UK earnings, trading statements calendar - next 7 days

<table style="width: 563px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="337" /> <col width="226" /> </colgroup><tbody><tr><td class="xl66" width="337" height="19"><strong>Friday 18 November</strong></td><td width="226"> </td></tr><tr><td height="19">Bank of Cyprus Holdings PLC</td><td>Q3 Results</td></tr><tr><td height="19">Liontrust Asset Management PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td class="xl65" height="19"><strong>Monday 21 November</strong></td><td> </td></tr><tr><td height="19">Big Yellow Group PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Compass Group PLC</td><td>Full Year Results</td></tr><tr><td class="xl69" height="19">Dialight PLC</td><td class="xl69">Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">Diploma PLC</td><td>Full Year Results</td></tr><tr><td height="19">Equipmake Holdings PLC</td><td>Full Year Results</td></tr><tr><td height="19">Genedrive PLC</td><td>Full Year Results</td></tr><tr><td height="19">Molten Ventures PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">MTI Wireless Edge Ltd</td><td>Q3 Results</td></tr><tr><td height="19">NextEnergy Solar Fund Ltd</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Polar Capital Holdings PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Sirius Real Estate Ltd</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">SysGroup PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Virgin Money UK PLC</td><td>Full Year Results</td></tr><tr><td class="xl66" height="19"><strong>Tuesday 22 November</strong></td><td> </td></tr><tr><td class="xl70" height="19">Accsys Technologies PLC</td><td class="xl69">Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">AO World PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Appreciate Group PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td class="xl69" height="19">Assura PLC</td><td class="xl69">Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Avon Protection PLC</td><td>Full Year Results</td></tr><tr><td class="xl68" height="19">Babcock International Group PLC</td><td class="xl69">Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Caledonia Investments PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td class="xl69" height="19">Calnex Solutions PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td class="xl69" height="19">CentralNic Group PLC</td><td>Q3 Results</td></tr><tr><td height="19">CML Microsystems PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Cranswick PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td class="xl69" height="19">CRH PLC</td><td class="xl69">Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">Euromoney Institutional Investor PLC</td><td>Full Year Results</td></tr><tr><td height="19">Helical PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Homeserve PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Intercede Group PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Knights Group Holdings PLC</td><td>Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">Petershill Partners PLC</td><td>Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">Princess Private Equity Holding Ltd</td><td>Q3 Results</td></tr><tr><td height="19">Restore PLC</td><td>Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">Severfield PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Severn Trent PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td class="xl69" height="19">Softcat PLC</td><td class="xl69">Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">Tatton Asset Management PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Telecom Plus PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Trifast PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td class="xl65" height="19"><strong>Wednesday 23 November</strong></td><td> </td></tr><tr><td height="19">AB Dynamics PLC</td><td>Full Year Results</td></tr><tr><td height="19">Alpha Financial Markets Consulting PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Britvic PLC</td><td>Q3 Results</td></tr><tr><td class="xl69" height="19">Coats Group PLC</td><td class="xl69">Trading Statement</td></tr><tr><td class="xl69" height="19">De La Rue PLC</td><td class="xl69">Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">discoverIE Group PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">DP Eurasia NV</td><td>Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">Halfords Group PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">HICL Infrastructure PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Johnson Matthey PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">LondonMetric Property PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Marlowe PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Pets At Home Group PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Rotork PLC</td><td>Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">Ten Lifestyle Group PLC</td><td>Full Year Results</td></tr><tr><td height="19">United Utilities Group PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td class="xl66" height="19"><strong>Thursday 24 November</strong></td><td> </td></tr><tr><td height="19">Augmentum Fintech PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Donegal Investment Group PLC</td><td>Full Year Results</td></tr><tr><td class="xl69" height="19">Dr Martens PLC</td><td class="xl69">Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Hill & Smith Holdings PLC</td><td>Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">Intertek Group PLC</td><td>Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">Jet2 PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Kingfisher PLC</td><td>Q3 Results</td></tr><tr><td height="19">LXi REIT PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Motorpoint Group PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Mountview Estates PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">NewRiver REIT PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Omega Diagnostics Group PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Palace Capital PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">PayPoint PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td class="xl69" height="19">Polar Capital Holdings PLC</td><td class="xl69">Half Year Results</td></tr><tr><td height="19">Safestore Holdings PLC</td><td>Trading Statement</td></tr><tr><td class="xl64" height="19">Videndum PLC</td><td class="xl69">Trading Statement</td></tr><tr><td height="19">XPS Pensions Group PLC</td><td>Half Year Results</td></tr><tr><td height="19"> </td><td> </td></tr><tr><td class="xl67" colspan="2" height="19">Copyright 2022 Alliance News Limited. All Rights Reserved.</td></tr></tbody></table>