BBVA's Chairman Says Risks Of Current Deal In Turkey Are Already Priced In

Nov 15 (Reuters) - Chairman Of Spain's BBVA,
Carlos Torres:
* SAYS ITS HEDGING POLICY ON FOREIGN EXCHANGE MARKETS WILL
STAY
ASKED ABOUT TURKEY, WILL DO POTENTIAL ADJUSTMENTS ALONG THE WAY
* SAYS IS WELL AWARE OF PERFORMANCE OF TURKISH LIRA, CURRENT
CRISIS, SUFFERED THAT ON BANK'S BALANCE SHEET
* SAYS RISKS OF CURRENT DEAL IN TURKEY ARE ALREADY PRICED IN
* SAYS ENTRY PRICE IN TURKEY IS KEY AND CONSIDERS IT TO BE
VERY
ATTRACTIVE FOR SHAREHOLDERS
* SAYS "METRICS" OF DEAL IN TURKEY ARE UNBEATABLE TAKING
INTO
ACCOUNT THE PRICE
* CEO ONUR GENC SAYS IS AWARE THAT EXPOSURE TO EMERGING
MARKETS IS
INCREASING, SAYS TRANSACTION IN TURKEY "AT THIS PRICE IT IS AN
AMAZING DEAL"
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(Reporting By Madrid Newsroom)