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ASTRAZENECA PLC

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AstraZeneca : WHO Issues Statement Of Strategic Advisory Group Of Experts(Sage)On Immunization On Continued Review Of Emerging Evidence On Astrazeneca Vaccines

04/22/2021 | 05:07pm EDT
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April 22 (Reuters) - AstraZeneca PLC:

* WHO ISSUES STATEMENT OF STRATEGIC ADVISORY GROUP OF EXPERTS (SAGE) ON IMMUNIZATION ON CONTINUED REVIEW OF EMERGING EVIDENCE ON ASTRAZENECA VACCINES

* WHO - SAGE ON IMMUNIZATION UPDATED INTERIM GUIDANCE ON USE OF ASTRAZENECA VACCINES AGAINST COVID-19 THAT ARE PRODUCED BY DIFFERENT MANUFACTURERS

* WHO - WHO CONTINUES TO SUPPORT THE CONCLUSION THAT THE BENEFITS OF VACCINES OUTWEIGH THE RISKS

* WHO - PURSUANT TO LATEST DATA, FURTHER CLARIFICATION OF PRECAUTIONS AND TYPES OF RISK (IE. THROMBOSIS WITH THROMBOCYTOPENIA SYNDROME) HAS BEEN ADDED Source text for Eikon: Further company coverage:


© Reuters 2021
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Chart ASTRAZENECA PLC
Duration : Period :
AstraZeneca PLC Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends ASTRAZENECA PLC
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBearishBearish
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Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 25
Average target price 129,63 $
Last Close Price 76,73 $
Spread / Highest target 116%
Spread / Average Target 68,9%
Spread / Lowest Target 24,0%
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NameTitle
Pascal Soriot Chief Executive Officer & Executive Director
Marc Pierre Jean Dunoyer Chief Financial Officer & Executive Director
Leif Valdemar Johansson Non-Executive Chairman
Menelas N. Pangalos EVP-Biopharmaceuticals Research & Development
Pam P. Cheng Executive VP-Operations & Information Technology
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JOHNSON & JOHNSON5.85%438 583
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