EQS-Adhoc : Une Baloise très solide à mi-parcours -3

réalisée dans le segment attrayant des risques biométriques et des produits exigeant peu de capital.

En Belgique, les primes brutes comptabilisées sont restées au niveau de celui de la même période de l'année précédente avec mit 92,1 millions de CHF (année précédente: 92,2 millions de CHF). Au Luxembourg, les primes brutes comptabilisées du segment vie ont fortement augmenté de 13,5% pour atteindre 50 millions de CHF (année précédente: 44,1 millions de CHF), les nouveaux partenariats de commercialisation avec des courtiers s'étant ici avérés particulièrement efficaces. La croissance en monnaie locale s'est élevée à 10,3%.

Le volume des primes à caractère de placement a connu une forte reprise. Il a augmenté d'un très bon 30,6% par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 1 047,2 millions de CHF (année précédente: 801,6 millions de CHF). La raison essentielle de cette forte croissance est la reprise du segment «Freedom of Service», qui a énormément souffert de la volatilité du marché au cours des années précédentes. Avec plus de 13 milliards de CHF d'actifs sous gestion, la Baloise reste un acteur majeur de ce segment.

Le volume des primes à caractère de placement a également augmenté en Suisse et en Allemagne. La Suisse a pu enregistrer une hausse de 32,1% pour atteindre 53,2 millions de CHF (année précédente: 40,2 millions de CHF).

À clôture du premier semestre, l'EBIT du segment vie s'élevait au très bon chiffre de 194,6 millions de CHF et était supérieur de 48,2% à celui de la même période de l'année précédente (année précédente: 131,3 millions de CHF). L'évolution favorable des marchés financiers et la légère amélioration de la situation des taux d'intérêts ont notamment contribué à ce très bon résultat. Le business mix a pu continuer d'être amélioré dans le segment vie.

La marge d'intérêt a légèrement reculé, mais reste à un très bon niveau avec 97 points de base (2020: 102 points de base). Le taux moyen garanti de l'assurance- vie traditionnelle a diminué de 4 points de base pour s'établir à 1,1% (chiffre arrondi) (2020: 1,1%).

La marge sur les nouvelles affaires du segment vie a augmenté à 47,6% (année précédente: 44,9%) au premier semestre 2021, notamment en raison de l'amélioration du business mix des nouvelles affaires en Belgique et en Suisse.

Gestion d'actifs & banque

L'économie et les bourses se sont nettement redressées au cours du premier semestre 2021. Les investisseurs en actions peuvent se féliciter d'un premier semestre très satisfaisant. À la fin du mois de juin, le Swiss Market Index était supérieur de 12% à sa valeur du début de l'année. Mais la reprise des anticipations inflationnistes a également accompagné les réouvertures économiques et le maintien de mesures de politique économique généreuses, ce qui a entraîné une hausse des taux. Les taux sans risque ont augmenté de 36 points de base, respectivement 33 points de base, en Allemagne et en Suisse. Les primes pour emprunts d'entreprises ont continué de baisser.

Avoirs d' assurance: Un rendement solide des placements Avec 649,2 millions de CHF, le résultat du placement des avoirs d'assurance est supérieur au niveau de l'année précédente (615,8 millions de CHF), qui avait été affecté par les turbulences des marchés au premier trimestre 2020. En raison de la persistance de taux bas, les produits récurrents ont légèrement reculé à 556,7 millions de CHF par rapport à l'année précédentes (571,6 millions de CHF). Cette tendance négative a quelque peu été atténuée par un redéploiement en Private Debt et par la transformation des emprunts d'entreprise en spreads de crédit attrayants. Avec 177,2 millions de CHF, les bénéfices enregistrés dans le compte de résultats sont inférieurs de 134,2 millions de CHF à ceux de l'année précédente. Comparés à ceux de l'année précédente, les correctifs de valeur se sont nettement améliorés et sont inférieurs de 138,6 millions de CHF, ce qui est dû à l'évolution favorable des marchés au premier trimestre 2021. Le résultat des frais de couverture des risques de change et des effets monétaires s'est amélioré de 50,6 millions de CHF, pour atteindre -4,8 millions de CHF, en raison de la baisse des frais de couverture des risques de change et de l'évolution des taux de change sur la partie non couverte. Le résultat du placement des avoirs d'assurance réalisé correspond à un rendement net de 1,1% et est supérieur à celui de l'année précédente (1,0%). Les plus-values non réalisées ont baissé de 382,8 millions de CHF en raison de la hausse des taux. La performance IFRS des avoirs d'assurance (modifications nettes de la valeur des placements sans effet sur le résultat y compris, mais hors modifications de la valeur des instruments de fonds détenus jusqu'à l'échéance) s'établit à 0,4%, légèrement inférieure à celle de l'année précédente (0,6%).

Croissance durable des fonds de clients tiers Le total des actifs gérés par la Baloise Asset Management s'élevait à 67,2 milliards de CHF au 30 juin 2021 (2020: 66,2 milliards de CHF). Cette augmentation de volume est due de la performance ainsi qu'à l'arrivée d'argent frais dans le segment des clients tiers. Au cours du premier semestre 2021, des Net New Assets d'un montant de 505,5 millions de CHF ont afflué dans le segment des clients tiers. Cela correspond à une croissance de 48% par rapport au chiffre du premier semestre de l'année précédente. Le volume a ainsi nettement augmenté dans le segment des clients tiers et la dynamique de la croissance s'est accélérée. Les moteurs principaux de cette croissance ont été les afflux de mandats et le segment de la gestion de fortunes de l'entité suisse. Avec 42,3 millions de CHF, le résultat global du segment gestion d'actifs et banque est nettement supérieur au niveau de l'année précédente (37,0 millions de CHF). Cette différence est essentiellement due aux effets spéciaux de 2020 résultant des provisions constituées pour le lancement de la stratégie omnicanal de la Baloise Bank SoBa. Le Baloise Swiss Property Fund a procédé du 10 au 19 août 2021 à une nouvelle augmentation de capital de quelque 135 millions de CHF, permettant de tenir compte du besoin des investisseurs d'un développement des placements immobiliers. La coopération stratégique initiée à l'été 2020 via une participation à la société Tolomeo Capital AG a pu être mise en ouvre avec succès au niveau opérationnel. La gamme de produits des BFI Systematic Fonds, qui s'adressent aux investisseurs individuels, a bénéficié d'une amélioration sensible de la qualité des produits et d'une adaptation au changement de conditions des marchés financiers grâce à une démarche innovante basée sur des règles.

Écosystèmes & Innovation

Écosystème Home La Baloise a poursuivi le développement de son écosystème Home au premier semestre également. L'annonce de l'intention de l'UBS d'engager avec la Baloise un partenariat stratégique dans l'écosystème commun «Home & Living» a constitué une étape décisive dans l'expansion du réseau de partenaires. Cette coopération stratégique doit permettre aux clientes et aux clients de bénéficier de services complémentaires couvrant les besoins essentiels des propriétaires immobiliers, depuis le financement jusqu'à l'entretien de leurs biens, en passant par la couverture des risques. Les plateformes bien établies Atrium et key4 de l'UBS, les initiatives «Home» de la Baloise, des participations déjà existantes et potentielles des deux entreprises ainsi que d'autres partenariats éventuels avec des tiers doivent en constituer la base. Les différentes coopérations et la participation à des start-up suisses innovantes telles que Houzy, Devis, MOVU, Bubble Box ou Batmaid ont posé les fondements d'un réseau de prestations de services, qui, aujourd'hui déjà, facilite la vie quotidienne de ses clientes et clients.

Écosystème Mobilité

Le développement de l'écosystème Mobilité s'est également poursuivi au premier semestre 2021.

Au mois de janvier, la filiale de la Baloise en Belgique «Mobly» a annoncé que sa plateforme de recherche VROOM.be coopérait désormais avec la plateforme de crédit Mozzeno. VROOM.be touche un vaste public avec quelque 17 millions de visiteurs et plus de 32 000 annonces par an. Mobly se concentre sur un éventail de services de mobilité plus complet et très convivial. Le service de crédit automobile numérique et efficace de Mozzeno permet à Mobly de proposer des crédits équitables avec des investisseurs locaux. La plateforme de mobilité Mobly fait partie de l'écosystème Mobilité de la Baloise depuis 2018.

