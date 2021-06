Banco BPM S p A : 28 giugno 2021 - Non price sensitiveStandard Ethics alza rating a Banco BPM 06/28/2021 | 09:37am BST Send by mail :

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Comunicato Stampa Londra, 28 giugno 2021 Standard Ethics alza rating a Banco BPM Londra, 28 giugno 2021. Standard Ethics ha alzato il Corporate Rating di Banco BPM dal precedente "EE-"1 a "EE". La Banca fa parte dello SE Italian Index e dello SE Italian Banks Index. Banco BPM S.p.A. ha la caratteristica di una "public company" e rappresenta il terzo istituto bancario in Italia per attività ed impieghi. La sua maggiore concentrazione è nel Nord Italia. La Banca affonda le proprie radici nell'esperienza delle grandi banche popolari italiane e questa eredità è alla base dell'intenso rapporto che essa ha con il territorio ed i propri stakeholder. Nel corso degli ultimi anni, a questo rapporto sono state aggiunte strategie di sostenibilità che hanno impattato la corporate governance, il risk management, le policy interne, lo stesso modo di affrontare il mercato. Nel corso del 2020, anche con l'aiuto dei comitati e delle funzioni preposte alla sostenibilità, è stato rafforzato quel percorso di implementazione in ambito Esg (Environmental, Social and Governance) che vede coinvolte tutte le business unit del Gruppo. Gli orientamenti seguiti, anche dai piani pluriennali, tengono conto delle indicazioni volontarie internazionali dell'Onu, dell'Ocse e della Ue. La rendicontazione extra-finanziaria appare ben strutturata e allineata alle buone pratiche del settore. La prospettiva di medio-lungo periodo si mantiene positiva. ** NOTE METODOLOGICHE QUI SOTTO 2 3 ** 1 Le valutazioni si basano su una scala che comprende 9 gradi espressi in lettere. Qualsiasi rating pari o superiore a "EE-" indica una buona conformità. NOTE METODOLOGICHE QUI SOTTO 2 3 ** 1 Le valutazioni si basano su una scala che comprende 9 gradi espressi in lettere. Qualsiasi rating pari o superiore a "EE-" indica una buona conformità. 

EEE EEE- EE+ EE EE- E+ E E- F Full Excellent Very strong Strong Adequate Non-compliant Low Very Low Lowest level Investment Grade Lower Investment Grade Non-investment Grade Le politiche di sviluppo sostenibile riguardano le generazioni future, hanno assunto una dimensione globale e sono attuate su base volontaria. Spetta alle principali organizzazioni sovranazionali, ufficialmente riconosciute dalle nazioni stabilire - attraverso la scienza - le definizioni, le linee guida e le strategie ESG relative allo sviluppo sostenibile. Le entità economiche perseguono - nella misura ritenuta possibile - obiettivi, strategie e linee guida sulla Sostenibilità, non le definiscono. Standard Ethics tiene conto delle linee guida pubblicate dall'ESMA per i comunicati stampa. ** NOTE ** Standard Ethics is a Self-Regulated Sustainability Rating Agency that issues Non-Financial Sustainability Ratings. In the absence of supervisory bodies and international legislative standards for ESG solicited ratings, Standard Ethics has been self-regulatingsince the beginning of its activity, applying the models of credit rating agencies. Standard Ethics clients are companies that wish to receive a rating (Applicant- Pay Model) and no consultancy is provided to investors. As a brand, Standard Ethics ® has been making a name for itself in the world of Sustainable Finance and ESG (Environmental, Social and Governance) studies since 2004 and aims to promote sustainability and governance standard principles emanating from the European Union, the OECD and the United Nations. STANDARD ETHICS RATING (SER) solicited and unsolicited The STANDARD ETHICS RATING (SER) is an opinion on how distant a corporation (or issue) is from international sustainability guidelines. It has the following characteristics: it is "solicited", "standard" and "independent"; it is issued at the request of the client through a direct and regulated one-to-one relationship; the algorithm is compliant with the indications and guidelines provided by the European Union, the OECD and the United Nations on sustainability and sustainability governance; its assignment is incompatible with the supply of any other services that differ from ESG ratings or evaluation. By applying this methodology, Standard Ethics' approach can be considered as 'ethically neutral'. Any philanthropic or socio-environmental policies that are not aligned with sustainability indications do not have positive effects on the rating. "Unsolicited" Ratings are issued to update Indices and OECD country rankings. even in these cases, the principles of standardization and independence mentioned above, which are at the base of Standard Ethics activities, remain valid. CORPORATE, SECURITY, COUNTRY: THREE RATING TYPOLOGIES The Corporate SER is assigned to a corporate entity as a whole (whether it is an issuer or not). The Security SER is assigned to a General-Purpose issue (bond or other financial debt instrument). However, the analysis takes into account the issuer, its nature and industrial plans, as well as its development and sustainability strategies. The Country SER evaluates the OECD nations to which the following have been added over time: Argentina, Brazil, Bulgaria, China, Egypt, India, Romania, Russia, South Africa and the Vatican City State. In assessing nations, Standard Ethics favours nations with a stable and proven democracy that meets the highest standards in terms of human rights, environmental policies, relations with developing countries, and sustainable economic structures, capable of guaranteeing a high level of substantive and formal democracy and common security. Publication of STANDARD ETHICS RATING The agency publishes the ratings ("solicited" or "unsolicited") attributed to the constituents of its indices. It does not undertake any commitments for others. STANDARD ETHICS RATING SCALE The final evaluations by Standard Ethics on the level of conformity of companies and nations to sustainability principles (Standard Ethics principles) are expressed by means of nine different STANDARD ETHICS RATING classifications: EEE; EEE-;EE+; EE; EE-;E+; E; E-;F. An "EE-" classification or above indicates compliance. Each single rating classification can have a positive or negative Outlook. Whenever a company or country is downgraded to an "F", holding its securities may have a negative impact and a Security Segregation Impact Notice (SSIN) will disclose details. Assessments of Negative Events The assessments carried out by Standard Ethics are not predictive and, therefore, do not primarily focus on the analysis of negative events and their future effects, but rather on the adequacy of organizational adjustments made by companies to reduce the risk of a similar event taking place again. If, over a reasonable period of time, suggested solutions appear to be inadequate for the rating assigned to a company, a new rating will be proportionally assigned so that the most suitable level is reached. Standard Ethics Indices Each Standard Ethics index is an Open Free Sustainability Index and offers full disclosure: the methodology, selection criteria, weights and calculation formula are public and can therefore be used for free as a benchmark for sustainability and sustainable finance. 