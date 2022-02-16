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Autobacs Seven : 「オートバックス ボロムラチャチョナニ 2店」新規オープン

02/16/2022 | 12:14am EST
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　株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長執行役員：小林喜夫巳）のタイ国内におけるエリアフランチャイズ契約を締結しているSIAM AUTOBACS CO., LTD.（代表取締役社長：Rangsun Puangprang）は、2022年2月14日（月）に「オートバックス ボロムラチャチョナニ 2店」を新規オープンいたしました。

　この度オープンした店舗は、バンコク都西部のタウィーワッタナー区に位置しています。タウィーワッタナー区は、バンコク中心部からのアクセスが良く、ショッピングモールや市場、大学などの施設が数多く並ぶエリアです。また、当店舗は「ボロムラチャチョナニ」通りに面しており、PTG社が運営する大型ガソリンスタンド「PT Max Park Salaya」に併設されております。当店舗は同ガソリンスタンドをご利用される方や、近隣住民の方々をはじめ、多くのお客様にクルマのメンテナンス拠点としてご来店いただけるものと考えております。

　オートバックスグループはアジア地域において、1991年に台湾へ初出店し、2022年2月16日（水）時点では、台湾に6店舗、マレーシアに4店舗、シンガポールに2店舗、フィリピンに3店舗、インドネシアに4店舗を展開しています。今回の出店により、タイが30店舗となり、アジア地域におけるオートバックスグループ店舗は49店舗となります。

　店舗の概要は下記の通りです。

店舗名

オートバックス ボロムラチャチョナニ 2店

開店日

2022年2月14日（月）

所在地

840/4 Boromratchachonnani Road, Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170 Thailand

連絡先

TEL. +66(0)2-4815298

敷地面積

205

売場面積

35㎡

駐車台数

50台（共有）

ピット台数

4台

営業時間

07:30-20:00

定休日

なし

経営母体

SIAM AUTOBACS CO., LTD.

代表取締役

Rangsun Puangprang

　今後も「常にお客様に最適なカーライフを提案し、豊かで健全な車社会の創造を使命とする」という当グループの経営理念に基づき、クルマのことなら何でもご相談いただける店舗を目指します。

以上

この件に関するお問い合わせ

【お客様からのお問い合わせ】
オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771
受付時間：9:00～12:00　13:00～17:30（土・日・祝祭日を除く）


【報道関係者からのお問い合わせ】
株式会社 オートバックスセブン　広報・IR部　小笠原、前川
〒135-8717　東京都江東区豊洲5-6-52　NBF豊洲キャナルフロント
TEL. 03-6219-8787　FAX. 03-6219-8762

Disclaimer

Autobacs Seven Co. Ltd. published this content on 16 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 February 2022 05:13:03 UTC.


© Publicnow 2022
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EV / Sales 2021 0,42x
Nbr of Employees 4 279
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