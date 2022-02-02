Santander To Announce Second Dividend Against 2021 Earnings In Weeks, Chairman Says

Feb 2 (Reuters) - Chairman Of Spain's Santander,
Ana Botin:
* SAYS BANK WILL ANNOUNCE IN A COUPLE OF WEEKS THE SECOND
DIVIDEND
AGAINST 2021 EARNINGS
* IN SEPTEMBER, IT ANNOUNCED ITS SHAREHOLDER REMUNERATION
POLICY
FOR 2021, WHICH INCLUDED A TOTAL REMUNERATION OF AROUND 40% OF
THE GROUP'S UNDERLYING PROFIT, SPLIT IN EQUAL PARTS BETWEEN CASH
DIVIDENDS AND SHARE BUY-BACKS
* LONGER TERM, THE BANK ASPIRES TO INCREASE TOTAL
SHAREHOLDER
REMUNERATION BEYOND 40%, WITH AROUND 50% THROUGH SHARE BUY-BACKS
AND A GROWING CASH DIVIDEND, WHILE MAINTAINING A CET1 FL OF
AROUND 12%.
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(Reporting By Madrid Newsroom)