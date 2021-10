Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S A : BALANCE SHEET BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DECEMBER 2020 - AUGUST 2021 - Form 6-K

BALANCE SHEET BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DECEMBER 2020 - AUGUST 2021 (In Thousand Balboas) * SEPTEMBER 27th 2021

Absolute 2020 2021 Variation % December January February March April May June July August September October November December LIQUID ASSETS -238,078.43 -27.58 863,329.80 973,999.76 725,412.42 818,997.21 703,438.43 710,506.58 823,031.35 711,933.90 625,251.37 0.00 0.00 0.00 0.00 Local Deposits in Banks -947.66 -28.97 3,271.00 2,692.47 1,803.36 1,704.33 1,102.02 2,755.11 3,073.06 2,787.98 2,323.35 0.00 0.00 0.00 0.00 Demand -2,547.66 -77.89 3,271.00 2,692.47 1,803.36 1,704.33 1,102.02 1,155.11 1,473.06 1,187.98 723.35 0.00 0.00 0.00 0.00 Time 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Foreign Deposits in Banks -237,130.77 -27.57 860,058.79 971,307.28 723,609.06 817,292.88 702,336.40 707,751.46 819,958.29 709,145.92 622,928.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Demand -187,130.77 -24.62 760,058.79 721,307.28 573,609.06 717,292.88 502,336.40 557,751.46 719,958.29 629,145.92 572,928.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Time -50,000.00 -50.00 100,000.00 250,000.00 150,000.00 100,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 80,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Less Allowance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Foreign 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Others 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CREDIT PORTFOLIO 164,365.82 3.37 4,875,526.80 4,443,693.35 4,791,428.85 5,027,937.67 5,419,852.28 5,507,882.38 5,190,706.22 5,195,239.26 5,039,892.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Local -20,950.33 -5.18 404,704.76 396,478.41 417,268.63 414,989.00 440,552.58 435,328.87 414,181.31 407,190.08 383,754.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Foreign 182,852.59 4.05 4,511,635.69 4,086,655.30 4,413,467.68 4,653,279.38 5,021,670.71 5,115,357.49 4,817,490.09 4,827,911.93 4,694,488.28 0.00 0.00 0.00 0.00 Less Allowance -2,463.57 -6.04 40,813.66 39,440.37 39,307.46 40,330.72 42,371.00 42,803.98 40,965.19 39,862.75 38,350.09 0.00 0.00 0.00 0.00 Local 557.67 9.24 6,034.06 6,038.58 6,071.28 5,893.40 6,346.28 6,745.17 6,693.10 6,624.72 6,591.73 0.00 0.00 0.00 0.00 Foreign -3,021.24 -8.69 34,779.59 33,401.79 33,236.18 34,437.32 36,024.72 36,058.81 34,272.09 33,238.03 31,758.36 0.00 0.00 0.00 0.00 INVESTMENT SECURITIES 315,143.50 77.34 407,468.73 402,532.00 429,020.97 401,170.30 457,706.32 449,626.13 534,628.78 547,886.82 722,612.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Local 3,278.30 31.52 10,400.00 10,400.00 10,498.00 10,413.00 10,413.00 10,413.00 13,693.92 13,686.11 13,678.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Foreign 312,943.16 78.72 397,563.72 392,593.14 419,099.67 391,289.10 448,027.92 439,929.42 521,823.77 535,112.79 710,506.88 0.00 0.00 0.00 0.00 Less Allowance 1,077.96 217.77 494.99 461.14 576.70 531.79 734.60 716.28 888.91 912.07 1,572.95 0.00 0.00 0.00 0.00 Local 6.66 31.86 20.91 20.94 21.12 20.94 20.97 20.95 27.55 27.59 27.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Foreign 1,071.30 225.98 474.08 440.20 555.58 510.85 713.64 695.34 861.36 884.49 1,545.37 0.00 0.00 0.00 0.00 OTHER ASSETS -29,124.53 -17.96 162,144.38 100,205.13 105,881.04 146,543.10 143,648.30 121,339.99 188,527.44 186,489.52 133,019.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Local -6,060.52 -17.89 33,873.57 34,657.89 35,529.09 33,254.58 30,264.38 29,952.58 26,729.30 26,883.93 27,813.05 0.00 0.00 0.00 0.00 Foreign -23,064.01 -17.98 128,270.81 65,547.24 70,351.95 113,288.51 113,383.92 91,387.41 161,798.15 159,605.59 105,206.80 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL ASSETS 212,306.37 3.37 6,308,469.70 5,920,430.24 6,051,743.28 6,394,648.28 6,724,645.32 6,789,355.08 6,736,893.79 6,641,549.51 6,520,776.07 0.00 0.00 0.00 0.00 DEPOSITS 80,828.18 2.58 3,138,900.22 3,132,147.52 3,035,803.33 3,185,747.04 3,330,755.66 3,385,746.55 3,346,189.17 3,298,088.82 3,219,728.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Local 64,504.78 10.82 596,272.05 598,569.30 653,536.84 681,282.76 703,554.39 689,202.17 707,738.56 666,221.59 660,776.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Government 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Customers 57,426.50 22.77 252,242.29 257,244.34 284,254.78 299,987.66 312,541.12 317,147.88 335,152.87 298,156.59 309,668.79 0.00 0.00 0.00 0.00 Demand -30.05 -0.48 6,266.87 6,268.21 6,269.41 7,600.06 6,652.00 6,253.39 6,237.94 6,238.71 6,236.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Time 57,456.55 23.36 245,975.42 250,976.13 277,985.37 292,387.60 305,889.12 310,894.50 328,914.93 291,917.88 303,431.96 0.00 0.00 0.00 0.00 Savings 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 From Banks 7,078.28 2.06 344,029.76 341,324.96 369,282.05 381,295.10 391,013.27 372,054.29 372,585.68 368,065.00 351,108.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Demand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Time 7,078.28 2.06 344,029.76 341,324.96 369,282.05 381,295.10 391,013.27 372,054.29 372,585.68 368,065.00 351,108.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Foreign 16,323.40 0.64 2,542,628.17 2,533,578.22 2,382,266.49 2,504,464.28 2,627,201.27 2,696,544.37 2,638,450.62 2,631,867.23 2,558,951.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Government 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Customers -127,629.10 -31.44 405,921.32 396,997.41 428,964.05 432,557.24 435,287.44 288,490.96 276,603.79 294,285.85 278,292.22 0.00 0.00 0.00 0.00 Demand 2,440.04 612.28 398.52 398.60 1,868.08 409.17 2,261.92 3,080.03 5,169.30 4,823.61 2,838.56 0.00 0.00 0.00 0.00 Time -130,069.14 -32.07 405,522.80 396,598.82 427,095.96 432,148.07 433,025.53 285,410.93 271,434.49 289,462.24 275,453.66 0.00 0.00 0.00 0.00 Savings 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 From Banks 143,952.50 6.74 2,136,706.85 2,136,580.81 1,953,302.45 2,071,907.03 2,191,913.83 2,408,053.41 2,361,846.83 2,337,581.38 2,280,659.35 0.00 0.00 0.00 0.00 Demand 283,625.13 172.95 163,995.00 170,557.16 288,384.81 347,291.44 375,215.89 340,187.09 305,606.94 298,146.16 447,620.13 0.00 0.00 0.00 0.00 Time -139,672.63 -7.08 1,972,711.85 1,966,023.65 1,664,917.64 1,724,615.59 1,816,697.94 2,067,866.31 2,056,239.88 2,039,435.22 1,833,039.22 0.00 0.00 0.00 0.00 BORROWINGS 133,459.10 6.69 1,995,619.59 1,655,268.17 1,862,128.58 2,025,888.24 2,201,647.88 2,241,457.74 2,154,297.58 2,105,398.45 2,129,078.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Local -17,765.85 -100.00 17,765.85 17,685.71 17,605.27 17,524.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Foreign 151,224.95 7.65 1,977,853.74 1,637,582.47 1,844,523.31 2,008,363.71 2,201,647.88 2,241,457.74 2,154,297.58 2,105,398.45 2,129,078.70 0.00 0.00 0.00 0.00 OTHER LIABILITIES 12,853.26 10.37 123,907.03 76,801.97 104,590.00 133,957.92 141,118.72 118,464.54 193,303.83 195,271.50 136,760.29 0.00 0.00 0.00 0.00 Local 10,904.74 78.40 13,909.20 11,786.54 23,122.55 11,285.30 27,809.83 37,232.64 27,148.05 28,707.58 24,813.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Foreign 1,948.53 1.77 109,997.83 65,015.44 81,467.45 122,672.61 113,308.89 81,231.90 166,155.78 166,563.92 111,946.35 0.00 0.00 0.00 0.00 STOCKHOLDERS´ EQUITY -14,834.18 -1.41 1,050,042.87 1,056,212.57 1,049,221.37 1,049,055.08 1,051,123.06 1,043,686.26 1,043,103.21 1,042,790.73 1,035,208.69 0.00 0.00 0.00 0.00 Capital -17,207.59 -5.03 342,255.78 342,396.03 342,501.10 342,693.63 342,845.36 341,352.92 336,942.87 331,875.25 325,048.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Capital Reserves 0.00 0.00 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 0.00 0.00 0.00 0.00 Other Reserves 46.89 0.03 135,971.68 135,727.17 134,141.16 131,099.79 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Dynamic Provision 0.00 0.00 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Other Reserves 46.89 -100.00 -46.89 -291.41 -1,877.42 -4,918.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Retained Earnings 35,808.55 8.71 410,889.16 476,302.73 466,377.06 466,377.06 466,377.06 456,435.64 456,435.64 456,435.64 446,697.72 0.00 0.00 0.00 0.00 Net Income -25,042.77 -38.28 65,413.57 6,226.40 10,696.00 13,522.16 16,140.52 20,475.39 27,627.15 32,623.13 40,370.79 0.00 0.00 0.00 0.00 Gain or Loss in Securities available for sale -8,439.26 -2,789.64 302.52 350.08 295.90 152.29 -5,468.61 -5,806.42 -9,131.17 -9,372.01 -8,136.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Subordinated Debt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LIABILITIES AND STOCKHOLDER'S EQUITY 212,306.37 3.37 6,308,469.70 5,920,430.24 6,051,743.28 6,394,648.28 6,724,645.32 6,789,355.08 6,736,893.79 6,641,549.51 6,520,776.07 0.00 0.00 0.00 0.00

*Monetary unit at par and equivalent with US$ dollars.

This is a translation from Spanish original version, taken from the monthly publication of the Superintendency of Banks of Panama

(website: http://www.superbancos.gob.pa).

NOTE: THE FINANCIAL INFORMATION INCLUDED IN THIS FORM 6-K HAS BEEN PREPARED ON A NON-CONSOLIDATED BASIS AND EXCLUDES FINANCIAL INFORMATION FOR BLADEX HOLDINGS INC., BLADEX REPRESENTACAO LTDA., BLX SOLUCIONES S.A. DE C.V., AND BLADEX DEVELOPMENT CORP., AS REQUIRED BY THE LAWS AND REGULATIONS APPLICABLE TO BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. ("BLADEX") IN PANAMA, COUNTRY OF INCORPORATION WHERE BLADEX IS REGULATED AS A BANK WITH A GENERAL LICENSE . WE PROVIDE CONSOLIDATED ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS IN OUR ANNUAL REPORT ON FORM 20-F FOR EACH FISCAL YEAR. THE NON-CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY DIFFER MATERIALLY FROM OUR CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE SAME PERIOD.

SEPTEMBER 27th 2021 INCOME STATEMENT BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DECEMBER 2020 - AUGUST 2021 (In Thousand Balboas) *

2020 2021 December January February March April May June July August September October November December Year to date Interest Income 180,973.49 11,973.89 9,698.99 11,245.55 10,912.04 12,001.72 11,249.90 11,387.84 11,811.19 0.00 0.00 0.00 0.00 90,281.13 Loans 172,548.07 11,368.51 9,193.47 10,358.83 10,372.75 11,148.01 10,461.71 10,579.85 10,860.32 0.00 0.00 0.00 0.00 84,343.44 Deposits 4,894.79 155.34 106.47 98.90 93.05 68.49 94.84 101.88 86.41 0.00 0.00 0.00 0.00 805.38 Investments 3,530.63 450.05 399.05 787.82 446.24 785.22 693.36 706.11 864.47 0.00 0.00 0.00 0.00 5,132.31 Financial Leases 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Other Income 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Interest Expense 89,100.35 5,533.22 4,215.91 4,428.78 4,440.26 4,507.54 4,376.88 4,291.86 4,229.69 0.00 0.00 0.00 0.00 36,024.14 Interest 88,516.72 5,487.97 4,161.97 4,372.23 4,392.67 4,454.72 4,317.51 4,263.73 4,191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,641.80 Commissions 583.62 45.25 53.94 56.55 47.59 52.82 59.37 28.12 38.69 0.00 0.00 0.00 0.00 382.34 Net Interest Income 91,873.14 6,440.68 5,483.09 6,816.77 6,471.78 7,494.17 6,873.02 7,095.98 7,581.50 0.00 0.00 0.00 0.00 54,256.99 Other Income 239,283.49 27,899.25 20,368.16 20,943.81 14,400.95 15,969.26 12,352.08 5,318.48 9,464.81 0.00 0.00 0.00 0.00 126,716.81 Commissions 10,998.40 1,029.26 940.46 1,225.33 1,310.56 1,225.34 1,894.58 1,246.85 2,341.66 0.00 0.00 0.00 0.00 11,214.06 Foreign currency operations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dividends 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Other Income 228,285.09 26,869.98 19,427.70 19,718.48 13,090.39 14,743.92 10,457.50 4,071.63 7,123.15 0.00 0.00 0.00 0.00 115,502.75 Operating Income 331,156.63 34,339.92 25,851.25 27,760.58 20,872.73 23,463.44 19,225.10 12,414.46 17,046.32 0.00 0.00 0.00 0.00 180,973.80 Operating Expenses 267,207.01 29,037.76 21,690.97 24,051.92 16,301.34 18,183.92 13,566.27 8,313.22 10,212.87 0.00 0.00 0.00 0.00 141,358.27 Administrative expenses 24,995.11 1,666.54 1,782.10 3,340.15 1,981.06 1,205.25 2,195.98 2,365.65 2,522.61 0.00 0.00 0.00 0.00 17,059.34 General expenses 4,360.03 168.77 210.34 216.77 1,016.32 1,994.95 683.36 949.40 751.81 0.00 0.00 0.00 0.00 5,991.71 Depreciation 3,426.01 330.25 305.52 305.36 314.61 308.78 306.85 235.31 235.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2,342.50 Other expenses 234,425.85 26,872.21 19,393.02 20,189.64 12,989.34 14,674.95 10,380.08 4,762.86 6,702.62 0.00 0.00 0.00 0.00 115,964.72 Net Income before provision for loan losses 63,949.62 5,302.16 4,160.28 3,708.67 4,571.40 5,279.52 5,658.83 4,101.24 6,833.44 0.00 0.00 0.00 0.00 39,615.53 Provision for loan losses -1,463.95 -924.24 -309.32 882.51 1,931.98 944.65 -1,492.92 -894.74 -914.22 0.00 0.00 0.00 0.00 -776.31 Net Income 65,413.57 6,226.40 4,469.60 2,826.16 2,639.42 4,334.87 7,151.76 4,995.98 7,747.66 0.00 0.00 0.00 0.00 40,391.85

*Monetary unit at par and equivalent with US$ dollars.

This is a translation from Spanish original version, taken from the monthly publication of the Superintendency of Banks of Panama

(website: http://www.superbancos.gob.pa).

NOTA: LA INFORMACION INCLUIDA EN EL PRESENTE REPORTE 6-K FUE PREPARADA EN UNA BASE NO CONSOLIDADA Y EXCLUYE LA INFORMACION FINANCIERA DE BLADEX HOLDINGS INC., BLADEX REPRESENTACAO LTDA., BLX SOLUCIONES S.A. DE C.V., Y BLADEX DEVELOPMENT CORP., SEGUN LO EXIGIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES A LAS CUALES ESTAMOS SUJETOS EN PANAMA, EL PAIS DONDE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA CONSTITUIDA Y DONDE ESTAMOS REGULADOS COMO UNA INSTITUCION FINANCIERA. PROPORCIONAMOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES CONSOLIDADOS EN EL REPORTE 20-F QUE SE PRESENTA PARA CADA AÑO FISCAL ANTE EL SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. LA INFORMACION FINANCIERA NO CONSOLIDADA CONTENIDA EN EL PRESENTE PODRA SER SUBSTANCIALMENTE DIFERENTE DE NUESTROS RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PARA EL MISMO PERIODO.

27 DE SEPTIEMBRE 2021 BALANCE DE SITUACION BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE DICIEMBRE 2020 A AGOSTO 2021 (En Miles de Balboas) *

2020 2021 Variación Absoluta % Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ACTIVOS LIQUIDOS -238,078.43 -27.58 863,329.80 973,999.76 725,412.42 818,997.21 703,438.43 710,506.58 823,031.35 711,933.90 625,251.37 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósitos Locales en Bancos -947.66 -28.97 3,271.00 2,692.47 1,803.36 1,704.33 1,102.02 2,755.11 3,073.06 2,787.98 2,323.35 0.00 0.00 0.00 0.00 A la Vista -2,547.66 -77.89 3,271.00 2,692.47 1,803.36 1,704.33 1,102.02 1,155.11 1,473.06 1,187.98 723.35 0.00 0.00 0.00 0.00 A Plazo 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósitos Extranjeros en Bancos -237,130.77 -27.57 860,058.79 971,307.28 723,609.06 817,292.88 702,336.40 707,751.46 819,958.29 709,145.92 622,928.02 0.00 0.00 0.00 0.00 A la Vista -187,130.77 -24.62 760,058.79 721,307.28 573,609.06 717,292.88 502,336.40 557,751.46 719,958.29 629,145.92 572,928.02 0.00 0.00 0.00 0.00 A Plazo -50,000.00 -50.00 100,000.00 250,000.00 150,000.00 100,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 80,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Menos Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Extranjero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CARTERA CREDITICIA 164,365.82 3.37 4,875,526.80 4,443,693.35 4,791,428.85 5,027,937.67 5,419,852.28 5,507,882.38 5,190,706.22 5,195,239.26 5,039,892.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Locales -20,950.33 -5.18 404,704.76 396,478.41 417,268.63 414,989.00 440,552.58 435,328.87 414,181.31 407,190.08 383,754.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Extranjero 182,852.59 4.05 4,511,635.69 4,086,655.30 4,413,467.68 4,653,279.38 5,021,670.71 5,115,357.49 4,817,490.09 4,827,911.93 4,694,488.28 0.00 0.00 0.00 0.00 Menos Provisiones -2,463.57 -6.04 40,813.66 39,440.37 39,307.46 40,330.72 42,371.00 42,803.98 40,965.19 39,862.75 38,350.09 0.00 0.00 0.00 0.00 Locales 557.67 9.24 6,034.06 6,038.58 6,071.28 5,893.40 6,346.28 6,745.17 6,693.10 6,624.72 6,591.73 0.00 0.00 0.00 0.00 Extranjero -3,021.24 -8.69 34,779.59 33,401.79 33,236.18 34,437.32 36,024.72 36,058.81 34,272.09 33,238.03 31,758.36 0.00 0.00 0.00 0.00 INVERSIONES EN VALORES 315,143.50 77.34 407,468.73 402,532.00 429,020.97 401,170.30 457,706.32 449,626.13 534,628.78 547,886.82 722,612.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Locales 3,278.30 31.52 10,400.00 10,400.00 10,498.00 10,413.00 10,413.00 10,413.00 13,693.92 13,686.11 13,678.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Extranjero 312,943.16 78.72 397,563.72 392,593.14 419,099.67 391,289.10 448,027.92 439,929.42 521,823.77 535,112.79 710,506.88 0.00 0.00 0.00 0.00 Menos Provisiones 1,077.96 217.77 494.99 461.14 576.70 531.79 734.60 716.28 888.91 912.07 1,572.95 0.00 0.00 0.00 0.00 Locales 6.66 31.86 20.91 20.94 21.12 20.94 20.97 20.95 27.55 27.59 27.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Extranjero 1,071.30 225.98 474.08 440.20 555.58 510.85 713.64 695.34 861.36 884.49 1,545.37 0.00 0.00 0.00 0.00 OTROS ACTIVOS -29,124.53 -17.96 162,144.38 100,205.13 105,881.04 146,543.10 143,648.30 121,339.99 188,527.44 186,489.52 133,019.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Locales -6,060.52 -17.89 33,873.57 34,657.89 35,529.09 33,254.58 30,264.38 29,952.58 26,729.30 26,883.93 27,813.05 0.00 0.00 0.00 0.00 Extranjero -23,064.01 -17.98 128,270.81 65,547.24 70,351.95 113,288.51 113,383.92 91,387.41 161,798.15 159,605.59 105,206.80 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DE ACTIVOS 212,306.37 3.37 6,308,469.70 5,920,430.24 6,051,743.28 6,394,648.28 6,724,645.32 6,789,355.08 6,736,893.79 6,641,549.51 6,520,776.07 0.00 0.00 0.00 0.00 DEPOSITOS 80,828.18 2.58 3,138,900.22 3,132,147.52 3,035,803.33 3,185,747.04 3,330,755.66 3,385,746.55 3,346,189.17 3,298,088.82 3,219,728.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Locales 64,504.78 10.82 596,272.05 598,569.30 653,536.84 681,282.76 703,554.39 689,202.17 707,738.56 666,221.59 660,776.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Oficiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 De Particulares 57,426.50 22.77 252,242.29 257,244.34 284,254.78 299,987.66 312,541.12 317,147.88 335,152.87 298,156.59 309,668.79 0.00 0.00 0.00 0.00 A la Vista -30.05 -0.48 6,266.87 6,268.21 6,269.41 7,600.06 6,652.00 6,253.39 6,237.94 6,238.71 6,236.83 0.00 0.00 0.00 0.00 A Plazo 57,456.55 23.36 245,975.42 250,976.13 277,985.37 292,387.60 305,889.12 310,894.50 328,914.93 291,917.88 303,431.96 0.00 0.00 0.00 0.00 De Ahorros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 De Bancos 7,078.28 2.06 344,029.76 341,324.96 369,282.05 381,295.10 391,013.27 372,054.29 372,585.68 368,065.00 351,108.04 0.00 0.00 0.00 0.00 A la Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A Plazo 7,078.28 2.06 344,029.76 341,324.96 369,282.05 381,295.10 391,013.27 372,054.29 372,585.68 368,065.00 351,108.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Extranjero 16,323.40 0.64 2,542,628.17 2,533,578.22 2,382,266.49 2,504,464.28 2,627,201.27 2,696,544.37 2,638,450.62 2,631,867.23 2,558,951.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Oficiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 De Particulares -127,629.10 -31.44 405,921.32 396,997.41 428,964.05 432,557.24 435,287.44 288,490.96 276,603.79 294,285.85 278,292.22 0.00 0.00 0.00 0.00 A la Vista 2,440.04 612.28 398.52 398.60 1,868.08 409.17 2,261.92 3,080.03 5,169.30 4,823.61 2,838.56 0.00 0.00 0.00 0.00 A Plazo -130,069.14 -32.07 405,522.80 396,598.82 427,095.96 432,148.07 433,025.53 285,410.93 271,434.49 289,462.24 275,453.66 0.00 0.00 0.00 0.00 De Ahorros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 De Bancos 143,952.50 6.74 2,136,706.85 2,136,580.81 1,953,302.45 2,071,907.03 2,191,913.83 2,408,053.41 2,361,846.83 2,337,581.38 2,280,659.35 0.00 0.00 0.00 0.00 A la Vista 283,625.13 172.95 163,995.00 170,557.16 288,384.81 347,291.44 375,215.89 340,187.09 305,606.94 298,146.16 447,620.13 0.00 0.00 0.00 0.00 A Plazo -139,672.63 -7.08 1,972,711.85 1,966,023.65 1,664,917.64 1,724,615.59 1,816,697.94 2,067,866.31 2,056,239.88 2,039,435.22 1,833,039.22 0.00 0.00 0.00 0.00 OBLIGACIONES 133,459.10 6.69 1,995,619.59 1,655,268.17 1,862,128.58 2,025,888.24 2,201,647.88 2,241,457.74 2,154,297.58 2,105,398.45 2,129,078.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Locales -17,765.85 -100.00 17,765.85 17,685.71 17,605.27 17,524.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Extranjero 151,224.95 7.65 1,977,853.74 1,637,582.47 1,844,523.31 2,008,363.71 2,201,647.88 2,241,457.74 2,154,297.58 2,105,398.45 2,129,078.70 0.00 0.00 0.00 0.00 OTROS PASIVOS 12,853.26 10.37 123,907.03 76,801.97 104,590.00 133,957.92 141,118.72 118,464.54 193,303.83 195,271.50 136,760.29 0.00 0.00 0.00 0.00 Locales 10,904.74 78.40 13,909.20 11,786.54 23,122.55 11,285.30 27,809.83 37,232.64 27,148.05 28,707.58 24,813.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Extranjero 1,948.53 1.77 109,997.83 65,015.44 81,467.45 122,672.61 113,308.89 81,231.90 166,155.78 166,563.92 111,946.35 0.00 0.00 0.00 0.00 PATRIMONIO -14,834.18 -1.41 1,050,042.87 1,056,212.57 1,049,221.37 1,049,055.08 1,051,123.06 1,043,686.26 1,043,103.21 1,042,790.73 1,035,208.69 0.00 0.00 0.00 0.00 Capital -17,207.59 -5.03 342,255.78 342,396.03 342,501.10 342,693.63 342,845.36 341,352.92 336,942.87 331,875.25 325,048.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Reservas de Capital 0.00 0.00 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras Reservas 46.89 0.03 135,971.68 135,727.17 134,141.16 131,099.79 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Provisiones Dinámicas 0.00 0.00 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras Reservas 46.89 -100.00 -46.89 -291.41 -1,877.42 -4,918.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Utilidad de Periodos Anteriores 35,808.55 8.71 410,889.16 476,302.73 466,377.06 466,377.06 466,377.06 456,435.64 456,435.64 456,435.64 446,697.72 0.00 0.00 0.00 0.00 Utilidad de Periodo -25,042.77 -38.28 65,413.57 6,226.40 10,696.00 13,522.16 16,140.52 20,475.39 27,627.15 32,623.13 40,370.79 0.00 0.00 0.00 0.00 Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la venta -8,439.26 -2789.64 302.52 350.08 295.90 152.29 -5,468.61 -5,806.42 -9,131.17 -9,372.01 -8,136.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Deuda Subordinada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PASIVO Y PATRIMONIO 212,306.37 3.37 6,308,469.70 5,920,430.24 6,051,743.28 6,394,648.28 6,724,645.32 6,789,355.08 6,736,893.79 6,641,549.51 6,520,776.07 0.00 0.00 0.00 0.00

*La unidad monetaria es par y equivalentes con el US$ dólar.

Esta es una copia de la versión original, tomada de la publicación mensual de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

(sitioweb: http://www.superbancos.gob.pa).

NOTA: LA INFORMACION INCLUIDA EN EL PRESENTE REPORTE 6-K FUE PREPARADA EN UNA BASE NO CONSOLIDADA Y EXCLUYE LA INFORMACION FINANCIERA DE BLADEX HOLDINGS INC., BLADEX REPRESENTACAO LTDA., BLX SOLUCIONES S.A DE C.V., BLADEX DEVELOPMENT CORP., SEGUN LO EXIGIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES A LAS CUALES ESTAMOS SUJETOS EN PANAMA, EL PAIS DONDE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA CONSTITUIDA Y DONDE ESTAMOS REGULADOS COMO UNA INSTITUCION FINANCIERA. PROPORCIONAMOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES CONSOLIDADOS EN EL REPORTE 20-F QUE SE PRESENTA PARA CADA AÑO FISCAL ANTE EL SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. LA INFORMACION FINANCIERA NO CONSOLIDADA CONTENIDA EN EL PRESENTE PODRA SER SUBSTANCIALMENTE DIFERENTE DE NUESTROS RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PARA EL MISMO PERIODO.

27 DE SEPTIEMBRE 2021 ESTADO DE RESULTADO BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE DICIEMBRE 2020 A AGOSTO 2021 (En Miles de Balboas) *

2020 2021 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado Ingresos Por Intereses 180,973.49 11,973.89 9,698.99 11,245.55 10,912.04 12,001.72 11,249.90 11,387.84 11,811.19 0.00 0.00 0.00 0.00 90,281.13 Préstamos 172,548.07 11,368.51 9,193.47 10,358.83 10,372.75 11,148.01 10,461.71 10,579.85 10,860.32 0.00 0.00 0.00 0.00 84,343.44 Depósitos 4,894.79 155.34 106.47 98.90 93.05 68.49 94.84 101.88 86.41 0.00 0.00 0.00 0.00 805.38 Inversiones 3,530.63 450.05 399.05 787.82 446.24 785.22 693.36 706.11 864.47 0.00 0.00 0.00 0.00 5,132.31 Arrendamiento Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Egresos de Operaciones 89,100.35 5,533.22 4,215.91 4,428.78 4,440.26 4,507.54 4,376.88 4,291.86 4,229.69 0.00 0.00 0.00 0.00 36,024.14 Intereses Pagados 88,516.72 5,487.97 4,161.97 4,372.23 4,392.67 4,454.72 4,317.51 4,263.73 4,191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,641.80 Comisiones 583.62 45.25 53.94 56.55 47.59 52.82 59.37 28.12 38.69 0.00 0.00 0.00 0.00 382.34 Ingreso Neto de Intereses 91,873.14 6,440.68 5,483.09 6,816.77 6,471.78 7,494.17 6,873.02 7,095.98 7,581.50 0.00 0.00 0.00 0.00 54,256.99 Otros Ingresos 239,283.49 27,899.25 20,368.16 20,943.81 14,400.95 15,969.26 12,352.08 5,318.48 9,464.81 0.00 0.00 0.00 0.00 126,716.81 Comisiones 10,998.40 1,029.26 940.46 1,225.33 1,310.56 1,225.34 1,894.58 1,246.85 2,341.66 0.00 0.00 0.00 0.00 11,214.06 Operaciones con Divisas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros ingresos 228,285.09 26,869.98 19,427.70 19,718.48 13,090.39 14,743.92 10,457.50 4,071.63 7,123.15 0.00 0.00 0.00 0.00 115,502.75 Ingresos de Operaciones 331,156.63 34,339.92 25,851.25 27,760.58 20,872.73 23,463.44 19,225.10 12,414.46 17,046.32 0.00 0.00 0.00 0.00 180,973.80 Egresos Generales 267,207.01 29,037.76 21,690.97 24,051.92 16,301.34 18,183.92 13,566.27 8,313.22 10,212.87 0.00 0.00 0.00 0.00 141,358.27 Gastos Administrativos 24,995.11 1,666.54 1,782.10 3,340.15 1,981.06 1,205.25 2,195.98 2,365.65 2,522.61 0.00 0.00 0.00 0.00 17,059.34 Gastos Generales 4,360.03 168.77 210.34 216.77 1,016.32 1,994.95 683.36 949.40 751.81 0.00 0.00 0.00 0.00 5,991.71 Gastos de Depreciación 3,426.01 330.25 305.52 305.36 314.61 308.78 306.85 235.31 235.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2,342.50 Otros Gastos 234,425.85 26,872.21 19,393.02 20,189.64 12,989.34 14,674.95 10,380.08 4,762.86 6,702.62 0.00 0.00 0.00 0.00 115,964.72 Utilidad antes de Provisiones 63,949.62 5,302.16 4,160.28 3,708.67 4,571.40 5,279.52 5,658.83 4,101.24 6,833.44 0.00 0.00 0.00 0.00 39,615.53 Provisiones por Cuentas Malas -1,463.95 -924.24 -309.32 882.51 1,931.98 944.65 -1,492.92 -894.74 -914.22 0.00 0.00 0.00 0.00 -776.31 Utilidad del Periodo 65,413.57 6,226.40 4,469.60 2,826.16 2,639.42 4,334.87 7,151.76 4,995.98 7,747.66 0.00 0.00 0.00 0.00 40,391.85

*La unidad monetaria es par y equivalentes con el US$ dólar.

Esta es una copia de la versión original, tomada de la publicación mensual de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

(sitioweb: http://www.superbancos.gob.pa).