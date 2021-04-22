AstraZeneca : WHO Issues Statement Of Strategic Advisory Group Of Experts(Sage)On Immunization On Continued Review Of Emerging Evidence On Astrazeneca Vaccines

April 22 (Reuters) - AstraZeneca PLC:
* WHO ISSUES STATEMENT OF STRATEGIC ADVISORY GROUP OF
EXPERTS
(SAGE) ON IMMUNIZATION ON CONTINUED REVIEW OF EMERGING EVIDENCE
ON ASTRAZENECA VACCINES
* WHO - SAGE ON IMMUNIZATION UPDATED INTERIM GUIDANCE ON USE
OF
ASTRAZENECA VACCINES AGAINST COVID-19 THAT ARE PRODUCED BY
DIFFERENT MANUFACTURERS
* WHO - WHO CONTINUES TO SUPPORT THE CONCLUSION THAT THE
BENEFITS
OF VACCINES OUTWEIGH THE RISKS
* WHO - PURSUANT TO LATEST DATA, FURTHER CLARIFICATION OF
PRECAUTIONS AND TYPES OF RISK (IE. THROMBOSIS WITH
THROMBOCYTOPENIA SYNDROME) HAS BEEN ADDED
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