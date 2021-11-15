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BBVA's Chairman Says Risks Of Current Deal In Turkey Are Already Priced In

11/15/2021 | 03:56am EST
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Nov 15 (Reuters) - Chairman Of Spain's BBVA, Carlos Torres:

* SAYS ITS HEDGING POLICY ON FOREIGN EXCHANGE MARKETS WILL STAY ASKED ABOUT TURKEY, WILL DO POTENTIAL ADJUSTMENTS ALONG THE WAY

* SAYS IS WELL AWARE OF PERFORMANCE OF TURKISH LIRA, CURRENT CRISIS, SUFFERED THAT ON BANK'S BALANCE SHEET

* SAYS RISKS OF CURRENT DEAL IN TURKEY ARE ALREADY PRICED IN

* SAYS ENTRY PRICE IN TURKEY IS KEY AND CONSIDERS IT TO BE VERY ATTRACTIVE FOR SHAREHOLDERS

* SAYS "METRICS" OF DEAL IN TURKEY ARE UNBEATABLE TAKING INTO ACCOUNT THE PRICE

* CEO ONUR GENC SAYS IS AWARE THAT EXPOSURE TO EMERGING MARKETS IS INCREASING, SAYS TRANSACTION IN TURKEY "AT THIS PRICE IT IS AN AMAZING DEAL" Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Madrid Newsroom)


© Reuters 2021
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Net Debt 2021 - - -
P/E ratio 2021 9,92x
Yield 2021 3,90%
Capitalization 40 756 M 46 658 M 46 686 M
Capi. / Sales 2021 1,98x
Capi. / Sales 2022 1,97x
Nbr of Employees 113 117
Free-Float 98,8%
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Technical Analysis Chart | MarketScreener
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CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.19.23%169 450