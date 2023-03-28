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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.

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Banco Comercial Português S A : Português, S. A. informs about 2022 Sustainability Report

03/28/2023 | 07:39am EDT
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2022 SUSTAINABILITY REPORT

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Table of contents

  • 07 JOINT MESSAGE OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND OF THE CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

  • 09 VALUE CREATION

  • 11 SUMMARY OF INDICATORS

  • 14 MAIN EVENTS

  • 18 INTRODUCTION

  • 19 SUSTAINABILITY REPORT

  • 20 EUROPEAN REGULATORY AGENDA

  • 21 DEVELOPMENTS NON-FINANCIAL REPORTING

  • 22 SUSTAINABILITY POLICY

  • 22 GOVERNANCE MODEL

  • 23 2021/2024 STRATEGIC PLAN

  • 25 COMMITMENTS

  • 28 UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG)

  • 29 PRINCIPLES OF RESPONSIBLE BANKING (PRB)

  • 30 PARTNERSHIPS

  • 30 MANAGEMENT OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RISKS / ESG

  • 31 SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION (SFDR)

  • 34 RELATIONSHIP WITH STAKEHOLDERS

  • 35 STAKEHOLDER ENGAGEMENT AND MATERIALITY ANALYSIS

  • 37 SMP - 2022 SUSTAINABILITY MASTER PLAN

  • 40 ECONOMIC AND GOVERNANCE RESPONSIBILITY

  • 41 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG)

  • 42 MILLENNIUM NETWORK

  • 45 INNOVATION

  • 47 INFORMATION SECURITY

  • 49 SHAREHOLDERS

  • 49 EMPLOYEES

  • 65 SUPPLIERS

  • 66 ETHICS AND PROFESSIONAL CONDUCT

  • 74 PRODUCTS AND SERVICES

  • 85 SERVICE QUALITY

  • 93 FISCAL POLICY

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Disclaimer

Banco Comercial Português SA published this content on 28 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 March 2023 11:38:11 UTC.


© Publicnow 2023
All news about BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.
07:39aBanco Comercial Português S A : Português, S. A. informs about 2022 Sustainability Report
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03/27Banco Comercial Português informs about 2022 Annual Report
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03/21Banco Comercial Português, S.A. informs about notice of acquisition of securities
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Sales 2022 2 800 M 3 019 M 3 019 M
Net income 2022 193 M 208 M 208 M
Net Debt 2022 - - -
P/E ratio 2022 17,0x
Yield 2022 -
Capitalization 2 863 M 3 086 M 3 086 M
Capi. / Sales 2022 1,02x
Capi. / Sales 2023 0,94x
Nbr of Employees 15 743
Free-Float 48,5%
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Number of Analysts 10
Last Close Price 0,19 €
Average target price 0,26 €
Spread / Average Target 36,7%
EPS Revisions
Managers and Directors
Miguel Maya Dias Pinheiro Third Vice Chairman & Chief Executive Officer
Nuno Manuel da Silva Amado Chairman
Pedro Manuel Francisco da Silva Dias Group Compliance Officer
Cidália Maria da Mota Lopes Independent Non-Executive Director
Teófilo Cesar Ferreira da Fonseca Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.29.37%3 086
JPMORGAN CHASE & CO.-6.85%378 192
BANK OF AMERICA CORPORATION-13.98%227 900
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED3.98%220 870
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION2.05%161 105
WELLS FARGO & COMPANY-12.25%141 527
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