EQS-News : S&P relève la note de la Baloise en Allemagne et confirme celle du groupe

EQS Group-News: Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Évaluation S&P relève la note de la Baloise en Allemagne et confirme celle du groupe 2021-06-21 / 06:57 =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bâle, 21 juin 2021. L'agence de notation Standard & Poor's a confirmé le 18 juin 2021 la note « A+ » (avec perspectives stables) attribuée aux sociétés constituant le groupe Baloise. L'agence de notation salue ainsi l'excellente capitalisation de la Baloise, selon elle confortablement supérieure au niveau AAA de son modèle de capital, sa rentabilité opérationnelle élevée, son excellente gestion du risque ainsi que la solidité de la position qu'elle occupe sur les marchés-clés les plus rémunérateurs. S&P a en outre porté le « A » (avec perspective positive) de la Deutsche Basler Sachversicherungs-AG à « A+ » (avec perspectives stables), ceci en raison d'une profitabilité en constante progression. En forte amélioration grâce au rebond réalisé en Allemagne, le taux sinistres-coûts se situe maintenant dans la fourchette de 90 à 95% visée pour le groupe. Aperçu des notes en vigueur : . Bâloise Assurances SA (Suisse) : « A+ avec perspectives stables » . Bâloise Vie SA (Suisse) : « A+ » avec perspectives stables » . Baloise Belgium NV : « A+ avec perspectives stables » . Basler Sachversicherungs-AG (Allemagne) : « A+ avec perspectives stables » . Baloise Holding SA : « A- » avec perspectives stables » D'autres informations sur la mise à jour des notes sont à disposition ici. Contact Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle Internet: www.baloise.com E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com Media Relations: tél.: +41 58 285 82 14 Investor Relations: tél.: +41 58 285 81 81 Plus qu'une compagnie d'assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de prestations de service à l'ère numérique. Les quelque 7700 collaborateurs de la Baloise mettent ainsi l'accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité. Situé au cour de l'Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, Baloise Group et la Baloise Bank SoBa collaborent en tant que prestataire de services financiers ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, la Baloise offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l'échelle européenne. L'action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fin du communiqué aux médias =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Langue : Français Entreprise : Baloise Holding AG Aeschengraben 21 4002 Basel Schweiz Téléphone : +41 61 285 85 85 Fax : +41 61 285 70 70 E-mail : media.relations@baloise.com Site internet : https://www.baloise.com ISIN : CH0012410517 Bourses : BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange EQS News ID : 1209889 Fin du message EQS Group News-Service =------------

