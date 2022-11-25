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    BSANTANDER   CLP1506A1070

BANCO SANTANDER-CHILE

(BSANTANDER)
  Report
End-of-day quote Santiago Stock Exchange  -  2022-11-23
33.40 CLP   -0.89%
10:44aBanco Santander Chile : Financial Statements (English) 8.6 MB
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07:24aBanco Santander Chile : Communication of Material Fact - Form 6-K
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Banco Santander Chile : Financial Statements (English) 8.6 MB

11/25/2022 | 10:44am EST
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INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For the periods ending September 30, 2022 and 2021, and December 31 and opening balances as of January 1, 2021

CONTENTS

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION..........................................................................................................................................................................................

3

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME....................................................................................................................................................................................................................

5

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME ................................................................................................................................................................

7

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS ..........................................................................................................................................................................................................

8

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY ............................................................................................................................................................................................................

11

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 01 BACKGROUND OF THE INSTITUTION ...............................................................................................................................................................................................................................

12

NOTE 02 BREAKDOWN OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ..........................................................................................................................................................................................

12

NOTE 03 NEW ACCOUNTING PRONOUNCEMENTS ISSUED AND ADOPTED OR ISSUED AND NOT YET ADOPTED..............................................................................................

46

NOTE 04 ACCOUNTING CHANGES ......................................................................................................................................................................................................................................................

49

NOTE 05 SIGNIFICANT EVENTS .............................................................................................................................................................................................................................................................

59

NOTE 06 BUSINESS SEGMENT ...............................................................................................................................................................................................................................................................

60

NOTE 07 CASH AND CASH EQUIVALENTS ........................................................................................................................................................................................................................................

65

NOTE 08 FINANCIAL ASSETS HELD FOR TRADING WITH CHANGES IN PROFIT AND LOSS ............................................................................................................................................

66

NOTE 09 NON-MARKETABLE FINANCIAL ASSETS MANDATORILY MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS

IN RESULTS ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

68

NOTE 10 FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS ............................................................................................................

69

NOTE 11 FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME .......................................................................................................................................

70

NOTE 12 FINANCIAL DERIVATIVE CONTRACTS FOR HEDGING ACCOUNTING PURPOSES .............................................................................................................................................

76

NOTE 13 FINANCIAL ASSETS AT AMORTISED COST......................................................................................................................................................................................................................

88

NOTE 14 INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND OTHER COMPANIES ......................................................................................................................................................................................

109

NOTE 15 INTANGIBLE ASSETS...............................................................................................................................................................................................................................................................

111

NOTE 16 FIXED ASSETS ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

113

NOTE 17 RIGHT OF USE ASSETS AND OBLIGATION FOR LEASE CONTRACTS ....................................................................................................................................................................

115

NOTE 18 CURRENT AND DEFERRED TAXES .....................................................................................................................................................................................................................................

118

NOTE 19 OTHER ASSETS .........................................................................................................................................................................................................................................................................

125

NOTE 20 NON-CURRENT ASSETS AND DISPOSAL GROUPS HELD FOR SALE AND LIABILITIES INCLUDED IN DISPOSAL GROUPS HELD

FOR SALE ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

126

NOTE 21 FINANCIAL LIABILITIES HELD FOR TRADING AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS .........................................................................................................................

127

NOTE 22 FINANCIAL LIABILITIES AT AMORTISED COST ..............................................................................................................................................................................................................

130

NOTE 23 ISSUED REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS ...........................................................................................................................................................................................................

142

NOTE 24 PROVISIONS FOR CONTINGENCIES .................................................................................................................................................................................................................................

144

NOTE 25 PROVISIONS FOR DIVIDEND, INTEREST PAYMENT AND REVALUATION OF REGULATORY EQUITY FINANCIAL

INSTRUMENTS ISSUED ............................................................................................................................................................................................................................................................................

145

NOTE 26 SPECIAL PROVISIONS FOR CREDIT RISK .........................................................................................................................................................................................................................

146

NOTE 27 OTHER LIABILITIES ..................................................................................................................................................................................................................................................................

148

NOTE 28 EQUITY ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

149

NOTE 29 CONTINGENCIES AND COMMITMENTS .........................................................................................................................................................................................................................

154

NOTE 30 INTEREST INCOME AND EXPENSE ...................................................................................................................................................................................................................................

158

NOTE 31 READJUSTMENT INCOME AND EXPENSE.......................................................................................................................................................................................................................

160

NOTE 32 COMMISSION INCOME AND EXPENSES.........................................................................................................................................................................................................................

162

NOTE 33 NET FINANCIAL INCOME ....................................................................................................................................................................................................................................................

167

NOTE 34 INCOME FROM INVESTMENTS IN COMPANIES ..........................................................................................................................................................................................................

169

NOTE 35 NON-CURRENT ASSETS AND DISPOSAL GROUPS NOT QUALIFYING AS DISCONTINUED OPERATIONS ..............................................................................................

170

NOTE 36 OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES ..............................................................................................................................................................................................................

171

NOTE 37 EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATION EXPENSES ................................................................................................................................................................................................................

172

NOTE 38 ADMINISTRATIVE EXPENSE .................................................................................................................................................................................................................................................

175

NOTE 39 DEPRECIATION AND AMORTISATION.............................................................................................................................................................................................................................

176

NOTE 40 IMPAIRMENT OF NON-FINANCIAL ASSETS...................................................................................................................................................................................................................

177

NOTE 41 CREDIT LOSS EXPENSE ..........................................................................................................................................................................................................................................................

178

NOTE 42 RESULTS FROM DISCONTINUED OPERATIONS ...........................................................................................................................................................................................................

184

NOTE 43 RELATED PARTY DISCLOSURES ..........................................................................................................................................................................................................................................

185

NOTE 44 FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES .........................................................................................................................................................................

192

NOTE 45 MATURITY OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES ACCORDING TO REMAINING MATURITIES ..............................................................................................................

203

NOTE 46 FINANCIAL AND NON-FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES BY CURRENCY ....................................................................................................................................................

206

NOTE 47 RISK MANAGEMENT AND REPORTING...........................................................................................................................................................................................................................

207

NOTE 48 INFORMATION ON REGULATORY CAPITAL AND CAPITAL ADEQUACY INDICATORS ...................................................................................................................................

234

NOTE 49 SUBSEQUENT EVENTS ...........................................................................................................................................................................................................................................................

239

Interim Consolidated Financial Statements September 2022 / Banco Santander -Chile2

Banco Santander-Chile and Affiliates

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

As of

As of

As of

September 30,

December 31,

January 1,

2022

2021

2021

ASSETS

Note

MCh$

MCh$

MCh$

Cash and deposits in banks

7

2,324,386

2,881,558

2,803,288

Cash in the process of collection

7

936,882

390,271

452,963

Financial assets held for trading at fair value through profit or loss

8

17,269,782

9,567,818

8,798,538

Financial derivatives contracts

17,045,454

9,494,471

8,664,820

Debt financial instruments

224,328

73,347

133,718

Other

-

-

-

Non-trading financial assets mandatorily measured at fair value

9

-

-

-

Financial assets designated at fair value through profit or loss

10

-

-

-

Financial assets at fair value through other comprehensive income

11

5,745,250

5,900,796

7,229,639

Debt financial instruments

5,670,725

5,801,378

7,160,325

Other

74,525

99,418

69,314

Financial derivative contracts for hedge accounting

12

1,013,807

629,136

367,265

Financial assets at amortised cost

13

42,656,575

40,262,257

33,364,443

Rights under repurchase and securities lending agreements

-

-

-

Debt financial instruments

4,821,429

4,691,730

-

Interbank loans

55

428

18,920

Loans and receivables from customers - Commercial

17,893,544

17,033,456

16,322,941

Loans and receivables - Mortgage

15,167,964

13,802,214

12,350,544

Loans and receivables from customers - Consumers

4,773,583

4,734,429

4,672,038

Investment in companies

14

42,652

37,695

13,161

Intangible assets

15

97,853

95,411

82,537

Fixed assets

16

171,024

190,290

187,240

Assets with leasing rights

17

180,998

184,528

201,611

Current taxes

18

239

121,534

2,897

Deferred taxes

18

298,251

418,763

405,781

Other assets

19

4,270,029

2,932,813

1,689,107

Non-current assets and disposal groups for sale

20

30,305

22,207

49,749

TOTAL ASSETS

75,038,033

63,635,077

55,648,219

The accompanying notes form an integral part of the consolidated financial statements.

Interim Consolidated Financial Statements September 2022 / Banco Santander -Chile3

Banco Santander-Chile and Affiliates

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

As of

As of

As of

September 30,

December 31,

January 1,

2022

2021

2021

LIABILITIES

Note

MCh$

MCh$

MCh$

Cash in the process of collection

7

823,724

379,934

361,631

Financial liabilities held for trading at fair value through

21

17,071,011

9,507,031

8,569,523

profit or loss

Financial derivatives contracts

17,071,011

9,507,031

8,569,523

Other

-

-

-

Financial liabilities designated at fair value through profit or

10

-

-

-

loss

12

Financial derivative contracts for hedge accounting

2,832,162

1,364,210

449,137

Financial liabilities at amortised cost

22

44,764,385

44,063,540

39,472,047

Deposits and other demand liabilities

14,512,729

17,900,938

14,560,893

Time deposits and other term equivalents

13,776,219

10,131,055

10,581,791

Obligations under repurchase and securities lending

141,284

86,634

969,808

agreements

Interbank borrowing

9,230,732

8,826,583

6,328,599

Debt financial instruments issued

6,901,750

6,935,423

6,846,638

Other financial liabilities

201,671

182,907

184,318

Obligations under leasing contracts

17

140,996

139,795

149,585

Financial instruments of regulatory capital issued

23

2,386,424

2,054,105

1,357,539

Provisions for contingencies

24

167,716

165,546

137,886

Provisions for dividends, payments of interest and

reappreciation of financial instruments of issued regulatory

25

223,141

238,770

155,234

capital

Special provisions for credit risk

26

328,554

288,995

150,678

Current taxes

18

37,220

-

15,874

Deferred taxes

18

-

91,463

430

Other liabilities

27

2,293,698

1,612,411

1,166,051

Liabilities included in disposal groups for sale

20

-

-

-

TOTAL LIABILITIES

71,069,031

59,905,800

51,985,615

EQUITY

Capital

28

891,303

891,303

891,303

Reserves

28

2,815,170

2,557,816

2,350,837

Other comprehensive income accrued income

28

(370,585)

(354,364)

(26,432)

Items that will not be reclassified to profit or loss

584

576

879

Items that may be reclassified to profit or loss

(371,169)

(354,940)

(27,311)

Retained earnings (expense) from prior years

42,837

-

-

Profit (loss) for the year

28

706,849

778,933

517,447

Minus: provisions for dividends, interest payments and

reappreciation of issued financial instruments of regulatory

28

(223,141)

(238,771)

(155,234)

capital

Equity holders of the Bank

3,862,433

3,634,917

3,577,921

Non-controlling interest

106,569

94,360

84,683

TOTAL EQUITY

3,969,002

3,729,277

3,662,604

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

75,038,033

63,635,077

55,648,219

The accompanying notes form an integral part of the consolidated financial statements.

Interim Consolidated Financial Statements September 2022 / Banco Santander -Chile4

Banco Santander-Chile and Affiliates

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME

For the period of 9 months until

The quarter ended

September 30,

September 30,

2022

2021

2022

2021

Note

MCh$

MCh$

MCh$

MCh$

Interest income

30

1,958,166

1,339,471

780,634

451,499

Interest expense

30

(1,485,892)

(238,420)

(661,496)

(91,360)

Net interest income

30

472,274

1,101,051

119,138

360,139

Readjustment income

31

1,020,622

273,391

337,679

107,199

Readjustment expenses

31

(171,489)

(79,797)

(92,962)

(30,191)

Net readjustment income

31

849,133

193,594

244,717

77,008

Commission income

32

533,000

425,442

186,936

156,684

Commission expense

32

(234,040)

(171,906)

(79,945)

(66,737)

Net commission income

32

298,960

253,536

106,991

89,947

Financial result per:

Assets and liabilities for trading

Non-trading financial assets mandatorily measured at fair value through profit or loss

Financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss

Gain or loss on derecognition of financial assets and liabilities at amortised cost and financial assets at fair value through other comprehensive income

Foreign exchange, readjustments and hedge accounting of foreign currencies

Reclassifications of financial assets due to changes in business model Other financial results

33

(22,606)

(20,472)

36,007

(27,501)

33

-

-

-

-

33

-

-

-

-

33

16,814

17,587

701

15,355

33

166,523

97,085

24,767

37,056

33

-

-

-

-

33

-

-

-

-

Net financial result

33

160,731

94,200

61,475

24,910

Results from investments in companies

34

6,249

1,440

1,856

515

Results of non-current assets and disposal groups not qualifying as

35

4,327

799

6,280

(42)

discontinued operations

Other operating income

36

2,619

1,056

1,378

316

TOTAL OPERATING INCOME

1,794,293

1,645,676

541,835

552,793

Expenses from obligations to employee benefits

37

(314,932)

(298,972)

(106,135)

(98,313)

Administrative expenses

38

(226,468)

(203,043)

(82,366)

(67,357)

Depreciation and amortisation

39

(96,177)

(90,465)

(32,094)

(32,141)

Impairment of non-financial assets

40

-

-

-

-

Other operational expenses

36

(87,533)

(83,809)

(29,999)

(41,097)

OTHER OPERATIONAL EXPENSES

(725,110)

(676,289)

(250,594)

(238,908)

OPERATING INCOME BEFORE CREDIT LOSS

1,069,183

969,387

291,241

313,885

The accompanying notes form an integral part of the consolidated financial statements.

Interim Consolidated Financial Statements September 2022 / Banco Santander -Chile5

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Disclaimer

Banco Santander-Chile published this content on 25 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 November 2022 15:43:02 UTC.


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Sales 2022 2 318 B 2 554 M 2 554 M
Net income 2022 869 B 957 M 957 M
Net Debt 2022 - - -
P/E ratio 2022 7,25x
Yield 2022 6,90%
Capitalization 6 294 B 6 934 M 6 934 M
Capi. / Sales 2022 2,71x
Capi. / Sales 2023 2,53x
Nbr of Employees 9 988
Free-Float 32,7%
Chart BANCO SANTANDER-CHILE
Duration : Period :
Banco Santander-Chile Technical Analysis Chart | MarketScreener
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Technical analysis trends BANCO SANTANDER-CHILE
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralBearishBearish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 9
Last Close Price 33,40 CLP
Average target price 44,00 CLP
Spread / Average Target 31,7%
EPS Revisions
Managers and Directors
Román Blanco Reinosa Chief Executive Officer
Emiliano Muratore Raccio Chief Financial Officer
Claudio Melandri Hinojosa Executive Chairman
Ricardo Bartel Manager-Operational Services
Sergio Avila Director-Administration & Costs
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
BANCO SANTANDER-CHILE-2.48%6 934
JPMORGAN CHASE & CO.-13.81%400 324
BANK OF AMERICA CORPORATION-15.46%301 724
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED-13.64%202 538
WELLS FARGO & COMPANY-1.35%180 351
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-14.44%149 591