B3 S A Brasil Bolsa Balcão : Transcrição Call de Resultados - 2T20

A gente teve também no Brasil um momento novo de comportamento de mercado em função da queda nas taxas de juros. A gente nunca teve um ambiente de taxa de juros tão baixa, isso evidentemente tem alterado o comportamento dos investidores, tanto as pessoas físicas, que têm investido cada vez mais em ações e a gente vê números que chegam agora a 2,6 milhões de indivíduos aqui na B3, como também o comportamento de investidores institucionais através das

Queria só abrir fazendo algumas considerações rápidas sobre o trimestre. A companhia teve um desempenho financeiro bastante sólido, a gente começou o tri com uma recuperação nos preços dos ativos depois da grande queda que a gente observou em março e, ao longo dos meses seguintes, houve, de fato, um aumento no valor de mercado das companhias, e isso se deu também em função das ações de política monetária e de estímulo fiscal que foram feitas tanto no Brasil como em outros mercados.

Sr. Daniel Sonder: Bom dia a todos. Obrigado pela atenção e brigado por participar do nosso call. Queria agradecer aos nossos colegas aqui também de RI, do time de finanças, do time de comunicação que preparam os materiais para nós.

Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero (*0).

carteiras de fundos, realocando seus portfólios em ativos de maior risco e saindo da tradicional renda fixa de títulos públicos, e isso tem trazido volumes adicionais para diversas das nossas linhas de receita e isso se traduziu no crescimento que a gente observou.

A gente consegue fazer isso dentro de um modelo onde as despesas não crescem tanto e, com isso, a gente toma vantagem da alavancagem operacional das nossas plataformas e do nosso time, que conseguem lidar com maiores volumes sem adições significativas.

Eu queria também aproveitar para comentar duas outras notícias do lado financeiro que a gente divulgou ontem no final do dia: a primeira foi a ampliação do nosso orçamento de investimentos para o ano, que foi somado em R$ 95 milhões, e com isso a gente consegue acolher os investimentos novos que a gente tem feito em aumento de capacidade de processamento e também em lançamento de novos produtos importantes para o nosso plano estratégico; a gente também anunciou a emissão de debêntures. O Conselho aprovou a emissão de R$ 3,6 bilhões em debêntures com prazo final de 4 anos, e com isso a gente caminha para uma estrutura de capital que a gente entende equilibrada e desejável para os nossos acionistas e permite à companhia cumprir a sua ambição de distribuir capital e recursos para os nossos acionistas através de juros sobre capital próprio, dividendos, recompras e outras formas de distribuição de capital.

Eu vou passar para a Marcela fazer alguns comentários depois a gente abre para as perguntas. Obrigado.

Sra. Marcela Bretas: Bom dia pessoal. Espero que todos estejam bem.

Vou falar rapidamente aqui sobre os nossos destaques de performance operacional e financeira no trimestre, tá bom. Então, começando pelo mercado listado de ações, onde a gente viu novamente os volumes crescerem de uma maneira bastante expressiva, empurradas aí principalmente pelo cenário de juros baixos, um novo levante de investidores entrando no mercado, principalmente pessoas físicas, e também pela recuperação de preço dos ativos, né. A gente viu o valor de mercado das empresas, de uma maneira geral, recuperar parte da perda que ocorreu no primeiro trimestre do ano. Com isso, a DTV do marcado à vista cresceu 92%.

Já falando do mercado listado de derivativos, a gente viu crescimentos bem mais modestos e o ADV, no consolidado, cresceu cerca de 3%. No mercado de balcão, a gente continuou a observar nossos clientes buscando reforçar suas posições em balanço e emitindo títulos de captação bancária. O volume de emissões cresceu cerca de 30% ano contra ano. E, por fim, no mercado de infraestrutura para financiamento, a gente sentiu bastante o efeito negativo da pandemia, da

2

INFORMAÇÃO INTERNA - INTERNAL INFORMATION