Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  London Stock Exchange  >  AstraZeneca PLC    AZN   GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

(AZN)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsAnalyst Reco.Other languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector newsMarketScreener Strategies

AstraZeneca : EMA Says Investigation Of AstraZeneca's COVID-19 Vaccine And Thromboembolic Events Continues

03/16/2021 | 03:20pm EDT
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

March 16 (Reuters) -

* EMA SAYS INVESTIGATION OF COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA AND THROMBOEMBOLIC EVENTS CONTINUES

* EMA SAYS EVALUATION IS LOOKING AT AVAILABLE DATA RELATED TO ALL THROMBOEMBOLIC EVENTS REPORTED AFTER ASTRAZENECA COVID-19 VACCINATION

* EMA SAYS NATIONAL AGENCIES ARE PROVIDING ADDITIONAL SUPPORT TO GATHER MISSING AND INCOMPLETE INFORMATION AS QUICKLY AS POSSIBLE

* EMA- EMA'S SAFETY COMMITTEE WILL CONCLUDE ON INFORMATION AVAILABLE AT ITS MEETING ON 18 MARCH &ISSUE ANY NECESSARY RECOMMENDATIONS FOR FURTHER ACTION

* EMA SAYS RAPID AND THOROUGH ANALYSIS OF THE AVAILABLE DATA AND CLINICAL CIRCUMSTANCES SURROUNDING SPECIFIC CASES IS CONTINUING Source text : https://bit.ly/38LIjP5 Further company coverage:


© Reuters 2021
All news about ASTRAZENECA PLC
03:29pASTRAZENECA  : Europe Weighs Caution on AstraZeneca Vaccine Against Covid-19 Thr..
DJ
03:22pU.S. dollar little changed ahead of Fed meeting outcome
RE
03:20pASTRAZENECA  : EMA Says Investigation Of AstraZeneca's COVID-19 Vaccine And Thro..
RE
03:14pASTRAZENECA  : Oil drops as COVID-19 vaccine halt threatens demand
RE
03:12pASTRAZENECA  : Europe Weighs Caution on AstraZeneca Vaccine Against Covid-19 Thr..
DJ
03:03pASTRAZENECA  : Thailand's prime minister receives AstraZeneca vaccine after dela..
AQ
02:46pCOMMODITIES : WTI Crude Oil Falls Again on Demand Worries as Vaccine Programs Sl..
MT
02:06pASTRAZENECA  : Use of Astrazeneca Will Continue in Ethiopia - Ministry of Health
AQ
01:53pASTRAZENECA  : Lithuania suspends use of AstraZeneca COVID-19 vaccine
RE
01:53pASTRAZENECA  : Lithuania suspends use of AstraZeneca COVID-19 vaccine
RE
More news
Financials (USD)
Sales 2021 30 822 M - -
Net income 2021 4 742 M - -
Net Debt 2021 11 424 M - -
P/E ratio 2021 26,6x
Yield 2021 2,94%
Capitalization 132 B 132 B -
EV / Sales 2021 4,65x
EV / Sales 2022 4,05x
Nbr of Employees 76 100
Free-Float 95,8%
Chart ASTRAZENECA PLC
Duration : Period :
AstraZeneca PLC Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends ASTRAZENECA PLC
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralBearishBearish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 25
Average target price 130,08 $
Last Close Price 96,98 $
Spread / Highest target 62,0%
Spread / Average Target 34,1%
Spread / Lowest Target -2,20%
EPS Revisions
Managers and Directors
NameTitle
Pascal Soriot Chief Executive Officer & Executive Director
Marc Pierre Jean Dunoyer Chief Financial Officer & Executive Director
Leif Valdemar Johansson Non-Executive Chairman
Menelas N. Pangalos EVP-Biopharmaceuticals Research & Development
Pam P. Cheng Executive VP-Operations & Information Technology
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
ASTRAZENECA PLC-4.72%127 209
JOHNSON & JOHNSON1.93%422 339
ROCHE HOLDING AG0.58%288 269
PFIZER, INC.-5.08%197 523
ABBVIE INC.2.90%194 706
MERCK & CO., INC.-6.81%192 886
Categories
Free services
Mobile App
SOLUTIONS
About
Stock Market Quotes Interactive brokers The best of tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2021 Surperformance. All rights reserved. Stock quotes are provided by Factset, Morningstar and S&P Capital IQ