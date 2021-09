EQS-News: Baloise Swiss Property Fund - augmentation de capital pleinement réussie

EQS Group-News: Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Augmentation du capital Baloise Swiss Property Fund - augmentation de capital pleinement réussie 2021-09-01 / 07:00

Bâle, le 1er septembre 2021. Baloise Asset Management SA a bouclé avec succès la deuxième augmentation de capital du Baloise Swiss Property Fund pour un montant d'environ 135 millions de francs. L'augmentation de capital a été largement sursouscrite. Le produit de l'émission sera affecté à l'acquisition de 17 objets immobiliers.

Très bien accueillie par les investisseurs, l'augmentation de capital effectuée du 10 au 19 août 2021 pour le Baloise Swiss Property Fund a été nettement sursouscrite.

L'émission des nouvelles parts s'est faite à la commission (« best-effort basis »), dans le cadre d'une offre de souscription limitée à la Suisse. Aucun négoce des droits de souscription n'a eu lieu durant la période souscription. En application d'un rapport de souscription de dix-neuf à cinq (dix-neuf droits de souscription donnant droit à l'acquisition de cinq nouvelles parts), ont été souscrites durant la période de souscription 1'240'601 nouvelles parts d'un prix d'émission de 110.70 de francs net. La libération de ces nouvelles parts aura lieu le 1er septembre 2021, date à partir de laquelle 5'954'886 parts se trouveront en circulation. La recette de l'émission est de 135 millions de francs, que la direction de fonds affectera à l'achat d'un portefeuille immobilier constitué de 17 objets d'une valeur marchande d'environ 185 millions de francs propriété de la Baloise Assurances SA, Bâle ainsi que de la Bâloise Vie SA, Bâle. Pour financer l'achat de ce portefeuille sera en outre prise une hypothèque d'environ 50 millions de francs. Le Baloise Swiss Property Fund dispose donc à présent de 73 objets immobiliers représentant une valeur de marché d'environ 804 millions de francs. (source : experts en évaluation immobilière indépendants au 31 mars 2021).

Perspectives La direction de fonds a l'intention de poursuivre le développement du Baloise Swiss Property Fund en mettant l'accent et en continuant de privilégier des objets à usage résidentiel situés dans les villes des régions économiques à fort potentiel de croissance et leurs environs, offrant des revenus locatifs solides à long terme. Elle poursuit en même temps l'optimisation de son parc immobilier en procédant à des assainissements et des renouvellements de bail qui valorisent le potentiel locatif local.

La direction de fonds prévoit en outre d'ouvrir le Baloise Swiss Property Fund à des investisseurs non qualifiés et de le faire coter à la SIX Swiss Exchange . En date du 5 juillet 2021, elle a demandé à cet effet à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financier FINMA l'autorisation d'élargir le cercle des investisseurs aux personnes non qualifiées et de modifier en conséquence ses contrats de fonds (ouverture au public). Pour autant que la FINMA approuve les modifications des contrats de fonds qui lui ont été soumises, la demande de cotation du Baloise Swiss Property Fund à la SIX Swiss Exchange pourrait intervenir en septembre/octobre 2021.

Nom Baloise Swiss Property Fund Valeur / code ISIN 41455103 / CH0414551033 Monnaie du fonds Franc suisse Utilisation du produit distribution Forme juridique Fonds de placement contractuel Cercle d'investisseurs Réservé aux investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10 al. 3^et 3^ter LPCC Direction de fonds / gestion de Baloise Asset Management SA, Bâle portefeuille Banque dépositaire UBS Switzerland AG, Zurich Négoce hors bourse Bank J. Safra Sarasin AG, Zurich Date de lancement 1^er octobre 2018 Disclaimer : Le fonds immobilier décrit dans ce communiqué de presse s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10 al. 3 et 3ter de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux. Tous les détails concernant le fonds immobilier susmentionné figurent dans le rapport annuel et les documents disponibles y relatif, qui constituent la base de tout investissement. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds, Baloise Asset Management SA, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou auprès de la banque dépositaire, UBS Suisse SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.

Contact Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle Internet: www.baloise.com E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com Media Relations: tél.: +41 58 285 82 14 Investor Relations: tél.: +41 58 285 81 81

Plus qu'une compagnie d'assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de prestations de service à l'ère numérique. Les quelque 7700 collaborateurs de la Baloise mettent ainsi l'accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité. Situé au cour de l'Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, Baloise Group et la Baloise Bank SoBa collaborent en tant que prestataire de services financiers ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, la Baloise offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l'échelle européenne. L'action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.

