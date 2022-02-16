Autobacs Seven : 「オートバックス ボロムラチャチョナニ 2店」新規オープン

この度オープンした店舗は、バンコク都西部のタウィーワッタナー区に位置しています。タウィーワッタナー区は、バンコク中心部からのアクセスが良く、ショッピングモールや市場、大学などの施設が数多く並ぶエリアです。また、当店舗は「ボロムラチャチョナニ」通りに面しており、PTG社が運営する大型ガソリンスタンド「PT Max Park Salaya」に併設されております。当店舗は同ガソリンスタンドをご利用される方や、近隣住民の方々をはじめ、多くのお客様にクルマのメンテナンス拠点としてご来店いただけるものと考えております。