B3 S A Brasil Bolsa Balcão : Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da ...

POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DA B3

Casos de força maior ou caso fortuito, como de indisponibilidade de sistemas de negociação ou indisponibilidade de ativos, que impeçam a realização das operações de acordo com o Plano, devem ser imediatamente comunicados ao Comitê, a quem caberá avaliar o caso e deliberar a respeito.

Findo o prazo do Plano, um novo Plano pode ser submetido à apreciação da Companhia, sendo exigidos para a apresentação de novo Plano todos os requisitos previstos nesta Política.

vedada a manutenção de Planos simultâneos em nome de um mesmo Membro da Diretoria ou Funcionário e/ou de uma mesma pessoa a eles ligada, bem como a realização de quaisquer operações que anulem ou mitiguem os efeitos econômicos das operações a serem determinadas.

4.3.3. Descumprimento e revogação do Plano

Para os Membros da Diretoria e Funcionários e suas respectivas Pessoas Ligadas, a negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia em desacordo com o previsto no Plano caracteriza também infração ao Código de Conduta e Ética, para as pessoas a ele sujeitas, podendo acarretar a revogação do Plano, sem prejuízo da aplicação de sanções previstas no Código de Conduta e Ética e no Regimento Interno do Comitê.

4.4 Obrigação de informar sobre negociações

Membros do Conselho de Administração, Membros de Comitês e Membros da Diretoria

Membros do Conselho de Administração, Membros de Comitês e Membros da Diretoria da Companhia devem informar à Vice-Presidência Financeira, Corporativa e de Relações com Investidores a titularidade de valores mobiliários de emissão da Companhia, seja em nome próprio, seja em nome de Pessoas Ligadas ou Terceiros, bem como as alterações nessas posições, na forma e nos prazos exigidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A comunicação contendo as informações previstas no §3º, do artigo 11, da