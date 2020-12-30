Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  London Stock Exchange  >  AstraZeneca PLC    AZN   GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

(AZN)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsPress ReleasesOfficial PublicationsSector newsMarketScreener StrategiesAnalyst Recommendations

AstraZeneca : EMA Says Its Assessment Of Covid-19 Vaccine Being Developed By Astrazeneca And Oxford University Has Been Progressing Over Past Weeks

12/30/2020 | 12:13pm EST
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

Dec 30 (Reuters) - EUROPEAN MEDICINES AGENCY:

* EMA SAYS ITS ASSESSMENT OF COVID-19 VACCINE BEING DEVELOPED BY ASTRAZENECA AND OXFORD UNIVERSITY HAS BEEN PROGRESSING OVER PAST WEEKS

* EMA- ADDITIONAL SCIENTIFIC INFORMATION RELATED TO QUALITY, SAFETY, EFFICACY OF VACCINE DEEMED NECESSARY TO SUPPORT CONDITIONAL MARKETING AUTHORISATION

* EMA - FURTHER INFORMATION FROM THE ONGOING CLINICAL TRIALS FOR ASTRAZENECA’S COVID-19 VACCINE IS ALSO EXPECTED FROM JANUARY

* EMA- ADDITIONAL SCIENTIFIC INFORMATION HAS BEEN REQUESTED FROM ASTRAZENECA

* EMA - INTERIM DATA FROM A LARGE TRIAL ONGOING IN THE USA ARE EXPECTED IN Q1 2021. Source text for Eikon: (https://bit.ly/38RaZoQ)


© Reuters 2020
All news about ASTRAZENECA PLC
12:17pUK to roll out Astra/Oxford COVID vaccine after world-first approval
RE
12:16pFACTBOX-ASTRA-OXFORD VACCINE : what's been said about dosage and efficacy
RE
12:13pASTRAZENECA : EMA Says Its Assessment Of Covid-19 Vaccine Being Developed By Ast..
RE
12:10pNO HALF MEASURES AND MIND THE GAP : UK nod for AstraZeneca vaccine raises more q..
RE
11:50aWall St. advances, dollar declines as remarkable year nears finish line
RE
11:30aASTRAZENECA : Federal officials to deliver briefing on COVID-19 as case counts i..
AQ
11:21aIndia's drug regulator to meet again on January 1 to discuss AstraZeneca vacc..
RE
11:14aU.K. Approves Covid-19 Vaccine Made by AstraZeneca, Oxford -- 8th Update
DJ
11:05aWall St advances, dollar declines as remarkable year nears finish line
RE
10:57aASTRAZENECA : UK approves AstraZeneca/Oxford COVID-19 vaccine
RE
More news
Financials (USD)
Sales 2020 26 441 M - -
Net income 2020 2 985 M - -
Net Debt 2020 13 239 M - -
P/E ratio 2020 41,9x
Yield 2020 2,80%
Capitalization 132 B 132 B -
EV / Sales 2020 5,50x
EV / Sales 2021 4,75x
Nbr of Employees 70 600
Free-Float 95,7%
Chart ASTRAZENECA PLC
Duration : Period :
AstraZeneca PLC Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends ASTRAZENECA PLC
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBearishNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 24
Average target price 122,93 $
Last Close Price 100,71 $
Spread / Highest target 58,7%
Spread / Average Target 22,1%
Spread / Lowest Target -34,5%
EPS Revisions
Managers and Directors
NameTitle
Pascal Soriot Chief Executive Officer & Executive Director
Leif Valdemar Johansson Non-Executive Chairman
Pam P. Cheng Executive VP-Operations & Information Technology
Marc Pierre Jean Dunoyer Chief Financial Officer & Executive Director
Menelas N. Pangalos EVP-Biopharmaceuticals Research & Development
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
ASTRAZENECA PLC-1.91%132 323
JOHNSON & JOHNSON5.67%405 780
ROCHE HOLDING AG-2.25%296 974
NOVARTIS AG-10.25%212 264
MERCK & CO., INC.-10.48%205 995
PFIZER INC.-0.19%205 939
Categories
Free services
Mobile App
SOLUTIONS
About
Stock Market Quotes Interactive brokers Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. All rights reserved. Stock quotes are provided by Factset, Morningstar and S&P Capital IQ