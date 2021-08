EQS-Adhoc : Une Baloise très solide à mi-parcours couvre des dégâts d'intempéries se chiffrant par millions de francs

EQS Group-Ad-hoc: Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel Une Baloise très solide à mi-parcours couvre des dégâts d'intempéries se chiffrant par millions de francs 2021-08-26 / 07:00 CET/CEST Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 18 du RC Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

Bâle, le 26 août 2021

« Les intempéries historiques de ces derniers mois montrent à nouveau combien leur protection d'assurance est importante pour nos clients. En leur versant des millions de francs, la Baloise a aidé des milliers de clients à réduire l'impact financier des dégâts et à surmonter les conséquences de ces catastrophes naturelles. Je tiens à remercier ici l'ensemble des collègues, qui, en redoublant d'efforts, aident en ces temps difficiles nos clients. C'est en période de défis que se révèle l'excellence opérationnelle, et je suis fier de pouvoir présenter en Suisse, malgré les violentes intempéries que avons a connues, un très bon résultat semestriel. Le rebond du bénéfice enregistré à mi-parcours, le très bon résultat du segment vie, de même que le rendement du segment non-vie, obtenu malgré une nouvelle période de sinistralité extraordinaire, me confortent dans la conviction que nous atteindrons également nos objectifs sur l'ensemble de l'exercice. La Baloise donne ainsi l'image d'une entreprise durablement performante, faisant, quelles que soient les circonstances, l'impossible pour satisfaire toutes ses parties prenantes. »

Gert De Winter, Group CEO

Le bouclement semestriel 2021 en bref . Le bénéfice actionnarial du premier semestre 2021 est de 302,3 millions de francs (2020: 177,7 millionsde francs), soit un bond de 70,1% par rapport à la période de référence, durant laquelle la mauvaise tenue desmarchés financiers et les charges liées à la pandémie avaient grevé le bénéfice. Au premier semestre 2021, lesdégâts dus aux intempéries du mois de juin, dont la Suisse a été la principale victime, se sont soldés par uneperte nette de 40,1 millions de francs, mais le bénéfice actionnarial a été soutenu par la reprise des marchésfinanciers et la remontée des taux. La Baloise s'attend au deuxième semestre à de nouvelles charges financièresnettes, proches de cent millions de francs, dues aux inondations et aux tempêtes de juillet 2021. . En bon développement, le volume d'affaires a progressé de 9,2 % par rapport à la période de référence(2020 : 5 389,2 millions de francs). S'ajoutant à la bonne croissance organique observée dans toutes les sociétésdu groupe, et notamment dans le très porteur segment non-vie, ont, entre autres, contribué à ce bon résultatl'intégration intégrale du portefeuille non-vie d'Athora en Belgique ainsi que la forte croissance des primes àcaractère de placement. . Le volume de primes de l'assurance non-vie a connu au premier semestre 2021 une bonne progression, àlaquelle a contribué le plein effet de l'acquisition du portefeuille d'Athora. En forte hausse, le volume de primesdu segment non-vie a augmenté de 8,2 %, à 2 617,3 millions de francs (2020 : 2 419,5 millions de francs). Malgrél'indemnisation des dégâts dus aux intempéries qui ont balayé la Suisse, le taux sinistres-coûts net est d'un bon92,3% (2020 : 91,1 %). La pénalisation due aux intempéries représente 2,1 points de pourcentage. . Malgré une politique de souscription sélective, les primes brutes du segment vie ont progressé de 2,4 %,à 2 220,8 millions de francs (2020 : 2 168,1 millions de francs). En fin de semestre, l'EBIT du segment vie, enprogression de 48,2 % sur celui de la période de référence, se situait au très bon niveau de 194,6 millions defrancs, ceci grâce à la bonne tenue des marchés financiers et à une légère remontée des taux (2020 : 131,3 millionsde francs). Profitant d'une légère amélioration du mix des nouvelles affaires, la marge sur nouvelles affaires estpassée au premier semestre 2021 à 47,6 % (2020 : 44,9 %). . La gestion des actifs a généré un rendement net des avoirs d'assurance de 1,1 %, soit légèrementsupérieur à celui de la période de référence (2020: 1,0 %). Au premier semestre 2021, le segment des clients tiersa enregistré pour 505,5 millions de francs nets de nouveaux avoirs, soit une croissance de 48 % par rapport aurésultat semestriel de 2020. . La capitalisation de la Baloise est solide. À la fin du premier semestre 2021, les fonds propresconsolidés, en hausse de 1,6 % sur l'exercice 2020, s'établissaient à 7 100,8 millions de francs (2020: 6 985,7millions de francs) et Standard & Poor's reconduisait en juin 2021 la note « A+ » de Baloise Group. . Pour ce qui est de la durabilité, la Baloise travaille intensivement à intégrer les critères ESG(environnementaux, sociaux et de gouvernance) à ses processus d'underwriting et, par conséquent, à privilégier lesindustries ayant le souci de l'environnement. En adhérant à la Fondation Suisse pour le climat et en compensant les émissions de CO[2 ]non évitées de ses activités opérationnelles, elle franchit de nouveaux seuils de laprotection du climat. . La Baloise poursuit le développement de ses écosystèmes et fait avancer l'innovation : Elle faitprogresser les écosystèmes Home et Mobilité. Pour le premier, la Baloise prévoit une coopération avec l'UBS. Pourla Mobilité, elle a élargi ces derniers mois ses coopérations et poursuivi ses investissements - notamment dans lastart-up danoise « GoMore »: www.baloise.com/mobility.

Aperçu général, bénéfice, volume d'affaires et capitalisation

La Baloise a réalisé un bon premier semestre 2021 et montre une fois encore que son modèle économique, élaboré pour une réussite durable, est résilient en temps de crise. Bien que les très fortes tempêtes, principalement en Suisse, de juin 2021 aient généré des charges nettes de 40,1 millions de CHF, l'entreprise a pu présenter un bilan solide. Suite aux inondations et événements climatiques extrêmes de juillet 2021, qui ont durement affecté tous les marchés de la Baloise, celle-ci s'attend, compte tenu des informations actuellement disponibles, à une charge nette supplémentaire se chiffrant à un nombre élevé de dizaines de millions pour le second semestre. Les effets des tempêtes se reflètent également sur le taux sinistres-coûts net, qui a été impacté de 2,1 points de pourcentage pour s'établir à 92,3%. Malgré la situation de sinistre du premier semestre, la Baloise a pu afficher un solide bilan à la clôture du premier semestre avec un bénéfice actionnarial de 302,3 millions de CHF, soit 70,1% de plus celui de la période précédente. Non seulement la pandémie de Covid-19, mais aussi les récents événements climatiques extrêmes montrent que les assurances constituent une institution indispensable dans les sociétés pour atténuer les dommages financiers et sécuriser les moyens d'existence. La Baloise a toujours honoré cette promesse et soutenu des milliers de clients grâce à la fiabilité de ses prestations. La croissance de notre volume d'affaires, qui enregistre une progression d'un bon 9,2%, indique également que cette démarche axée sur le client est bien appréciée. La Baloise a poursuivi ses activités dans ses domaines cibles au cours des six premiers mois de l'exercice 2021. Le cour de métier de l'assurance a continué d'être optimisé, les prestations du segment gestion d'actifs et banque ont continué d'être développées et de nombreuses coopérations prometteuses ont été engagées dans les écosystèmes «Home» et «Mobilité». La culture d'entreprise unique en son genre de la Baloise, les progrès réalisés dans la transformation numérique et le maintien d'une forte rentabilité témoignent de la résilience de l'entreprise, même dans les temps difficiles. La Baloise se trouve ainsi en bonne voie pour atteindre tous les objectifs stratégiques de la phase 2017-2021 d'ici la fin de l'année et démarrer sur des bases solides la nouvelle phase stratégique «Simply Safe: Season 2».

