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ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

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Assicurazioni Generali S p A : Determination of the price for the obligation to purchase shares of Cattolica and the approval of the information document by Consob

07/06/2022 | 01:54pm EDT
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OBLIGATION TO PURCHASE THE ORDINARY SHARES OF SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A. PURSUANT TO ARTICLE 108, PARAGRAPH 2, OF THE LEGISLATIVE DECREE 58/1998, AS SUBSEQUENTELY AMENDED AND SUPPLEMENTED (THE "TUF") TO BE CARRIED OUT BY ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

* * * *

DETERMINATION OF THE CONSIDERATION PURSUANT TO ARTICLE 108, PARAGRAPH 4, OF THE TUF AND ARTICLE 50, PARAGRAPH 11, OF THE REGULATION ADOPTED BY CONSOB WITH RESOLUTION NO. 11971 OF 14 MAY 1999, AS SUBSEQUENTLY AMENDED ("ISSUERS' REGULATION") AND APPROVAL OF THE INFORMATION DOCUMENT RELATING TO THE PROCEDURE FOR THE FULFILMENT OF THE OBLIGATION TO PURCHASE PURSUANT TO ARTICLE 108, PARAGRAPH 2, OF THE TUF BY ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. ON THE ORDINARY SHARES OF SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.

Disclaimer

Assicurazioni Generali S.p.A. published this content on 06 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 July 2022 17:53:05 UTC.


© Publicnow 2022
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