AstraZeneca : EMA Says Its Assessment Of Covid-19 Vaccine Being Developed By Astrazeneca And Oxford University Has Been Progressing Over Past Weeks

Dec 30 (Reuters) - EUROPEAN MEDICINES AGENCY:
* EMA SAYS ITS ASSESSMENT OF COVID-19 VACCINE BEING
DEVELOPED BY
ASTRAZENECA AND OXFORD UNIVERSITY HAS BEEN PROGRESSING OVER PAST
WEEKS
* EMA- ADDITIONAL SCIENTIFIC INFORMATION RELATED TO QUALITY,
SAFETY, EFFICACY OF VACCINE DEEMED NECESSARY TO SUPPORT
CONDITIONAL MARKETING AUTHORISATION
* EMA - FURTHER INFORMATION FROM THE ONGOING CLINICAL TRIALS
FOR
ASTRAZENECA’S COVID-19 VACCINE IS ALSO EXPECTED FROM JANUARY
* EMA- ADDITIONAL SCIENTIFIC INFORMATION HAS BEEN REQUESTED
FROM
ASTRAZENECA
* EMA - INTERIM DATA FROM A LARGE TRIAL ONGOING IN THE USA
ARE
EXPECTED IN Q1 2021.
Source text for Eikon: (https://bit.ly/38RaZoQ)