EQS-Adhoc : Une Baloise très solide à mi-parcours -4

Au mois d'avril, la Baloise a annoncé son investissement dans l'entreprise d'autopartage peer to peer danoise GoMore . Avec cet investissement de quelque 5 millions d'euros, elle cible le marché en pleine expansion de la mobilité durable. GoMore donne à ses membres la possibilité de partager, dans le cadre de la location ou du covoiturage, des voitures privées, qui, pour la plupart, sont également mises à disposition à des prix avantageux sous forme de véhicules en leasing par l'intermédiaire de GoMore. Ces offres complètent de manière idéale les services de l'écosystème Mobilité que proposent des partenaires déjà existants tel que Mobly, Gowago, Ben Fleet Services, Stratos*, Drivolution ou aboDeinauto, par exemple.

Afin de promouvoir le plus rapidement possible les idées novatrices, la Baloise a lancé au mois de mai son propre accélérateur de mobilité sous l'adresse Mobility@Baloise. Cette initiative va de pair avec le lancement de la plateforme d'information www.baloise.com/mobility, qui constitue pour les start-up et les jeunes entrepreneurs intéressés le nouveau portail d'accès à l'écosystème Mobility@Baloise. Cette initiative a généré une importante demande, plus de trois douzaines de start-up très intéressantes ont été présélectionnées. Un tiers d'entre elles participent désormais au programme d'accélérateur de mobilité.

Au mois de juillet 2021, la Baloise a annoncé la création de la start-up Parcandi, entreprise née d'une campagne d'innovation interne. Parcandi met en contact les personnes cherchant une place de stationnement et les propriétaires d'emplacements de stationnement inutilisés. La réservation des places de stationnement s'effectue en quelques clics via une application web. Parcandi réinvente ainsi le parking: finies les recherches interminables et stressantes d'une place de stationnement. Sur www.parcandi.ch, les automobilistes peuvent réserver la place souhaitée jusqu'à deux heures à l'avance ou s'y garer spontanément et y laisser leur voiture aussi longtemps qu'ils le veulent. Le paiement s'effectue ensuite en ligne par carte de crédit. Seule la durée de stationnement effective est facturée, la réservation est gratuite pour une durée maximale de deux heures. Le système de commande de l'ouverture des parkings couverts et d'affichage de la disponibilité des places, mis au point par Parcandi lui-même, peut s'adapter facilement pour le loueur et s'étendre à volonté à d'autres parkings couverts. Parcandi peut ainsi étendre rapidement son offre à de nouveaux emplacements de stationnement et à de nouvelles villes. L'entrée des immeubles d'habitation et des immeubles commerciaux ainsi que les places de stationnement se reconnaissent au logo de Parcandi. Et la place de stationnement sur le lieu de destination peut se réserver en quelques secondes via www.parcandi.ch en indiquant son numéro de plaque d'immatriculation et son numéro de téléphone.

*Anciennement Carhelper. FRIDAY L'assurtech FRIDAY a lancé avec succès son activité d'assurance en France le 30 juin 2021 avec une assurance multirisque habitation. FRIDAY stimule ainsi le développement d'une plateforme multipays et accélère simultanément sa croissance. L'on examine en outre la possibilité pour l'assurtech de s'ouvrir à de nouveaux investisseurs tiers dans le cadre d'un tour de table de financement. Le montant des primes brutes de FRIDAY a pratiquement doublé chaque année depuis sa création et dépassait les 30 millions de CHF fin 2020. Cette croissance s'est déroulée à la grande satisfaction des clients et avec une amélioration continue du taux de sinistre. FRIDAY entend poursuivre sa croissance en 2021. Selon les prévisions, FRIDAY devrait atteindre un volume d'affaires de plus de 160 millions de CHF d'ici 2025

Cliquer ici pour avoir un aperçu des projets d'innovation de la Baloise depuis le démarrage de «Simply Safe»: www.baloise.com/innovations.

Perspectives La Baloise a une nouvelle fois prouvé au premier semestre 2021 qu'elle pouvait enregistrer de bons résultats dans l'adversité en développant des activités prévisionnelles et durables. La solidité persistante de son bilan, sa bonne profitabilité et le développement réjouissant de son volume d'affaires le démontrent de manière impressionnante à la clôture du premier trimestre 2021. La Baloise se trouve ainsi en bonne voie pour atteindre tous les objectifs stratégiques en cours jusqu'à fin 2021. Elle a établi de bonnes bases pour attaquer avec dynamisme la prochaine phase stratégique «Simply Safe: Season 2». L'entreprise entend d'ici 2025, en l'espace de quatre ans, entrer dans le top 5% de tous les employeurs européens, acquérir 1,5 million de nouveau clients et générer 2 milliards de CHF de liquidités. Elle a l'intention d'en distribuer de 60% à 80% sous forme de dividendes. La Baloise ambitionne en outre de continuer d'exploiter l'énorme potentiel de croissance de son assureur numérique FRIDAY. Par ailleurs, les deux piliers «Assurance» et «Gestion d'actifs & Banque», plus un nouveau troisième pilier, constitué des écosystèmes Home et Mobilité et d'autres innovations, devraient permettre de réaliser un volume d'affaires supplémentaire de 350 millions de CHF et de générer une valeur de l'ordre de 1 milliard de CHF dans les nouveaux secteurs d'activité.

Autres informations . De plus amples informations sur le bouclement semestriel sont à disposition sous www.baloise.com

Plus qu'une compagnie d'assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de prestations de service à l'ère numérique. Les quelque 7700 collaborateurs de la Baloise mettent ainsi l'accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité. Situé au cour de l'Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, Baloise Group et la Baloise Bank SoBa collaborent en tant que prestataire de services financiers ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, la Baloise offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l'échelle européenne. L'action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.

