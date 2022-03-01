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AUTOBACS SEVEN CO.,LTD.

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Autobacs Seven : 150品目 感動値下げ！

03/01/2022 | 12:18am EST
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　株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長執行役員：小林喜夫巳）は、食料品や、ガソリン代など相次ぐ値上げを受け、「こんな時こそ、普段使いのカー用品をより安く」生活応援特価として、人気商品の価格を見直し、2022年3月1日（火）より、全国のオートバックスグループ店舗および、オートバックス公式通販サイト・オートバックスドットコム（https://shop.autobacs.com/）※にて、プライベートブランド商品をはじめ、150品目の値下げを実施します。

オートバックス150品目　感動値下げ

期　間：2022年3月1日（火）～　ナショナルブランド一部商品は、6月30日（木）までの期間限定
対　象：全国のスーパーオートバックス、オートバックス店舗
※オートバックスドットコム（https://shop.autobacs.com/）は対象商品の一部を取扱いします。

　このたび、プライベートブランド「AQ.シリーズ」（オートバックス クオリティ．シリーズ）をはじめ、150品目の人気商品の価格を見直し、値下げを実施します。

　オートバックスグループでは、お客様の生活応援特価として、マイクロファイバークロスやペーパータオルなど、プライベートブランド商品を中心に普段使いのカー用品の価格を見直しました。

商品値下げ価格の一例は以下の通りです。

【車内用品】

【洗車・清掃グッズ】

■オートバックス150品目　感動値下げ専用HP：
https://www.autobacs.com/promotion/specialprice/kandou/top.html

オートバックスグループは、今後も自信をもっておすすめできる「価値ある商品」を開発・販売してまいります。

以上

この件に関するお問い合わせ

【お客様からのお問い合わせ】
オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00　13:00～17:30（土、日、祝祭日を除く）


【報道関係者からのお問い合わせ】
株式会社 オートバックスセブン　広報・IR部　小笠原、前川
〒135-8717　東京都江東区豊洲5-6-52　NBF豊洲キャナルフロント
TEL. 03-6219-8787　FAX. 03-6219-8762　MAIL. pr@autobacs.com

Disclaimer

Autobacs Seven Co. Ltd. published this content on 01 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 March 2022 05:17:08 UTC.


© Publicnow 2022
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P/E ratio 2021 17,0x
Yield 2021 4,00%
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AUTOZONE, INC.-11.06%38 476
COPART, INC.-17.76%29 575
CARMAX, INC.-17.57%17 356
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED-10.36%16 855