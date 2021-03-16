AstraZeneca : EMA Says Investigation Of AstraZeneca's COVID-19 Vaccine And Thromboembolic Events Continues

March 16 (Reuters) -
* EMA SAYS INVESTIGATION OF COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA AND
THROMBOEMBOLIC EVENTS CONTINUES
* EMA SAYS EVALUATION IS LOOKING AT AVAILABLE DATA RELATED
TO ALL
THROMBOEMBOLIC EVENTS REPORTED AFTER ASTRAZENECA COVID-19
VACCINATION
* EMA SAYS NATIONAL AGENCIES ARE PROVIDING ADDITIONAL
SUPPORT TO
GATHER MISSING AND INCOMPLETE INFORMATION AS QUICKLY AS POSSIBLE
* EMA- EMA'S SAFETY COMMITTEE WILL CONCLUDE ON INFORMATION
AVAILABLE AT ITS MEETING ON 18 MARCH &ISSUE ANY NECESSARY
RECOMMENDATIONS FOR FURTHER ACTION
* EMA SAYS RAPID AND THOROUGH ANALYSIS OF THE AVAILABLE DATA
AND
CLINICAL CIRCUMSTANCES SURROUNDING SPECIFIC CASES IS CONTINUING
Source text : https://bit.ly/38LIjP5
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