK
Disclaimer
Asset Resolution Ltd. published this content on 11 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 March 2022 04:35:01 UTC.
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All news about ASSET RESOLUTION LIMITED
Sales 2021
2,13 M
1,57 M
1,57 M
Net income 2021
8,13 M
5,98 M
5,98 M
Net cash 2021
4,80 M
3,53 M
3,53 M
P/E ratio 2021
1,89x
Yield 2021
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Capitalization
16,2 M
11,9 M
11,9 M
EV / Sales 2020
35,4x
EV / Sales 2021
4,99x
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Duration :
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3 months
6 months
9 months
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