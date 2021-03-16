Astrazeneca : To Supply U.S. With Up To Half Million More Doses Of Potential COVID-19 Antibody Treatment

March 16 (Reuters) - AstraZeneca PLC:
* ASTRAZENECA TO SUPPLY THE US WITH UP TO HALF A MILLION
ADDITIONAL DOSES OF THE POTENTIAL COVID-19 ANTIBODY TREATMENT
AZD7442
* ASTRAZENECA - MODIFIED AN EXISTING AGREEMENT WITH US
GOVERNMENT
TO SUPPLY UP TO 500,000 ADDITIONAL DOSES OF AZD7442
* ASTRAZENECA - COMPANY ALSO HAS A SEPARATE AGREEMENT TO
SUPPLY
DOD WITH 100,000 DOSES, BRINGING POTENTIAL US SUPPLIES OF
AZD7442 TO 700,000 IN 2021.
* ASTRAZENECA - VALUE OF EXTENDED AGREEMENT IS $205M
* ASTRAZENECA - EXTENDED AGREEMENT IS NOT ANTICIPATED TO
IMPACT
COMPANY'S FINANCIAL GUIDANCE FOR 2021.
* ASTRAZENECA - TOTAL VALUE OF CURRENT AGREEMENTS WITH US
GOVERNMENT FOR DEVELOPMENT AND SUPPLY OF AZD7442 IN 2021 IS
ABOUT $726M.
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