EQS-News : La Baloise partenaire de la Fondation Suisse pour le Climat

EQS Group-News: Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Développement durable La Baloise partenaire de la Fondation Suisse pour le Climat 2021-07-01 / 06:57 =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bâle, 1^er juillet 2021. La Fondation Suisse pour le Climat a trouvé en la Baloise un partenaire solide, un de plus, lui versant chaque année le produit net de la redistribution de la taxe sur le CO[2]. La fondation utilise ces fonds pour soutenir des PME suisses ou du Liechtenstein qui développent des solutions innovantes pour le climat ou améliorent leur efficience énergétique. Fondée en 2008, la Fondation Suisse pour le Climat est une initiative volontaire de l'économie pour l'économie. En devenant partenaire de la fondation, la Baloise fera partie de l'initiative constituée de plus de 20 entreprises partenaires qui s'engagent pour la protection du climat ainsi que pour les petites et moyennes entreprises de Suisse et du Liechtenstein. « Ce partenariat me réjouit d'autant plus qu'il est une initiative de l'économie pour l'économie. En fédérant les énergies des entreprises partenaires, la Fondation Suisse pour le Climat se donne les moyens d'encourager avec efficacité des mesures de protection du climat concrètes et prospectives. Cette approche se marie parfaitement avec notre stratégie de durabilité et, surtout, avec notre engagement en faveur du climat », a déclaré, évoquant les raisons de cette adhésion, le CEO de la Baloise Suisse Michael Müller. Un soutien de 31 millions de francs en 12 ans Depuis sa création, la fondation a alloué 31 millions de francs à des projets de protection du climat portés par plus de 2100 PME suisses ou du Liechtenstein. La plus grande partie en a été consacrée au développement de technologies innovantes relevant notamment des domaines des bâtiments, de l'agriculture et de l'économie circulaire. En outre, en soutenant les mesures d'économie d'énergie, 550 000 tonnes de CO[2] ont été directement économisées. « Avec la Baloise, nous disposons d'un nouveau partenaire solide qui nous aidera à renforcer cet engagement dans les années à venir. », dit Thomas Hügli, président du conseil de fondation de la Fondation Suisse pour le Climat. « La votation sur la loi révisée sur le CO[2] a montré qu'une majorité de la population souhaite en matière de protection du climat, entre autres, des initiatives volontaires du monde économique ainsi qu'une intensification de la recherche. C'est donc un signal important que la Baloise envoie en coopérant avec la Fondation Suisse pour le Climat. En plus de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques nationaux elle renforce ainsi aussi la compétitivité internationale de nos PME », ajoute Thomas Hügli. Contact Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle Internet: www.baloise.com E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com Media Relations: tél.: +41 58 285 76 09 Investor Relations: tél.: +41 58 285 81 81 Fondation Suisse pour le Climat Vincent Eckert, Directeur de la Fondation Suisse pour le Climat Internet: www.fondation-climat.ch E-Mail: vincent.eckert@klimastiftung.ch Téléphone: +41 43 285 43 49 / +41 79 572 47 16 Portrait de la Fondation Suisse pour le Climat Protéger le climat. Promouvoir les PME. Sous ce slogan, la Fondation Suisse pour le Climat soutient des projets de petites et moyennes entreprises (PME) qui contribuent à la protection du climat. Depuis sa création en 2008, la Fondation a accordé 31 millions de francs à plus de 2'100 PME en Suisse et au Liechtenstein. La Fondation Suisse pour le Climat est une fondation indépendante d'utilité publique placée sous la surveillance de la Confédération. Elle est ouverte à toutes les entreprises qui souhaitent contribuer davantage à la protection du climat par une utilisation efficace et ciblée des recettes provenant de la taxe CO[2]. Depuis janvier 2008, la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO[2] exige la perception d'une taxe sur les combustibles. Une partie de ces fonds est réinjectée dans l'économie. Les grands prestataires de services, en particulier, récupèrent davantage d'argent qu'ils n'en ont payé. Les entreprises partenaires de la Fondation Suisse pour le Climat ont choisi d'allouer le montant de leur « restitution nette » au profit de mesures de PME suisses et liechtensteinoises contribuant à la protection du climat. Les partenaires de la Fondation Suisse pour le Climat La Fondation Suisse pour le Climat a pour partenaires les prestataires de services suisses et liechtensteinois suivants : Allianz Suisse, Assurance immobilière Berne, AXA, Baloise, Banque Alternative Suisse, Banque J. Safra Sarasin, ECA Vaud, Assurance immobilière du canton de Zurich, Banque Cantonal de Glaris, Julius Bär, LGT, Liechtensteinische Landesbank, NewRe, PartnerRe, PwC Suisse, Raiffeisen Suisse, RobecoSAM, Sanitas Assurance Maladie, SCOR, Swiss Life, Swiss Re, Vaudoise Assurances, Vontobel et VP Bank. Portrait Baloise Group Plus qu'une compagnie d'assurance traditionnelle, Baloise Group axe ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de services à l'ère du numérique. Les quelque 7 700 collaborateurs de la Baloise se concentrent donc sur les souhaits de leurs clients. Un service clients optimal ainsi que des produits et services innovants font de la Baloise le premier choix de tous ceux qui veulent tout simplement se sentir en sécurité. Au cour de l'Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en qualité de fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses marchés principaux sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, il opère en outre conjointement avec la Baloise Bank SoBa en tant que prestataire de services financiers ciblés, associant assurance et banque. La Baloise propose des produits de prévoyance innovants aux clients privés au niveau européen à partir de son centre de compétence au Luxembourg. 