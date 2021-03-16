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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  London Stock Exchange  >  AstraZeneca PLC    AZN   GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

(AZN)
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Astrazeneca : To Supply U.S. With Up To Half Million More Doses Of Potential COVID-19 Antibody Treatment

03/16/2021 | 03:16am EDT
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March 16 (Reuters) - AstraZeneca PLC:

* ASTRAZENECA TO SUPPLY THE US WITH UP TO HALF A MILLION ADDITIONAL DOSES OF THE POTENTIAL COVID-19 ANTIBODY TREATMENT AZD7442

* ASTRAZENECA - MODIFIED AN EXISTING AGREEMENT WITH US GOVERNMENT TO SUPPLY UP TO 500,000 ADDITIONAL DOSES OF AZD7442

* ASTRAZENECA - COMPANY ALSO HAS A SEPARATE AGREEMENT TO SUPPLY DOD WITH 100,000 DOSES, BRINGING POTENTIAL US SUPPLIES OF AZD7442 TO 700,000 IN 2021.

* ASTRAZENECA - VALUE OF EXTENDED AGREEMENT IS $205M

* ASTRAZENECA - EXTENDED AGREEMENT IS NOT ANTICIPATED TO IMPACT COMPANY'S FINANCIAL GUIDANCE FOR 2021.

* ASTRAZENECA - TOTAL VALUE OF CURRENT AGREEMENTS WITH US GOVERNMENT FOR DEVELOPMENT AND SUPPLY OF AZD7442 IN 2021 IS ABOUT $726M. Source text for Eikon: Further company coverage:


© Reuters 2021
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Chart ASTRAZENECA PLC
Duration : Period :
AstraZeneca PLC Technical Analysis Chart | MarketScreener
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Technical analysis trends ASTRAZENECA PLC
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Number of Analysts 25
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Last Close Price 96,98 $
Spread / Highest target 62,0%
Spread / Average Target 33,5%
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NameTitle
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Marc Pierre Jean Dunoyer Chief Financial Officer & Executive Director
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Menelas N. Pangalos EVP-Biopharmaceuticals Research & Development
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