AstraZeneca : University of Oxford to study nasal administration of COVID-19 vaccine

March 25 (Reuters) - University of Oxford:
* UNIVERSITY OF OXFORD SAYS TO STUDY NASAL ADMINISTRATION OF
COVID-19 VACCINE
* UNIVERSITY OF OXFORD SAYS LAUNCHING STUDY INVESTIGATING
THE
DELIVERY OF THE CHADOX1 NCOV-19 CORONAVIRUS VACCINE USING A
NASAL SPRAY
* OXFORD - VACCINE WILL BE DELIVERED USING AN INTRANASAL
SPRAY
DEVICE, SIMILAR TO MANY OVER-THE-COUNTER HAY FEVER NASAL SPRAYS
* OXFORD-PHASE I TRIAL, WILL ENROL 30 HEALTHY VOLUNTEERS
AGED
18-40, TO INVESTIGATE LEVEL OF IMMUNE SYSTEM RESPONSES GENERATED
BY VACCINE USING THIS DELIVERY TECHNIQUE
* OXFORD - THE VOLUNTEERS, WHO WILL BE DRAWN FROM THE LOCAL
OXFORD
REGION, WILL BE FOLLOWED FOR A TOTAL OF FOUR MONTHS
* OXFORD SAYS ALL OF VOLUNTEERS TO RECEIVE SAME VACCINE
CURRENTLY
BEING DELIVERED BY INTRAMUSCULAR INJECTION AS PART OF NATIONAL
ROLL OUT OF CHADOX1 NCOV-19 VACCINE
Source text for Eikon:
Further company coverage: