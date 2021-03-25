Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  London Stock Exchange  >  AstraZeneca PLC    AZN   GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

(AZN)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsAnalyst Reco.Other languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector newsMarketScreener Strategies

AstraZeneca : University of Oxford to study nasal administration of COVID-19 vaccine

03/25/2021 | 12:59pm EDT
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

March 25 (Reuters) - University of Oxford:

* UNIVERSITY OF OXFORD SAYS TO STUDY NASAL ADMINISTRATION OF COVID-19 VACCINE

* UNIVERSITY OF OXFORD SAYS LAUNCHING STUDY INVESTIGATING THE DELIVERY OF THE CHADOX1 NCOV-19 CORONAVIRUS VACCINE USING A NASAL SPRAY

* OXFORD - VACCINE WILL BE DELIVERED USING AN INTRANASAL SPRAY DEVICE, SIMILAR TO MANY OVER-THE-COUNTER HAY FEVER NASAL SPRAYS

* OXFORD-PHASE I TRIAL, WILL ENROL 30 HEALTHY VOLUNTEERS AGED 18-40, TO INVESTIGATE LEVEL OF IMMUNE SYSTEM RESPONSES GENERATED BY VACCINE USING THIS DELIVERY TECHNIQUE

* OXFORD - THE VOLUNTEERS, WHO WILL BE DRAWN FROM THE LOCAL OXFORD REGION, WILL BE FOLLOWED FOR A TOTAL OF FOUR MONTHS

* OXFORD SAYS ALL OF VOLUNTEERS TO RECEIVE SAME VACCINE CURRENTLY BEING DELIVERED BY INTRAMUSCULAR INJECTION AS PART OF NATIONAL ROLL OUT OF CHADOX1 NCOV-19 VACCINE Source text for Eikon: Further company coverage:


© Reuters 2021
All news about ASTRAZENECA PLC
01:02pASTRAZENECA  : India Suspends Covid-19 Vaccine Exports to Focus on Domestic Immu..
DJ
12:59pASTRAZENECA  : University of Oxford to study nasal administration of COVID-19 va..
RE
12:54pASTRAZENECA  : Gavi Says COVAX Updated Participants On Delivery Delays For Vacci..
RE
12:42pASTRAZENECA  : The latest news on COVID-19 developments in Canada for March 25, ..
AQ
12:09pRESPIRATORY & IMMUNOLOGY : emerging pipeline presentation
PU
12:05pNEW CVRM : emerging pipeline presentation
PU
12:05pNEW CVRM : near-term opportunities presentation
PU
11:59aEXCLUSIVE : Novavax delays EU vaccine supply deal amid production problems - sou..
RE
11:57aRESPIRATORY & IMMUNOLOGY : near-term opportunities presentation
PU
11:53aGlobal markets live: UBS, Facebook, AstraZeneca...
More news
Financials (USD)
Sales 2021 30 917 M - -
Net income 2021 4 664 M - -
Net Debt 2021 11 526 M - -
P/E ratio 2021 27,6x
Yield 2021 2,92%
Capitalization 128 B 129 B -
EV / Sales 2021 4,52x
EV / Sales 2022 3,90x
Nbr of Employees 76 100
Free-Float 95,8%
Chart ASTRAZENECA PLC
Duration : Period :
AstraZeneca PLC Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends ASTRAZENECA PLC
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralBearishBearish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 25
Average target price 130,62 $
Last Close Price 97,59 $
Spread / Highest target 70,5%
Spread / Average Target 33,8%
Spread / Lowest Target -2,81%
EPS Revisions
Managers and Directors
NameTitle
Pascal Soriot Chief Executive Officer & Executive Director
Marc Pierre Jean Dunoyer Chief Financial Officer & Executive Director
Leif Valdemar Johansson Non-Executive Chairman
Menelas N. Pangalos EVP-Biopharmaceuticals Research & Development
Pam P. Cheng Executive VP-Operations & Information Technology
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
ASTRAZENECA PLC-2.65%127 209
JOHNSON & JOHNSON2.88%422 339
ROCHE HOLDING AG-1.41%288 269
PFIZER, INC.-3.94%197 523
ABBVIE INC.-3.82%194 706
MERCK & CO., INC.-6.80%192 886
Categories
Free services
Mobile App
SOLUTIONS
About
Stock Market Quotes Interactive brokers The best of tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2021 Surperformance. All rights reserved. Stock quotes are provided by Factset, Morningstar and S&P Capital IQ