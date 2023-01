UK dividends calendar - next 7 days

<table style="width: 544px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="377" /> <col width="167" /> </colgroup><tbody><tr><td class="xl65" width="377" height="21"><strong>Friday 27 January</strong></td><td class="xl64" width="167"> </td></tr><tr><td class="xl64" height="21">AB Dynamics PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">abrdn Latin American Income Fund Ltd</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">abrdn Private Equity Opportunities Trust PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">abrdn Smaller Companies Income Trust PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Appreciate Group PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Auto Trader Group PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Burberry Group PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Cranswick PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Currys PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Foresight Group Holdings Ltd</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Henderson High Income Trust PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Impellam Group PLC</td><td class="xl64">special dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">IntegraFin Holdings PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">International Biotechnology Trust PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">iomart Group PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Majedie Investments PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Majedie Investments PLC</td><td class="xl64">special dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Martin Currie Global Portfolio Trust PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Redcentric PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Schroder Income Growth Fund PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Shires Income PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Troy Income & Growth Trust PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">UP Global Sourcing Holdings PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Value and Indexed Property Income Trust PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl65" height="21"><strong>Monday 30 January</strong></td><td class="xl64"> </td></tr><tr><td class="xl64" height="21">J Smart & Co (Contractors) PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl65" height="21"><strong>Tuesday 31 January</strong></td><td class="xl64"> </td></tr><tr><td class="xl64" height="21">CT Private Equity Trust PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Dotdigital Group PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">DS Smith PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">European Assets Trust PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Hipgnosis Songs Fund Ltd</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Lowland Investment Company PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl65" height="21"><strong>Wednesday 1 February</strong></td><td class="xl64"> </td></tr><tr><td class="xl64" height="21">F&C Investment Trust PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Johnson Matthey PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Mercantile Investment Trust PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">MITIE Group PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">United Utilities Group PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl64" height="21">Workspace Group PLC</td><td class="xl64">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl65" height="21"><strong>Thursday 2 February</strong></td><td class="xl64"> </td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Atrato Onsite Energy PLC</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Axiom European Financial Debt Fund Ltd</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">British American Tobacco PLC</td><td class="xl67">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">CC Japan Income & Growth Trust PLC</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Dunedin Income Growth Investment Trust PLC</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">DWF Group PLC</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Edinburgh Investment Trust PLC</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">GCP Asset Backed Income Fund Ltd</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Henderson International Income Trust PLC</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Hollywood Bowl Group PLC</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Hollywood Bowl Group PLC</td><td class="xl67">special ex-dividend date </td></tr><tr><td class="xl67" height="21">IG Group Holdings PLC</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">JLEN Environmental Assets Group Ltd</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">JPMorgan Global Core Real Assets Ltd</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">M&G Credit Income Investment Trust PLC</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Merchants Trust PLC</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">North American Income Trust PLC</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Paragon Banking Group PLC</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">PayPoint PLC</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Polar Capital Global Financials Trust PLC</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Polar Capital Global Healthcare Trust PLC</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Starwood European Real Estate Finance Ltd</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Treatt PLC</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Watkin Jones PLC</td><td class="xl67">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">XPS Pensions Group PLC</td><td class="xl67">dividend 