Banco Comercial Português S A : Português, S. A. informs about 2022 Sustainability Report

2022 SUSTAINABILITY REPORT
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Table of contents
07 JOINT MESSAGE OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND OF THE CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
09 VALUE CREATION
11 SUMMARY OF INDICATORS
14 MAIN EVENTS
18 INTRODUCTION
19 SUSTAINABILITY REPORT
20 EUROPEAN REGULATORY AGENDA
21 DEVELOPMENTS NON-FINANCIAL REPORTING
22 SUSTAINABILITY POLICY
22 GOVERNANCE MODEL
23 2021/2024 STRATEGIC PLAN
25 COMMITMENTS
28 UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG)
29 PRINCIPLES OF RESPONSIBLE BANKING (PRB)
30 PARTNERSHIPS
30 MANAGEMENT OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RISKS / ESG
31 SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION (SFDR)
34 RELATIONSHIP WITH STAKEHOLDERS
35 STAKEHOLDER ENGAGEMENT AND MATERIALITY ANALYSIS
37 SMP - 2022 SUSTAINABILITY MASTER PLAN
40 ECONOMIC AND GOVERNANCE RESPONSIBILITY
41 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG)
42 MILLENNIUM NETWORK
45 INNOVATION
47 INFORMATION SECURITY
49 SHAREHOLDERS
49 EMPLOYEES
65 SUPPLIERS
66 ETHICS AND PROFESSIONAL CONDUCT
74 PRODUCTS AND SERVICES
85 SERVICE QUALITY
93 FISCAL POLICY
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Banco Comercial Português SA published this content on 28 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 March 2023 11:38:11 UTC.