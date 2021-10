Audacia SAS : MISE EN OUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC INVEST SECURITIES 10/15/2021 | 11:46am EDT Send by mail :

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Audacia SAS Audacia SAS: MISE EN OUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC INVEST SECURITIES 15-Oct-2021 / 17:45 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MISE EN ouvre D'UN CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC INVEST SECURITIES AUDACIA (Code ISIN : FR00140059B5 / Code mnémonique : ALAUD), annonce avoir confié la mise en ouvre d'un contrat de liquidité à la société INVEST SECURITIES. Ce contrat, conforme à la charte Amafi prend effet le 18 octobre 2021. Ce contrat a été conclu conformément à la décision de l'Autorité des Marchés Financiers n°2021-01 du 22 juin 2021 portant renouvellement des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et toutes autres dispositions qui y sont visées. Pour la mise en ouvre de ce contrat conclu avec INVEST SECURITIES, 250.000EUR en espèces ont été affectés au compte de liquidité. Suspension du contrat : - Dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF - Dans certaines situations et en particulier si l'émetteur ne dispose plus d'autorisation de rachat de ses propres titres. Résiliation du contrat : - Par chacune des parties avec un préavis de 2 mois - Par l'animateur lorsque le contrat de Liquidity Provider qui lie l'Animateur à Euronext Paris est résilié. A propos d'AUDACIA, « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity » Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, AUDACIA est un acteur indépendant du capital investissement. AUDACIA attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée : * le Capital Développement dans les PME en forte croissance * le Capital Immobilier, centré sur le Coliving, nouveau mode d'habitat partagé * le Capital Innovation dont le fonds Quantonation, premier fonds mondial dédié aux technologies quantiques. Depuis sa création, la société a investi dans plus de 350 entreprises. Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD www.audacia.fr CONTACTS Direction de la communication Eléonore de Rose +33 (0)1 56 43 48 00 contact@audacia.fr Listing Sponsor Rodolphe Ossola +33(0)1 56 69 61 86 info@atoutcapital.com Communication financière/Relations presse Gilles Broquelet/Dina Morin +33 (0)1 80 81 00 00 info@capvalue.fr ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fichier PDF dépôt réglementaire Document : AUDACIA : MISE EN OUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC INVEST SECURITIES =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Langue : Français Entreprise : Audacia SAS 58 rue d'Hauteville 75010 Paris France E-mail : eleonore.derose@audacia.fr ISIN : FR00140059B5 Ticker Euronext : - Catégorie AMF : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Information relative au contrat de liquidité EQS News ID : 1241238 Fin du communiqué EQS News-Service =------------------------------------------------------------------------------------ 1241238 15-Oct-2021 CET/CEST Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1241238&application_name=news (END) Dow Jones Newswires October 15, 2021 11:45 ET (15:45 GMT) All news about AUDACIA SAS 11:46a AUDACIA SAS : Mise en ouvre d'un contrat de liquidite avec invest securities DJ 10/12 Audacia SAS has completed an IPO in the amount of €6.956516 million. CI 09/27 Audacia SAS has filed an IPO in the amount of €6.698868 million. CI

Financials EUR USD Sales 2019 - - - Net income 2019 -0,01 M -0,01 M -0,01 M Net cash 2019 0,04 M 0,04 M 0,04 M P/E ratio 2019 - Yield 2019 - Capitalization 32,1 M 37,2 M 37,2 M EV / Sales 2018 EV / Sales 2019 - Nbr of Employees - Free-Float - Chart AUDACIA SAS Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts.