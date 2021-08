EQS-Adhoc : Une Baloise très solide à mi-parcours -2

Bénéfice Avec 302,3 millions de CHF, le bénéfice actionnarial à la clôture du premier semestre 2021 est supérieur de 70,1% à celui de la même période l'année précédente, qui s'élevait à 177,7 millions de CHF. La clôture du premier semestre 2020 avait été fortement marquée par les charges de sinistres liées à la pandémie et par les turbulences sur les marchés financiers. Dans le contexte des événements de l'année dernière, le premier semestre 2021 a ainsi enregistré une amélioration du bénéfice, qui a pu être réalisé malgré les prestations considérables qu'il a fallu fournir à la suite des dommages causés par les tempêtes en Suisse au mois de juin. Tous les secteurs d'activité ont contribué à l'augmentation du bénéfice. La reprise des marchés financiers et des taux d'intérêt a eu un effet positif sur la situation. Avec 365,5 millions de CHF, le bénéfice avant impôts (EBIT) était supérieur de 36,1% à celui de l'année précédente (268,6 millions de CHF).

Volume d'affaires et taux sinistres-coûts Le volume d'affaires a évolué de manière très satisfaisante au premier semestre 2021. Établi à 5 885,3 millions de CHF pour une croissance de 9,2%, il a nettement dépassé celui de la même période de l'année précédente (année précédente: 5 389,2 millions de CHF). Toutes les unités nationales ont contribué à cette forte progression. La croissance a pu atteindre 7,8% en monnaie locale. En plus d'une bonne croissance organique dans toutes les sociétés nationales, notamment dans l'attrayant segment non-vie, l'intégration totale du portefeuille non-vie d'Athora en Belgique a également participé à cette évolution positive. L'évolution du taux sinistres-coûts net montre que cette croissance est durablement profitable. Malgré les charges dues aux événements climatiques du mois de juin, qui ont affecté le taux sinistres-coûts de 2,1 points de pourcentage, celui-ci se situait, avec 92,3%, dans la moitié inférieure de la fourchette cible de 90% à 95% annoncée (année précédente: 91,1%).

Capitalisation et fonds propres Même dans le contexte actuel difficile, la Baloise s'avère une entreprise sérieuse, disposant de moyens financiers importants et présentant un bilan solide. Les fonds propres consolidés à la clôture du premier semestre 2021 ont augmenté de 1,6% par rapport à l'exercice 2020 et s'élèvent à 7 100,8 millions de CHF (2020: 6 985,7 millions de CHF). L'agence Standard & Poor's a confirmé au mois de juin 2021 la note «A+» de Baloise Group. Elle a ainsi honoré ainsi la remarquable capitalisation de la Baloise, qui se situe largement au-dessus du niveau AAA selon le modèle de capitalisation de S&P, sa rentabilité opérationnelle élevée, son excellente gestion des risques et sa solide position concurrentielle sur les marchés clés lucratifs. La note de la société allemande Basler Sachversicherungs-AG a été portée de «A» (avec perspective positive) à «A+» (avec perspective stable) en raison de l'amélioration durable de sa profitabilité.

Le programme de rachat de plus de 3 millions d'actions initié en avril 2017 a été entièrement réalisé en mars 2020 et les actions ont été détruites en juillet 2021, comme annoncé. Ce programme a permis de reversé 481,2 millions de CHF aux actionnaires.

Cour de métier de l'assurance

Segment non-vie: très bonne croissance sur tous les marchés et taux sinistres-coûts de nouveau solide

Le volume des primes du segment non-vie a évolué de manière positive au premier semestre 2021. En plus de la croissance organique dans toutes les unités d'affaires, l'acquisition du portefeuille d'Athora, entièrement réalisée au cours du premier semestre 2021, a également contribué à cette évolution réjouissante. Le volume des primes du segment non-vie a fortement augmenté de 8,2% pour atteindre 2 617,3 millions de CHF (année précédente: 2 419,5 millions de CHF). La croissance a été de 6,4% en monnaie locale.

En Suisse, avec 1 067,2 millions de CHF, le volume des primes a augmenté d'un bon 1,0% par rapport à celui de la même période de l'année précédente (année précédente: 1 056,5 millions de CHF). En Allemagne, le volume des primes du segment non-vie a pu être augmenté d'un très bon 6,0% pour atteindre 518,3 millions de CHF (année précédente: 488,8 millions de CHF). La Basler Deutschland s'est développée dans le secteur attrayant de la clientèle privée et de la clientèle d'entreprise et a ainsi encore, comme prévu, amélioré le business mix. Pendant la période examinée, la Belgique a clairement profité de l'acquisition du portefeuille d'Athora et a augmenté son volume de primes du segment non-vie de 17,3% pour atteindre 906,5 millions de CHF (année précédente: 772,7 millions de CHF). La croissance organique hors acquisition s'élevait à 4,6% en monnaie locale et à 14,1% globalement. L'entité belge contribue ainsi à une diversification stabilisatrice du portefeuille au niveau du groupe. Le Luxembourg a également enregistré une excellente croissance de 7,2% pour atteindre 90,4 millions de CHF (année précédente: 84,3 millions de CHF). Cela correspond à une croissance de 4,2% en monnaie locale. Ces bons chiffres de croissance valident la stratégie de commercialisation nouvellement mise en place dans le secteur attrayant des petites et moyennes entreprises.

Avec 166,2 millions de CHF, soit une augmentation de 22,5%, le bénéfice avant impôts (EBIT) du segment non-vie est nettement supérieur à celui de l'année précédente, qui avait été fortement impactée par la pandémie de Covid-19, (année précédente: 135,7 millions de CHF). Les événements climatiques du mois de juin ont grevé le bénéfice avant impôts de 40,1 millions de CHF. Par ailleurs, la fréquence des sinistres s'est sensiblement normalisée par rapport à la période précédente en raison des l'assouplissement des mesures sanitaires contre le Covid-19. La profitabilité du secteur non-vie reste toutefois très bonne, ce qui souligne la grande qualité du portefeuille non-vie de la Baloise. Avec 92,3%, le taux sinistres-coûts net a pu être maintenu à un bon niveau (année précédente: 91,1%). Cette augmentation résulte de la normalisation de la fréquence des sinistres et d'une baisse des bénéfices de liquidation. Avec 92,5% (année précédente: 92,0%), respectivement 92,7% (année précédente: 93,1%), le taux sinistres-coûts net est resté à un niveau positif en Belgique et en Allemagne. Malgré les tempêtes, la Suisse a pu afficher une bonne valeur de 91,2%.

La forte augmentation à 96,7% du taux sinistres-coûts au Luxembourg est due aux effets positifs du semestre précédent, aux dommages causés par les tempêtes et les intempéries au printemps 2021 ainsi qu'à une baisse des bénéfices de liquidation. Alors que les tempêtes de l'été ont principalement affecté l'unité Suisse jusqu'au 30 juin, les inondations de juillet vont impacter les résultats de toutes les unités d'affaires. Suite aux inondations et événements climatiques extrême du mois de juillet 2021, qui ont fortement touché tous les marchés de la Baloise, cette dernière s'attend à une charge nette supplémentaire considérable pour le second semestre, à la hauteur d'un montant élevé de plusieurs dizaines de millions.

Segment vie: forte contribution au bénéfice Le segment vie est en bonne santé. Le volume d'affaires a augmenté de 10,0% par rapport à la même période de l'année précédente pour s'établir à 3 268,0 millions de CHF (année précédente: 2 969,7 millions de CHF), l'accroissement du volume des primes à caractère de placement ayant notamment contribué à cette augmentation. La hausse s'est élevée à 8,9% en monnaie locale.

Malgré une politique de souscription sélective, les primes brutes comptabilisées de l'assurance-vie traditionnelle ont pu augmenter de 2,4% pour atteindre 2 220,8 millions de CHF (année précédente: 2 168,1 millions de CHF). La croissance a été de 2,0% en monnaie locale. Avec 1 879,4 millions de CHF au total, l'entité suisse a enregistré 1,4% de primes brutes supplémentaires par rapport à la même période de l'année précédente (année précédente: 1 852,6 millions de CHF). L'entité allemande a également enregistré une bonne croissance dans le segment vie avec une augmentation de 11,2% des primes brutes pour atteindre 199,3 millions de CHF (année précédente: 179,2 millions de CHF). Cela représentait une croissance de 8,1% en monnaie locale. L'augmentation du volume d'affaires a résulté d'une intensification de la coopération avec les courtiers et d'un nouveau produit d'assurance-vie et a été

