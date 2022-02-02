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Santander To Announce Second Dividend Against 2021 Earnings In Weeks, Chairman Says

02/02/2022 | 04:14am EST
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Feb 2 (Reuters) - Chairman Of Spain's Santander, Ana Botin:

* SAYS BANK WILL ANNOUNCE IN A COUPLE OF WEEKS THE SECOND DIVIDEND AGAINST 2021 EARNINGS

* IN SEPTEMBER, IT ANNOUNCED ITS SHAREHOLDER REMUNERATION POLICY FOR 2021, WHICH INCLUDED A TOTAL REMUNERATION OF AROUND 40% OF THE GROUP'S UNDERLYING PROFIT, SPLIT IN EQUAL PARTS BETWEEN CASH DIVIDENDS AND SHARE BUY-BACKS

* LONGER TERM, THE BANK ASPIRES TO INCREASE TOTAL SHAREHOLDER REMUNERATION BEYOND 40%, WITH AROUND 50% THROUGH SHARE BUY-BACKS AND A GROWING CASH DIVIDEND, WHILE MAINTAINING A CET1 FL OF AROUND 12%. Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Madrid Newsroom)


© Reuters 2022
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Net income 2021 7 854 M 8 849 M 8 849 M
Net Debt 2021 - - -
P/E ratio 2021 6,90x
Yield 2021 3,95%
Capitalization 54 030 M 60 749 M 60 874 M
Capi. / Sales 2021 1,17x
Capi. / Sales 2022 1,13x
Nbr of Employees 193 303
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Technical analysis trends BANCO SANTANDER, S.A.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 24
Last Close Price 3,17 €
Average target price 3,90 €
Spread / Average Target 23,1%
EPS Revisions
Managers and Directors
José Antonio Álvarez Álvarez Vice Chairman & Chief Executive Officer
José Antonio García Cantera Chief Financial Officer & Senior Vice President
Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O'Shea Executive Chairman
Dirk Ludwig Marzluf Chief Operating & Technical Officer
Marjolein van Hellemondt-Gerdingh Group Chief Compliance Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
BANCO SANTANDER, S.A.7.63%60 749
JPMORGAN CHASE & CO.-6.16%445 001
BANK OF AMERICA CORPORATION5.51%379 173
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED7.05%249 966
WELLS FARGO & COMPANY15.88%216 051
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.1.03%197 818