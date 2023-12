DocuSign Envelope ID: F15C496E-946A-4B28-90DF-51969DE77716

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

I samsvar med Styrets forslag ble innkallingen og dagsordenen In accordance with the Board of Directors' proposal, the notice

godkjent. and the agenda was approved.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, cf. the

stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2til denne protokollen. voting result set out in Appendix 2to these minutes.

4 VALG AV NYE MEDLEMMER TIL STYRET 4 ELECTION OF NEW MEMBERS TO THE BOARD OF

DIRECTORS

Selskapets aksjeeiere Prioritet Group AB, Valset lnvest AS, The Company's shareholders Prioritet Group AB, Valset lnvest

F2Kapital AS, Jon Harald Nordbrekken og Gulen lnvest AS AS, F2Kapital AS, Jon Harald Nordbrekken and Gulen lnvest AS

("Aksjeeierne") hadde i fellesskap fremsatt forslag om valg (the "Shareholders") had jointly proposed election of new

av nye medlemmer til styret den 27. november 2023. Det members to the Board on 27 November 2023. The original

opprinnelige forslaget ble revidert og erstattet med forslaget proposal was revised and substituted on 22 December 2023 by

nedenfor den 22. desember 2023. the proposal as set out below.

I samsvar med Aksjeeiernes forslag den 22. desember 2023, In accordance with the Shareholders' proposal on 22 December

ble følgende forslag vedtatt: 2023, the following resolution was resolved:

"Styremedlemmene Trygve Lauvdal, Kjetil Andreas Garstad og "Board members Trygve Lauvdal, Kjetil Andreas Garstad and

Grete Wittenberg Meier trer ut av styret. Anders Engdahl, Grethe Wittenberg Meier step down from the Board. Anders

Henrik Wennerholm og Ellen Hanetho velges som nye Engdahl, Henrik Wennerholm and Ellen Hanetho are elected as

styremedlemmer med funksjonstid frem til neste ordinære new members to the Board until the Annual General Meeting

generalforsamling i 2024. in 2024.

Etter dette består styret av følgende styremedlemmer: After this, the Board consists of the following members:

Harald L. Thorstein, styreleder Harald L. Thorstein, Chair of the Board

Adele Bugge Norman Pran, styremedlem Adele Bugge Norman Pran, member

Trond Kristian Andreassen, styremedlem Trond Kristian Andreassen, member

Ann Jessica Sparrfeldt, styremedlem Ann Jessica Sparrfeldt, member

Anders Engdahl, styremedlem Anders Engdahl, member

Henrik Wennerholm, styremedlem Henrik Wennerholm, member

Ellen Hanetho, styremedlem" Ellen Hanetho, member"

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, cf. the

stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2til denne protokollen. voting result set out in Appendix 2to these minutes.

5 VALG AV NYE MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN 5 ELECTION OF NEW MEMBERS TO THE

NOMINATION COMMITTEE

Aksjeeierne har foreslått at det gjøres endringer i Selskapets The Shareholders have proposed to make certain amendments

valgkomite. Det opprinnelige forslaget ble revidert og erstattet to the Company's nomination committee. The original proposal

med forslaget nedenfor den 22. desember 2023. was revised and substituted on 22 December 2023 by the

proposal as set out below.

I samsvar med Aksjeeiernes forslag den 22. desember 2023 In accordance with the Shareholders' proposal on 22 December

ble følgende forslag vedtatt: 2023, the following resolution was resolved:

"Selskapets valgkomite skal bestå av følgende medlemmer "The Company's nomination committee shall consist of the

med funksjonstid frem til neste ordinære generalforsamling i following members for the period up to the annual general

2024: meeting in 2024:

- Hans Thrane Nielsen, leder - Hans Thrane Nielsen, chair

- Kjetil Andreas Garstad, medlem - Kjetil Andreas Garstad, member