Banco Santander Chile : Financial Statements (English) 8.6 MB

For the periods ending September 30, 2022 and 2021, and December 31 and opening balances as of January 1, 2021
CONTENTS
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION..........................................................................................................................................................................................
3
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME....................................................................................................................................................................................................................
5
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME ................................................................................................................................................................
7
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS ..........................................................................................................................................................................................................
8
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY ............................................................................................................................................................................................................
11
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 01 BACKGROUND OF THE INSTITUTION ...............................................................................................................................................................................................................................
12
NOTE 02 BREAKDOWN OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ..........................................................................................................................................................................................
12
NOTE 03 NEW ACCOUNTING PRONOUNCEMENTS ISSUED AND ADOPTED OR ISSUED AND NOT YET ADOPTED..............................................................................................
NOTE 06 BUSINESS SEGMENT ...............................................................................................................................................................................................................................................................
60
NOTE 07 CASH AND CASH EQUIVALENTS ........................................................................................................................................................................................................................................
65
NOTE 08 FINANCIAL ASSETS HELD FOR TRADING WITH CHANGES IN PROFIT AND LOSS ............................................................................................................................................
66
NOTE 09 NON-MARKETABLE FINANCIAL ASSETS MANDATORILY MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
IN RESULTS ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
68
NOTE 10 FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS ............................................................................................................
69
NOTE 11 FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME .......................................................................................................................................
70
NOTE 12 FINANCIAL DERIVATIVE CONTRACTS FOR HEDGING ACCOUNTING PURPOSES .............................................................................................................................................
76
NOTE 13 FINANCIAL ASSETS AT AMORTISED COST......................................................................................................................................................................................................................
88
NOTE 14 INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND OTHER COMPANIES ......................................................................................................................................................................................
NOTE 17 RIGHT OF USE ASSETS AND OBLIGATION FOR LEASE CONTRACTS ....................................................................................................................................................................
115
NOTE 18 CURRENT AND DEFERRED TAXES .....................................................................................................................................................................................................................................
118
NOTE 19 OTHER ASSETS .........................................................................................................................................................................................................................................................................
125
NOTE 20 NON-CURRENT ASSETS AND DISPOSAL GROUPS HELD FOR SALE AND LIABILITIES INCLUDED IN DISPOSAL GROUPS HELD
FOR SALE ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
126
NOTE 21 FINANCIAL LIABILITIES HELD FOR TRADING AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS .........................................................................................................................
127
NOTE 22 FINANCIAL LIABILITIES AT AMORTISED COST ..............................................................................................................................................................................................................
130
NOTE 23 ISSUED REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS ...........................................................................................................................................................................................................
142
NOTE 24 PROVISIONS FOR CONTINGENCIES .................................................................................................................................................................................................................................
144
NOTE 25 PROVISIONS FOR DIVIDEND, INTEREST PAYMENT AND REVALUATION OF REGULATORY EQUITY FINANCIAL
NOTE 26 SPECIAL PROVISIONS FOR CREDIT RISK .........................................................................................................................................................................................................................
146
NOTE 27 OTHER LIABILITIES ..................................................................................................................................................................................................................................................................
NOTE 29 CONTINGENCIES AND COMMITMENTS .........................................................................................................................................................................................................................
154
NOTE 30 INTEREST INCOME AND EXPENSE ...................................................................................................................................................................................................................................
158
NOTE 31 READJUSTMENT INCOME AND EXPENSE.......................................................................................................................................................................................................................
160
NOTE 32 COMMISSION INCOME AND EXPENSES.........................................................................................................................................................................................................................
162
NOTE 33 NET FINANCIAL INCOME ....................................................................................................................................................................................................................................................
167
NOTE 34 INCOME FROM INVESTMENTS IN COMPANIES ..........................................................................................................................................................................................................
169
NOTE 35 NON-CURRENT ASSETS AND DISPOSAL GROUPS NOT QUALIFYING AS DISCONTINUED OPERATIONS ..............................................................................................
170
NOTE 36 OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES ..............................................................................................................................................................................................................
NOTE 39 DEPRECIATION AND AMORTISATION.............................................................................................................................................................................................................................
176
NOTE 40 IMPAIRMENT OF NON-FINANCIAL ASSETS...................................................................................................................................................................................................................
177
NOTE 41 CREDIT LOSS EXPENSE ..........................................................................................................................................................................................................................................................
178
NOTE 42 RESULTS FROM DISCONTINUED OPERATIONS ...........................................................................................................................................................................................................
184
NOTE 43 RELATED PARTY DISCLOSURES ..........................................................................................................................................................................................................................................
185
NOTE 44 FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES .........................................................................................................................................................................
192
NOTE 45 MATURITY OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES ACCORDING TO REMAINING MATURITIES ..............................................................................................................
203
NOTE 46 FINANCIAL AND NON-FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES BY CURRENCY ....................................................................................................................................................
206
NOTE 47 RISK MANAGEMENT AND REPORTING...........................................................................................................................................................................................................................
207
NOTE 48 INFORMATION ON REGULATORY CAPITAL AND CAPITAL ADEQUACY INDICATORS ...................................................................................................................................
Banco Santander-Chile published this content on 25 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 November 2022 15:43:02 UTC.