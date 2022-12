UK shareholder meetings calendar - next 7 days

<table style="width: 773px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="325" /> <col width="448" /> </colgroup><tbody><tr><td class="xl67" width="325" height="21"><strong>Wednesday 7 December</strong></td><td class="xl66" width="448"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Alternative Liquidity Fund Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Agriterra Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Alphawave IP Group PLC</td><td class="xl66">GM re share number amendment</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Cornerstone FS PLC</td><td class="xl66">GM re approval of new shares</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Europa Oil & Gas Holdings PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl70" height="21">Henderson International Income Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Volta Finance Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Thursday 8 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl71" height="21">Ashoka India Equity Investment Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Bioventix PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Blackrock Greater Europe Investment Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Falanx Group Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Fidelity Emerging Markets Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl70" height="21">Lok 'n Store Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Netcall PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Red Rock Resources PLC</td><td class="xl66">GM re signing of the arbitral award </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Upland Resources Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Westmount Energy Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">YouGov PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Friday 9 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl71" height="21">Asia Dragon Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Associated British Foods PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Boston International Holdings PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Critical Metals PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Doric Nimrod Air One Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Doric Nimrod Air Three Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Doric Nimrod Air Two Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Frontier IP Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Gelion PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">TechFinancials Inc</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Monday 12 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Devolver Digital Inc</td><td class="xl66">SGM re 2022 Long-Term Incentive Plan approval</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Marwyn Value Investors Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Osirium Technologies PLC</td><td class="xl66">GM re placing agreement with Allenby Capital</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">PCF Group PLC</td><td class="xl66">GM re proposed cancellation of trading on AIM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Tuesday 13 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Amedeo Air Four Plus Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Avation PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Blancco Technology Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">JD Sports Fashion PLC</td><td class="xl66">GM re remuneration policy</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Macau Property Opportunities Fund Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Softcat PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Spectris PLC</td><td class="xl66">GM re remuneration policy</td></tr><tr><td class="xl66" height="21"> </td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl69" colspan="2" height="21">Copyright 2022 Alliance News Ltd. All Rights Reserved.</td></tr></tbody></table>